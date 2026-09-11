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Олейников — о матче с «Рубином» после троллинга казанцев: «Даю слово пацана, что будет классная атмосфера»

Алина Савинова

Новичок ЦСКА Иван Олейников записал обращение к болельщикам московской команды после троллинга со стороны «Рубина».

10 сентября казанский клуб опубликовал презентационный ролик, посвященный переходу полузащитника Матвея Иванова, в котором обыграл ситуацию с Олейниковым на фоне срыва трансфера: футболку игрока повесили в шкаф с надписью «Потрачено» и сопроводили кадры цитатой «Поступил не по-пацански».

«Привет, армейцы! Приходите завтра на матч с «Рубином» и поддержите команду. Даю слово пацана, что на «ВЭБ Арене» будет классная атмосфера», — сказал Олейников на видео, опубликованном пресс-службой ЦСКА.

9 сентября ЦСКА объявил о переходе Олейникова из «Крыльев Советов». До этого сообщалось о срыве трансфера полузащитника в «Рубин».

ЦСКА и «Рубин» сыграют в 8-м туре чемпионата России 12 сентября.

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Иван Олейников
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
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Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
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Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
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