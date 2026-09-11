Мостовой об уходе Хлусевича из «Спартака»: «Хороший футболист, но как он мог себя проявить?»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о расторжении контракта защитника Даниила Хлусевича со «Спартаком».

«Нормальная футбольная практика: если футболист не играет, нужно искать варианты. Хотя, с другой стороны, хорошо, когда большая обойма и можно кого-то выпустить. Это лучше, чем смотреть на скамейку и думать: «Самому, что ли, выходить?» Правильное решение. А как Хлусевичу можно было себя проявить? Он хороший футболист, но конкуренция слишком высокая», — сказал Мостовой «СЭ».

Хлусевич перешел в «Спартак» из тульского «Арсенала» зимой 2022 года. Он провел за команду 110 матчей, забил 6 голов и сделал 12 результативных передач.

После расторжения контракта с красно-белыми 26-летний футболист перешел в «Ростов».