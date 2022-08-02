Новая роль Мозеса, Глушаков в атаке, трансформация «Факела». 7 тактических идей тура РПЛ
Высокая линия обороны и аномальный прессинг «Нижнего»
В прошлом сезоне «Нижний Новгород» был последней командой РПЛ как по интенсивности прессинга, так и по средней высоте линии обороны. Но новый главный тренер команды Михаил Галактионов сразу объявил курс на смену стиля, и в третьем туре мы увидели его принципы.
Матч с «Локомотивом» «Нижний» почти целиком провел в меньшинстве, с «Химками» он стал раскрываться лишь во втором тайме, а в игре с ЦСКА волжская команда разительно преобразилась. «Нижний» превзошел армейцев во владении мячом и ударах (в том числе из штрафной), но еще показательнее другие данные. Средняя высота линии обороны — 47,1 метра (даже у «Зенита» в матче с «Локо» она ниже), а прессинг — самый интенсивный в туре, не считая ЦСКА.
Пожалуй, Галактионову не повезло, что соперником в первом домашнем матче были именно армейцы — они наказывали «Нижний» за чрезмерно смелую игру весь первый тайм. Показательный момент случился на четвертой минуте, когда абсолютно все полевые футболисты волжской команды находились на чужой половине поля, и обрез Виктора Александрова повлек за собой страшнейшую контратаку (Чалов ее не реализовал).
Высоко играли не только центральные защитники, но и крайние — при позиционных атаках Даниил Корнюшин и Иброхимхалил Юлдошев находились примерно на линии с форвардами. Скорее всего, теперь «Нижний» будет таким всегда — и это сильнейший контраст с командой Александра Кержакова. Проблема в том, что костяк остался тем же, и игрокам потребуется время на столь серьезное перестроение.
4-3-3 «Факела»
«Динамо» в Воронеже упустило победу — 3:3. Наивно утверждать, что третий гол «Факела» забили трибуны. Они, конечно, помогли, но главный тренер воронежской команды Олег Василенко повлиял на результат больше.
В первых двух турах «Факел» тоже уступал в счете по ходу матчей, но тренерский штаб не отступал от схемы с тремя защитниками, принесшей ему выход в РПЛ. На этот раз Василенко сломал тактику ради ничьей: на 81-й минуте он разменял защитника Василия Черова на форварда Матвея Ивахнова, а заодно трансформировал расстановку из 3-5-2 в 4-3-3. Точнее даже будет написать 4-2-1-3, потому что Роман Акбашев занимал полноценное место «десятки» под тремя форвардами. «Динамо» на это не успело отреагировать — да, через три минуты вышел защитник Александр Кутицкий, но в эпизоде с третьим голом бело-голубым не хватило игрока в зоне подбора. Ильнур Альшин бил почти без помех.
Очевидно, что 4-3-3 — авральный вариант «Факела», и команда под него не подточена. Но при этом такая схема отлично подходит атакующему и прессингующему стилю команды, так что по ходу сезона возможна более масштабная трансформация.
Глушаков — центрфорвард
Главный универсал премьер-лиги играет в «Химках». В каждом из трех туров Денис Глушаков занимал разные позиции: в матче с «Зенитом» — левого атакующего полузащитника, с «Нижним Новгородом» — центрального хавбека, с «Ростовом» — чистого форварда.
Да, схема Сергея Юрана предполагает взаимозаменяемость всех трех нападающих, но большую часть времени Глушаков играл конкретную роль «девятки». Вышло не очень: на 14-й минуте Денис мог забить пяткой, но в том моменте он скорее от безысходности замыкал передачу именно так. Больше ударов за тайм Глушаков не нанес, а в перерыве был логично заменен на Александра Руденко. Однако и он действовал не на фланге. В первые 20 минут второго тайма (до замены) место номинального центрфорварда занимал Александр Ломовицкий, для которого это тоже не родная позиция. Только на 64-й минуте на острие у «Химок» появился профильный игрок — Александр Долгов.
Глебов — защитник. Возвращение Карпина к тройке в обороне
Даже в этом сезоне мы уже видели, как Данил Глебов при игре «Ростова» без мяча опускается из опорной зоны в центр обороны. Но в матче с «Химками» Валерий Карпин пошел дальше — он переместил капитана желто-синих в защиту на весь матч. Из-за этого радикально поменялась расстановка: 3-4-3 с мячом и 5-4-1 без мяча.
«Ростов» уже играл в тройке при Карпине в начале 2018 года и весь сезон-2018/19, а после этого возвращался к подобной схеме лишь иногда. Но нужно учитывать, что вариант Глебова-защитника нетривиален: он хоть и играл в самой середине, но постоянно выдергивался в опорную зону для перехвата или отбора. Вообще у центрального защитника в тройке есть конкретный термин — «страхующий». Глебов хоть и исполнял эту роль, но страховали как раз его.
В целом идею стоит признать успешной: «Ростов» впервые в чемпионате не пропустил, а по качеству созданных моментов (xG) «Химки» в этом туре обошли лишь «Оренбург», игравший со «Спартаком».
Новая структура прессинга «Торпедо», Рязанцев — в первой линии
В матче с «Крыльями Советов» «Торпедо» впервые в этом чемпионате не проиграло — ничья 1:1. Под самарцев штаб Александра Бородюка снова перетасовал состав и вернул схему с четырьмя защитниками, а заодно переформатировал прессинг.
Черно-белые в этом сезоне по-разному выстраивают структуру при игре без мяча: против «Сочи» торпедовцы играли 4-2-3-1, против «Динамо» — 5-2-2-1, а под «Крылья» они подготовили более компактный вариант 4-4-2, хотя центрфорвард, как и раньше, был один. Без мяча в первую линию прессинга к Амуру Калмыкову поднимался Александр Рязанцев. И это необычно, потому что ветеран «Торпедо» чаще всего играет глубже или на фланге, а тут находился очень высоко. В добавленное к первому тайму время Рязанцев даже мог забить, но Иван Ломаев отбил его удар.
Схема 4-4-2 позволила «Торпедо» отразить расстановку «Крыльев». Из-за этого черно-белым было легче разбирать игроков для опеки. Правда, моментов у ворот московской команды все равно не хватало, но по результату и по качеству игры для нее это пока лучший матч сезона.
Ассиметричные фланги «Сочи»
У Вадима Гаранина и Александра Точилина еще перед игрой второго тура с ЦСКА возникла большая проблема: оба основных правых защитника — Кирилл Заика и Тимофей Маргасов — получили травмы. При этом в распоряжении у «Сочи» оставались полностью здоровые левоногие защитники Сергей Терехов и Артем Макарчук.
Штаб южан тогда решил задачу радикально: Терехов занял привычное место в центре обороны, Макарчук отправился налево, а всю правую бровку отдали номинальному форварду Никите Бурмистрову.
В игре с «Ахматом» «Сочи» пошел еще дальше. Бурмистров остался единственным игроком правой бровки, а левая была поделена на две части: Макарчук бегал по левому крылу атаки, а Терехов его страховал. При этом Сергей был подчеркнуто оторван от двух других центральных защитников. В матче с ЦСКА настолько большого отклонения не было, что видно и по усредненным позициям, и по направлению атак: в Москве «Сочи» примерно одинаково использовал оба края, а в игре с «Ахматом» 43% атак шли через левую бровку (33% — через правую).
Неясно, останется ли подобная асимметрия после выздоровления Заики и Маргасова. Но, может быть, такая задумка — предвестник полноценного перехода «Сочи» на схему с двумя центральными защитниками, которую Гаранин использовал и в «Твери», и в «Енисее».
Мозес — железная «десятка»
Еще одна идея из второго тура, которая трансформировалась в третьем. Гильермо Абаскаль сделал Виктора Мозеса вершиной ромба еще в матче с «Краснодаром», но тогда нигериец исполнял гибридную роль: без мяча он опускался на привычную позицию правого полузащитника. С «Оренбургом» никаких переходов не было: Мозес весь матч был «десяткой», хотя пользы принес меньше, чем в Краснодаре.
«Спартак» тоже действовал иначе: при обороне команда не выстраивалась в 4-4-2, а сжимала ромб в 4-3-1-2, то есть позиция Мозеса (да и остальных полузащитников) сохранялась. На 59-й минуте Виктора заменили на Данила Пруцева, и после этого без мяча красно-белые снова стали играть 4-4-2. Похоже, влияние Мозеса на команду усиливается, и Абаскаль даже готов лишить его оборонительной работы. А ведь ходили слухи, что он вообще приостановит контракт со «Спартаком».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0