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Сегодня, 11:30

Новая роль Мозеса, Глушаков в атаке, трансформация «Факела». 7 тактических идей тура РПЛ

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Денис Глушаков, Виктор Мозес и Роман Акбашев.
Фото «СЭ»
«Нижний Новгород» — ЦСКА — 2:2. 4-я минута. Защитник хозяев Виктор Александров ошибается в передаче, после чего Федор Чалов выбегает в контратаку. Все полевые игроки «Нижнего» в момент паса находятся на чужой половине.
Центральный защитник «Ростова» Данил Глебов (с мячом) против центрального нападающего «Химок» Дениса Глушакова.
Усредненные позиции игроков «Сочи» и «Ахмата». Сергей Терехов (#13) находится не на линии с двумя другими центральными защитниками «Сочи».
Фото Графика «Футбол в цифрах»
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«СЭ» разобрал главные тенденции матчей уик-энда.

Высокая линия обороны и аномальный прессинг «Нижнего»

В прошлом сезоне «Нижний Новгород» был последней командой РПЛ как по интенсивности прессинга, так и по средней высоте линии обороны. Но новый главный тренер команды Михаил Галактионов сразу объявил курс на смену стиля, и в третьем туре мы увидели его принципы.

Матч с «Локомотивом» «Нижний» почти целиком провел в меньшинстве, с «Химками» он стал раскрываться лишь во втором тайме, а в игре с ЦСКА волжская команда разительно преобразилась. «Нижний» превзошел армейцев во владении мячом и ударах (в том числе из штрафной), но еще показательнее другие данные. Средняя высота линии обороны — 47,1 метра (даже у «Зенита» в матче с «Локо» она ниже), а прессинг — самый интенсивный в туре, не считая ЦСКА.

Пожалуй, Галактионову не повезло, что соперником в первом домашнем матче были именно армейцы — они наказывали «Нижний» за чрезмерно смелую игру весь первый тайм. Показательный момент случился на четвертой минуте, когда абсолютно все полевые футболисты волжской команды находились на чужой половине поля, и обрез Виктора Александрова повлек за собой страшнейшую контратаку (Чалов ее не реализовал).

"Нижний Новгород" — ЦСКА — 2:2. 4-я минута. Защитник хозяев Виктор Александров ошибается в передаче, после чего Федор Чалов выбегает в контратаку. Все полевые игроки «Нижнего» в момент паса находятся на чужой половине.
«Нижний Новгород» — ЦСКА — 2:2. 4-я минута. Защитник хозяев Виктор Александров ошибается в передаче, после чего Федор Чалов выбегает в контратаку. Все полевые игроки «Нижнего» в момент паса находятся на чужой половине.

Высоко играли не только центральные защитники, но и крайние — при позиционных атаках Даниил Корнюшин и Иброхимхалил Юлдошев находились примерно на линии с форвардами. Скорее всего, теперь «Нижний» будет таким всегда — и это сильнейший контраст с командой Александра Кержакова. Проблема в том, что костяк остался тем же, и игрокам потребуется время на столь серьезное перестроение.

Фанаты &laquo;Факела&raquo; в&nbsp;Воронеже на&nbsp;матче с &laquo;Динамо&raquo;. «Колхозный панк», аншлаг и душевное ретро. Сумасшедшее возвращение Воронежа в РПЛ

4-3-3 «Факела»

«Динамо» в Воронеже упустило победу — 3:3. Наивно утверждать, что третий гол «Факела» забили трибуны. Они, конечно, помогли, но главный тренер воронежской команды Олег Василенко повлиял на результат больше.

В первых двух турах «Факел» тоже уступал в счете по ходу матчей, но тренерский штаб не отступал от схемы с тремя защитниками, принесшей ему выход в РПЛ. На этот раз Василенко сломал тактику ради ничьей: на 81-й минуте он разменял защитника Василия Черова на форварда Матвея Ивахнова, а заодно трансформировал расстановку из 3-5-2 в 4-3-3. Точнее даже будет написать 4-2-1-3, потому что Роман Акбашев занимал полноценное место «десятки» под тремя форвардами. «Динамо» на это не успело отреагировать — да, через три минуты вышел защитник Александр Кутицкий, но в эпизоде с третьим голом бело-голубым не хватило игрока в зоне подбора. Ильнур Альшин бил почти без помех.

Очевидно, что 4-3-3 — авральный вариант «Факела», и команда под него не подточена. Но при этом такая схема отлично подходит атакующему и прессингующему стилю команды, так что по ходу сезона возможна более масштабная трансформация.

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Глушаков — центрфорвард

Главный универсал премьер-лиги играет в «Химках». В каждом из трех туров Денис Глушаков занимал разные позиции: в матче с «Зенитом» — левого атакующего полузащитника, с «Нижним Новгородом» — центрального хавбека, с «Ростовом» — чистого форварда.

Да, схема Сергея Юрана предполагает взаимозаменяемость всех трех нападающих, но большую часть времени Глушаков играл конкретную роль «девятки». Вышло не очень: на 14-й минуте Денис мог забить пяткой, но в том моменте он скорее от безысходности замыкал передачу именно так. Больше ударов за тайм Глушаков не нанес, а в перерыве был логично заменен на Александра Руденко. Однако и он действовал не на фланге. В первые 20 минут второго тайма (до замены) место номинального центрфорварда занимал Александр Ломовицкий, для которого это тоже не родная позиция. Только на 64-й минуте на острие у «Химок» появился профильный игрок — Александр Долгов.

Центральный защитник «Ростова» Данил Глебов (с мячом) против центрального нападающего «Химок» Дениса Глушакова.
Центральный защитник «Ростова» Данил Глебов (с мячом) против центрального нападающего «Химок» Дениса Глушакова.

Глебов — защитник. Возвращение Карпина к тройке в обороне

Даже в этом сезоне мы уже видели, как Данил Глебов при игре «Ростова» без мяча опускается из опорной зоны в центр обороны. Но в матче с «Химками» Валерий Карпин пошел дальше — он переместил капитана желто-синих в защиту на весь матч. Из-за этого радикально поменялась расстановка: 3-4-3 с мячом и 5-4-1 без мяча.

«Ростов» уже играл в тройке при Карпине в начале 2018 года и весь сезон-2018/19, а после этого возвращался к подобной схеме лишь иногда. Но нужно учитывать, что вариант Глебова-защитника нетривиален: он хоть и играл в самой середине, но постоянно выдергивался в опорную зону для перехвата или отбора. Вообще у центрального защитника в тройке есть конкретный термин — «страхующий». Глебов хоть и исполнял эту роль, но страховали как раз его.

В целом идею стоит признать успешной: «Ростов» впервые в чемпионате не пропустил, а по качеству созданных моментов (xG) «Химки» в этом туре обошли лишь «Оренбург», игравший со «Спартаком».

Новая структура прессинга «Торпедо», Рязанцев — в первой линии

В матче с «Крыльями Советов» «Торпедо» впервые в этом чемпионате не проиграло — ничья 1:1. Под самарцев штаб Александра Бородюка снова перетасовал состав и вернул схему с четырьмя защитниками, а заодно переформатировал прессинг.

Черно-белые в этом сезоне по-разному выстраивают структуру при игре без мяча: против «Сочи» торпедовцы играли 4-2-3-1, против «Динамо» — 5-2-2-1, а под «Крылья» они подготовили более компактный вариант 4-4-2, хотя центрфорвард, как и раньше, был один. Без мяча в первую линию прессинга к Амуру Калмыкову поднимался Александр Рязанцев. И это необычно, потому что ветеран «Торпедо» чаще всего играет глубже или на фланге, а тут находился очень высоко. В добавленное к первому тайму время Рязанцев даже мог забить, но Иван Ломаев отбил его удар.

Схема 4-4-2 позволила «Торпедо» отразить расстановку «Крыльев». Из-за этого черно-белым было легче разбирать игроков для опеки. Правда, моментов у ворот московской команды все равно не хватало, но по результату и по качеству игры для нее это пока лучший матч сезона.

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Ассиметричные фланги «Сочи»

У Вадима Гаранина и Александра Точилина еще перед игрой второго тура с ЦСКА возникла большая проблема: оба основных правых защитника — Кирилл Заика и Тимофей Маргасов — получили травмы. При этом в распоряжении у «Сочи» оставались полностью здоровые левоногие защитники Сергей Терехов и Артем Макарчук.

Штаб южан тогда решил задачу радикально: Терехов занял привычное место в центре обороны, Макарчук отправился налево, а всю правую бровку отдали номинальному форварду Никите Бурмистрову.

В игре с «Ахматом» «Сочи» пошел еще дальше. Бурмистров остался единственным игроком правой бровки, а левая была поделена на две части: Макарчук бегал по левому крылу атаки, а Терехов его страховал. При этом Сергей был подчеркнуто оторван от двух других центральных защитников. В матче с ЦСКА настолько большого отклонения не было, что видно и по усредненным позициям, и по направлению атак: в Москве «Сочи» примерно одинаково использовал оба края, а в игре с «Ахматом» 43% атак шли через левую бровку (33% — через правую).

Усредненные позиции игроков «Сочи» и «Ахмата». Сергей Терехов (#13) находится не на линии с двумя другими центральными защитниками «Сочи». Фото Графика «Футбол в цифрах»
Усредненные позиции игроков «Сочи» и «Ахмата». Сергей Терехов (#13) находится не на линии с двумя другими центральными защитниками «Сочи».
Графика «Футбол в цифрах»

Неясно, останется ли подобная асимметрия после выздоровления Заики и Маргасова. Но, может быть, такая задумка — предвестник полноценного перехода «Сочи» на схему с двумя центральными защитниками, которую Гаранин использовал и в «Твери», и в «Енисее».

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Мозес — железная «десятка»

Еще одна идея из второго тура, которая трансформировалась в третьем. Гильермо Абаскаль сделал Виктора Мозеса вершиной ромба еще в матче с «Краснодаром», но тогда нигериец исполнял гибридную роль: без мяча он опускался на привычную позицию правого полузащитника. С «Оренбургом» никаких переходов не было: Мозес весь матч был «десяткой», хотя пользы принес меньше, чем в Краснодаре.

«Спартак» тоже действовал иначе: при обороне команда не выстраивалась в 4-4-2, а сжимала ромб в 4-3-1-2, то есть позиция Мозеса (да и остальных полузащитников) сохранялась. На 59-й минуте Виктора заменили на Данила Пруцева, и после этого без мяча красно-белые снова стали играть 4-4-2. Похоже, влияние Мозеса на команду усиливается, и Абаскаль даже готов лишить его оборонительной работы. А ведь ходили слухи, что он вообще приостановит контракт со «Спартаком».

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Данил Глебов
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 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
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 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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