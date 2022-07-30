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Воронеж вернул нас во времена ЧМ-2018: праздник в городе, огненная ничья с «Динамо» и шесть голов

«Факел» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Радость футболиста «Факела» Ильнура Альшина после гола в концовке матча с «Динамо».
Фото ФК «Факел»
Город в высшем дивизионе спустя 21 год.

Именно такими мы и хотим видеть футбольные матчи и антураж вокруг них. С толпами болельщиков, собирающихся с самого утра и готовящихся к игре задолго до ее начала. С совместными песнями и плясками (в Воронеже вне конкуренции хоровое исполнение композиций «Сектора Газа»), с проводами команды от гостиницы на стадион, с распроданными за несколько часов билетами. И классной игрой.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
30 июл, 15:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
3:3
Динамо
Голы
Смолов, 26 (0:1), Смолов, 44 (0:2), Гонгадзе, 46 (1:2), Акбашев, 48 (2:2), Черов, 49 (2:3), Альшин, 86 (3:3)
Факел
Городовой Черов (Ивахнов, 81) Дашаев Магаль (Мастерной, 67) Божин Акбашев Альшин Квеквескири (Шаваев, 73) Дмитриев (Мендель, 46) Максимов (Гонгадзе, 46) Аппаев
Динамо
Шунин Паршивлюк Фернандес Скопинцев (Лаксальт, 66) Сазонов Моро Грулев (Кутицкий, 84) Макаров (Гладышев, 66) Захарян Фомин (Гагнидзе, 39, Тюкавин, 84) Смолов
Предупреждения
Акбашев 20’, Магаль 63’  -  Захарян 71’
Удаления
Захарян 90+4’ (вторая ж.к)
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Усачев (Ростов-на-Дону) Петросян (Ростов-на-Дону)
ВАР
Кукуляк (Калуга) Петросян (Бронницы)

Понятно, что такой антураж — по случаю возвращения «Факела» в высший дивизион. Это был первый матч за 21 год, болельщики заждались и всеми силами постарались устроить себе настоящий праздник. Атмосфера в Воронеже в итоге очень напомнила то, что творилось в нашей стране во время ЧМ-2018.

Поклонники «Факела» соскучились по большому футболу, они раскупили все выпущенные в продажу абонементы (13 тысяч), а оптимизма им добавлял старт команды — ничья в Краснодаре и упорная борьба в Грозном, где подопечные Олега Василенко вели в счете.

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Эмоции на трибунах завели и команды, игра сразу пошла живая. В первые восемь минут уже возникло пяток голевых моментов. Трижды из центра штрафной били гости, дважды удары наносили хозяева. Особенно опасным был эпизод, который завершал выверенным ударом Акбашев — «Динамо» спас шикарный сейв Шунина.

Как огненно началась встреча, так и прошла.

Первый тайм — полностью за бело-голубыми. Гости выглядели мощнее, целенаправленнее, класснее. В середине первого тайма Макаров чуть ли не ударом скорпиона выловил уходящий за лицевую линию мяч, а перепасовку в штрафной воронежцев прервал Фомин, на котором сфолил защитник.

Сам капитан имел хорошие шансы сделать очередной шаг в направлении к вечному рекорду (сейчас у него 15 из 15 пенальти в РПЛ), но получил серьезную травму в том эпизоде. 11-метровый реализовал Смолов, а чуть позже форвард забил с игры роскошный гол — из-за штрафной, несильно «щечкой», зато точненько в дальний угол — 0:2.

Всего три минуты с начала второго тайма, а счет уже 2:2! Штурм хозяев, настырность на добиваниях после углового и прострела и экстаз на трибунах. С близких расстояний ворота расстреливали Гонгадзе и Акбашев.

Но ничья продержалась всего минуту — прострел Гагнидзе в свои ворота срезал Черов. Три гола к четвертой минуте второй половины! Не только атмосфера вокруг матча, но и эмоции во время него под стать ЧМ-2018.

Для полноты картины воронежцам не хватало только положительного исхода встречи, и они его дождались. На 86-й штурм хозяев принес плоды — снова вторым темпом, на сей раз Альшин с линии штрафной — 3:3!

Роскошный матч в Воронеже — отличная реклама РПЛ.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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Зенит 0
Локомотив 0
1-й тайм

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
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ФК Динамо (Москва)
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4
20
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2
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
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7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
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 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
12
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