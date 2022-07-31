Есть ли у «Зенита» конкуренты? Перспективы Бакаева. Потрясающий «Факел». Интервью Орлова

— «Зенит» — машина? — первый вопрос Орлову.

— Игроки уже набрали форму. Правда, Кассьерра немного выпадает. А так — все уже физически готовы. Вы же видели, как отработали Вендел, Малком, Клаудиньо. А как носится Мостовой! Ведь Питер победил не за счет запасных, а именно основой.

— А ведь первый тайм был равный.

— «Локомотив» был хорош, сопротивлялся. Разве можно сравнить железнодорожников со «Спартаком» в матче за Суперкубок? Это совсем другая команда. Нет, «Локо» был сильнее. Но второй тайм все решил. И Баринов «отличился». Хотя ему уже деваться было некуда. В целом, я получил удовольствие от игры, потому что первый тайм был нервный.

— Одоевский в первом тайме спас хозяев.

— Согласен. «Локомотив» имел моменты. Однако после перерыва гости не выдержали того прессинга, который устроил «Зенит». Сил-то у хозяев хватило. Пока «Зенит» сыграл свой лучший матч.

— За счет чего команда Семака так преобразилась после перерыва?

— Идет набор формы — от матча к матчу. Игроки профессионально относятся к своему делу. И потом — нужно говорить о потрясающей работе клуба.

— Что вы имеете в виду?

— «Зенит» переподписал троих бразильцев — Малкома, Клаудиньо, Вендела. Ребята, приободренные зарплатами, несутся вперед. Конечно, они благодарны клубу. «Зенит» поступил правильно. Материальный стимул никогда не надо списывать со счетов.

— Но, например, Вендела и Клаудиньо журят за то, что они не уехали в Европу...

— Кто журит? Это даже смешно. Их критикуют те, кто болеет против «Зенита», кто хочет, чтобы питерский клуб стал слабее (смеется). «Зенит», кстати, еще одно приобретение сделал потрясающее.

— Это какое?

— Родригао. Он напоминает Гарая. Да, пока он не достиг такого уровня, но солидности обороне точно придал. Вообще сыграл без ошибок. А какая точность передач? Одоевский чувствует, что перед ним играет уверенный защитник. Это очень важно! Да и Ловрен набрал форму. Так что «Зенит», можно сказать, готовится к Лиге чемпионов. Жаль только, что нас туда не пускают... Но «Зенит» все равно работает так, как будто завтра еврокубки. Правильный настрой.

— А чего пока не хватает Кассьерре?

— Он еще не адаптирован. Не хватает футбольного интеллекта. Все-таки надо понимать с полуслова бразильцев. Нужно еще время, но динамика положительная. Не забывайте, что он поздно пришел в команду, не вписался в систему. Кассьерра — колумбиец, испаноговорящий, а бразильцы — португалоговорящие. Это тоже фактор. В любом случае ему надо найти с ним общий язык футбола.

— Как вам Мостовой сегодня?

— Он молодец, понравился. Вот Мостовой как раз уже понимает, чего хотят бразильцы. Андрей раскрылся при таких партнерах. Клаудиньо, Вендел, Малком ему помогают прогрессировать, дают возможность импровизировать. Никто на него не кричит, не давит: «Отдай пас»! Поэтому Мостовой понимает, что надо рисковать, берет игру на себя, идет в обыгрыш.

— При таком Мостовом у Бакаева мало шансов пробиться в стартовый состав? Иди сегодня Зелимхан, выйдя на замену, доказал, что достоин большего игрового времени?

— Считаю, что конкуренция между Мостовым и Бакаевым довольно серьезная. Посмотрим, что будем дальше. Есть же травмы, другие обстоятельства. Но сейчас Семак может быть доволен. У него есть обойма, ротация. Тот же Сергеев вышел на замену и забил два гола. Понятно, что ему моменты создали партнеры, но статистика вещь упрямая. Правда, настораживает один момент.

— Какой?

— Дома «Зенит» играет в два раза лучше, чем на выезде. В этом вся шутка. С «Химками» же питерцы не провели так второй тайм, как сегодня. Какая-то выхолощенность была.

— Вы видите сегодня реального конкурента у сине-бело-голубых?

— Все зависит только от «Зенита». Он сам себе конкурент. Если он будет в такой форме, как сейчас, то, конечно, фаворит. У питерцев есть хорошее качество: в прошлом сезоне, когда нужно было победить «Динамо» и «Спартак», он их просто разорвал! Но при этом и от потерь очков не был застрахован. Многое определят выездные игры. Это и погода, и дорога. Например, «Динамо» ехало в Воронеж на автобусе..

— Получили удовольствие от этой игры?

— Огромное! Особенно от «Факела». Потрясающе сыграли хозяева. Думаю, никому в Воронеже не будет легко. Как разгадать эту команду?

— Вы часто журили Федора Смолова. Но разве его второй гол это не маленький шедевр?

— Сегодня Федор — молодец. В отличной форме. С «физикой» нет проблем. Я такие голы называю умными!

— У «Факела» радужные перспективы? Это не мимолетная вспышка?

— Думаю, не вспышка. И «Оренбург» нравится. Здорово, что такие команды появились в РПЛ. Как тренеры отработали? Какая у «Факела» энергетика? Как у «Сочи» при Федотове. Это же здорово!