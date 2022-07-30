Воронеж вернул нас во времена ЧМ-2018: праздник в городе, огненная ничья с «Динамо» и шесть голов

Город в высшем дивизионе спустя 21 год.

Именно такими мы и хотим видеть футбольные матчи и антураж вокруг них. С толпами болельщиков, собирающихся с самого утра и готовящихся к игре задолго до ее начала. С совместными песнями и плясками (в Воронеже вне конкуренции хоровое исполнение композиций «Сектора Газа»), с проводами команды от гостиницы на стадион, с распроданными за несколько часов билетами. И классной игрой.

Понятно, что такой антураж — по случаю возвращения «Факела» в высший дивизион. Это был первый матч за 21 год, болельщики заждались и всеми силами постарались устроить себе настоящий праздник. Атмосфера в Воронеже в итоге очень напомнила то, что творилось в нашей стране во время ЧМ-2018.

Поклонники «Факела» соскучились по большому футболу, они раскупили все выпущенные в продажу абонементы (13 тысяч), а оптимизма им добавлял старт команды — ничья в Краснодаре и упорная борьба в Грозном, где подопечные Олега Василенко вели в счете.

Эмоции на трибунах завели и команды, игра сразу пошла живая. В первые восемь минут уже возникло пяток голевых моментов. Трижды из центра штрафной били гости, дважды удары наносили хозяева. Особенно опасным был эпизод, который завершал выверенным ударом Акбашев — «Динамо» спас шикарный сейв Шунина.

Как огненно началась встреча, так и прошла.

Первый тайм — полностью за бело-голубыми. Гости выглядели мощнее, целенаправленнее, класснее. В середине первого тайма Макаров чуть ли не ударом скорпиона выловил уходящий за лицевую линию мяч, а перепасовку в штрафной воронежцев прервал Фомин, на котором сфолил защитник.

Сам капитан имел хорошие шансы сделать очередной шаг в направлении к вечному рекорду (сейчас у него 15 из 15 пенальти в РПЛ), но получил серьезную травму в том эпизоде. 11-метровый реализовал Смолов, а чуть позже форвард забил с игры роскошный гол — из-за штрафной, несильно «щечкой», зато точненько в дальний угол — 0:2.

Всего три минуты с начала второго тайма, а счет уже 2:2! Штурм хозяев, настырность на добиваниях после углового и прострела и экстаз на трибунах. С близких расстояний ворота расстреливали Гонгадзе и Акбашев.

Но ничья продержалась всего минуту — прострел Гагнидзе в свои ворота срезал Черов. Три гола к четвертой минуте второй половины! Не только атмосфера вокруг матча, но и эмоции во время него под стать ЧМ-2018.

Для полноты картины воронежцам не хватало только положительного исхода встречи, и они его дождались. На 86-й штурм хозяев принес плоды — снова вторым темпом, на сей раз Альшин с линии штрафной — 3:3!

Роскошный матч в Воронеже — отличная реклама РПЛ.