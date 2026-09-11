Джанашия считает, что Мостовой может забить гол в матче «Локомотива» с «Зенитом»: «Было бы интересно»

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча железнодорожников против «Зенита» в 8-м туре РПЛ.

«Ничья — наиболее вероятный исход. «Зенит» сейчас сдает, а «Локомотив», наоборот, начинает укрепляться. Сможет ли Мостовой забить «Зениту»? Почему бы и нет? Игра покажет, но было бы интересно. В Калининграде играли хорошо. Если команда еще чуть-чуть прибавит, то может и выиграть. Хватит проигрывать, уже пора побеждать», — сказал Джанашия «СЭ».

«Зенит» и «Локомотив» сыграют в 8-м туре чемпионата России в субботу, 12 сентября. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.15 по московскому времени.