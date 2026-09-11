Дивеев — болельщикам «Зенита» перед матчем с «Локомотивом»: «Знаем, что что-то задолжали вам»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев обратился к болельщикам питерской команды в преддверии матча 8-го тура РПЛ против «Локомотива».

Игра пройдет в субботу, 12 сентября, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.15 по московскому времени. В 7-м туре чемпионата России сине-бело-голубые дома уступили ЦСКА (1:2).

«Мы знаем, что что-то задолжали вам. Ждем всех на матче с «Локомотивом», — написал Дивеев в своем Telegram-канале.

«Зенит» набрал 12 очков за семь туров и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 6 очками располагается на 13-й позиции.