Мостовой — о возможном переходе Головина в «Спартак»: «Правильно сделал, что остался в «Монако»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о несостоявшемся переходе хавбека «Монако» Александра Головина в «Спартак».

Ранее об интересе красно-белых к футболисту монегасков сообщал журналист Иван Карпов.

«Головин уже 8 лет играет во Франции. Он там прекрасно живет. Зачем ему ехать сюда? Правильно сделал, что остался. «Спартаку» тоже не было смысла платить 20 миллионов. У них есть скамейка», — сказал Мостовой «СЭ».

Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. В сезоне-2026/27 он принял участие в 3 матчах и отдал 2 результативные передачи. Контракт 30-летнего россиянина с монегасками рассчитан до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.