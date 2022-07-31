Есть ли у «Зенита» конкуренты? Перспективы Бакаева. Потрясающий «Факел». Интервью Орлова
— «Зенит» — машина? — первый вопрос Орлову.
— Игроки уже набрали форму. Правда, Кассьерра немного выпадает. А так — все уже физически готовы. Вы же видели, как отработали Вендел, Малком, Клаудиньо. А как носится Мостовой! Ведь Питер победил не за счет запасных, а именно основой.
— А ведь первый тайм был равный.
— «Локомотив» был хорош, сопротивлялся. Разве можно сравнить железнодорожников со «Спартаком» в матче за Суперкубок? Это совсем другая команда. Нет, «Локо» был сильнее. Но второй тайм все решил. И Баринов «отличился». Хотя ему уже деваться было некуда. В целом, я получил удовольствие от игры, потому что первый тайм был нервный.
— Одоевский в первом тайме спас хозяев.
— Согласен. «Локомотив» имел моменты. Однако после перерыва гости не выдержали того прессинга, который устроил «Зенит». Сил-то у хозяев хватило. Пока «Зенит» сыграл свой лучший матч.
— За счет чего команда Семака так преобразилась после перерыва?
— Идет набор формы — от матча к матчу. Игроки профессионально относятся к своему делу. И потом — нужно говорить о потрясающей работе клуба.
— Что вы имеете в виду?
— «Зенит» переподписал троих бразильцев — Малкома, Клаудиньо, Вендела. Ребята, приободренные зарплатами, несутся вперед. Конечно, они благодарны клубу. «Зенит» поступил правильно. Материальный стимул никогда не надо списывать со счетов.
— Но, например, Вендела и Клаудиньо журят за то, что они не уехали в Европу...
— Кто журит? Это даже смешно. Их критикуют те, кто болеет против «Зенита», кто хочет, чтобы питерский клуб стал слабее (смеется). «Зенит», кстати, еще одно приобретение сделал потрясающее.
— Это какое?
— Родригао. Он напоминает Гарая. Да, пока он не достиг такого уровня, но солидности обороне точно придал. Вообще сыграл без ошибок. А какая точность передач? Одоевский чувствует, что перед ним играет уверенный защитник. Это очень важно! Да и Ловрен набрал форму. Так что «Зенит», можно сказать, готовится к Лиге чемпионов. Жаль только, что нас туда не пускают... Но «Зенит» все равно работает так, как будто завтра еврокубки. Правильный настрой.
— А чего пока не хватает Кассьерре?
— Он еще не адаптирован. Не хватает футбольного интеллекта. Все-таки надо понимать с полуслова бразильцев. Нужно еще время, но динамика положительная. Не забывайте, что он поздно пришел в команду, не вписался в систему. Кассьерра — колумбиец, испаноговорящий, а бразильцы — португалоговорящие. Это тоже фактор. В любом случае ему надо найти с ним общий язык футбола.
— Как вам Мостовой сегодня?
— Он молодец, понравился. Вот Мостовой как раз уже понимает, чего хотят бразильцы. Андрей раскрылся при таких партнерах. Клаудиньо, Вендел, Малком ему помогают прогрессировать, дают возможность импровизировать. Никто на него не кричит, не давит: «Отдай пас»! Поэтому Мостовой понимает, что надо рисковать, берет игру на себя, идет в обыгрыш.
— При таком Мостовом у Бакаева мало шансов пробиться в стартовый состав? Иди сегодня Зелимхан, выйдя на замену, доказал, что достоин большего игрового времени?
— Считаю, что конкуренция между Мостовым и Бакаевым довольно серьезная. Посмотрим, что будем дальше. Есть же травмы, другие обстоятельства. Но сейчас Семак может быть доволен. У него есть обойма, ротация. Тот же Сергеев вышел на замену и забил два гола. Понятно, что ему моменты создали партнеры, но статистика вещь упрямая. Правда, настораживает один момент.
— Какой?
— Дома «Зенит» играет в два раза лучше, чем на выезде. В этом вся шутка. С «Химками» же питерцы не провели так второй тайм, как сегодня. Какая-то выхолощенность была.
— Вы видите сегодня реального конкурента у сине-бело-голубых?
— Все зависит только от «Зенита». Он сам себе конкурент. Если он будет в такой форме, как сейчас, то, конечно, фаворит. У питерцев есть хорошее качество: в прошлом сезоне, когда нужно было победить «Динамо» и «Спартак», он их просто разорвал! Но при этом и от потерь очков не был застрахован. Многое определят выездные игры. Это и погода, и дорога. Например, «Динамо» ехало в Воронеж на автобусе..
— Получили удовольствие от этой игры?
— Огромное! Особенно от «Факела». Потрясающе сыграли хозяева. Думаю, никому в Воронеже не будет легко. Как разгадать эту команду?
— Вы часто журили Федора Смолова. Но разве его второй гол это не маленький шедевр?
— Сегодня Федор — молодец. В отличной форме. С «физикой» нет проблем. Я такие голы называю умными!
— У «Факела» радужные перспективы? Это не мимолетная вспышка?
— Думаю, не вспышка. И «Оренбург» нравится. Здорово, что такие команды появились в РПЛ. Как тренеры отработали? Какая у «Факела» энергетика? Как у «Сочи» при Федотове. Это же здорово!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
3
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
4
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
5
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
6
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
7
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
8
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
9
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
13
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|5 : 0
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|2 : 1
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0