Воронеж вернул нас во времена ЧМ-2018: праздник в городе, огненная ничья с «Динамо» и шесть голов
Именно такими мы и хотим видеть футбольные матчи и антураж вокруг них. С толпами болельщиков, собирающихся с самого утра и готовящихся к игре задолго до ее начала. С совместными песнями и плясками (в Воронеже вне конкуренции хоровое исполнение композиций «Сектора Газа»), с проводами команды от гостиницы на стадион, с распроданными за несколько часов билетами. И классной игрой.
Понятно, что такой антураж — по случаю возвращения «Факела» в высший дивизион. Это был первый матч за 21 год, болельщики заждались и всеми силами постарались устроить себе настоящий праздник. Атмосфера в Воронеже в итоге очень напомнила то, что творилось в нашей стране во время ЧМ-2018.
Поклонники «Факела» соскучились по большому футболу, они раскупили все выпущенные в продажу абонементы (13 тысяч), а оптимизма им добавлял старт команды — ничья в Краснодаре и упорная борьба в Грозном, где подопечные Олега Василенко вели в счете.
Эмоции на трибунах завели и команды, игра сразу пошла живая. В первые восемь минут уже возникло пяток голевых моментов. Трижды из центра штрафной били гости, дважды удары наносили хозяева. Особенно опасным был эпизод, который завершал выверенным ударом Акбашев — «Динамо» спас шикарный сейв Шунина.
Как огненно началась встреча, так и прошла.
Первый тайм — полностью за бело-голубыми. Гости выглядели мощнее, целенаправленнее, класснее. В середине первого тайма Макаров чуть ли не ударом скорпиона выловил уходящий за лицевую линию мяч, а перепасовку в штрафной воронежцев прервал Фомин, на котором сфолил защитник.
Сам капитан имел хорошие шансы сделать очередной шаг в направлении к вечному рекорду (сейчас у него 15 из 15 пенальти в РПЛ), но получил серьезную травму в том эпизоде. 11-метровый реализовал Смолов, а чуть позже форвард забил с игры роскошный гол — из-за штрафной, несильно «щечкой», зато точненько в дальний угол — 0:2.
Всего три минуты с начала второго тайма, а счет уже 2:2! Штурм хозяев, настырность на добиваниях после углового и прострела и экстаз на трибунах. С близких расстояний ворота расстреливали Гонгадзе и Акбашев.
Но ничья продержалась всего минуту — прострел Гагнидзе в свои ворота срезал Черов. Три гола к четвертой минуте второй половины! Не только атмосфера вокруг матча, но и эмоции во время него под стать ЧМ-2018.
Для полноты картины воронежцам не хватало только положительного исхода встречи, и они его дождались. На 86-й штурм хозяев принес плоды — снова вторым темпом, на сей раз Альшин с линии штрафной — 3:3!
Роскошный матч в Воронеже — отличная реклама РПЛ.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
8
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
11
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
13
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1