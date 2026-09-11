Олейников — о матче с «Рубином» после троллинга казанцев: «Даю слово пацана, что будет классная атмосфера»

Новичок ЦСКА Иван Олейников записал обращение к болельщикам московской команды после троллинга со стороны «Рубина».

10 сентября казанский клуб опубликовал презентационный ролик, посвященный переходу полузащитника Матвея Иванова, в котором обыграл ситуацию с Олейниковым на фоне срыва трансфера: футболку игрока повесили в шкаф с надписью «Потрачено» и сопроводили кадры цитатой «Поступил не по-пацански».

«Привет, армейцы! Приходите завтра на матч с «Рубином» и поддержите команду. Даю слово пацана, что на «ВЭБ Арене» будет классная атмосфера», — сказал Олейников на видео, опубликованном пресс-службой ЦСКА.

9 сентября ЦСКА объявил о переходе Олейникова из «Крыльев Советов». До этого сообщалось о срыве трансфера полузащитника в «Рубин».

ЦСКА и «Рубин» сыграют в 8-м туре чемпионата России 12 сентября.