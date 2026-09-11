«Крылья Советов» — «Родина»: Кокарев, Макаров и Максименко сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Крыльями Советов» и «Родиной» в 8-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Самаре. Начало — в 18.00 по московскому времени. Голкипер хозяев Сергей Песьяков пропускает игру из-за повреждения. В воротах «Крыльев» впервые в этом розыгрыше РПЛ сыграет Никита Кокарев.

«Крылья Советов»: Кокарев, Горшков, Божин, Чернов, Костанца, Витюгов, Печенин, Макаров, Крамарич, Рахманович.

Запасные: Фролов, Лепский, Ороз, Фернандес, Галдамес, Столбов, Баньяц, Ахметов, Чесноков, Салтыков, Шитов, Мукаилов.

«Родина»: Волков, Гогличидзе, Мещанинов, Надэ, Сокол, Посо, Рейна, Мусаев, Гордюшенко, Максименко, Тимошенко.

Запасные: Айдаров, Тананеев, Дятлов, Крижан, Бессмертный, Егорычев, Фищенко, Мансилья, Бакаев, Ушатов, Абдусаламов, Гарибян.