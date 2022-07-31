Воронежская сказка, петербургская норма, черкизовские руины. Рабинер — о яркой субботе в РПЛ

Обозреватель «СЭ» — о первых матчах 3-го тура.

От часа достойной конкуренции до красно-зеленых руин

Как же всегда хочется, чтобы чемпиону и фавориту составляли достойную конкуренцию. И в центральном матче тура, каким он, по крайней мере, представлялся по вывеске, «Локомотив» час играл во вполне пристойный футбол, хорошо выходил через пас из обороны, в начале таймов создал моменты. Первый из них, когда Вильмар Барриос выбил мяч из пустых ворот после удара Франсуа Камано — суперголевой.

Но все это стремительно обесценилось. Красно-зеленые пропустили первый гол на 63-й минуте — и мигом развалились до совершеннейших руин. Больше их на поле не было. Пять! За полчаса!

Не собираюсь говорить, что дело в Данииле Куликове, но почему-то все совпало с его выходом на замену вместо Артема Карпукаса. И ведь 20-летний полузащитник правда выглядел уставшим — но он был встроен в игровую систему и идею. А вышел Куликов, который на четыре года старше (почему, кстати, не Константин Марадишвили, так отличившийся на исходе матча с «Ростовом» и не поощренный не то что местом в основе, но даже четвертью часа на поле?), через две минуты Тин Едвай застрял и не выдержал линию в момент паса Вендела на Маттео Кассьерру, секундами позже Вендел же и забил — и все. У одних понеслось, у других рухнуло. Сложно выходить замену, когда все в игре вот так, на тоненького.

И ведь начала рвать «Локо» еще основа «Зенита», а скамейка (на силу которой по сравнению с остальными клубами РПЛ все привыкли кивать, и справедливо) — только добила, нанесла при 2:0 три контрольных выстрела.

Какой бы ни была та самая питерская скамейка с двумя голами Ивана Сергеева и гол плюс пас Зелимхана Бакаева, уважающая себя команда не имеет права так рассыпаться. «Локо» сломя голову понесся вперед, стал раз за разом терять мяч на чужой половине, при этом вообще не будучи подготовленным к переключению на оборону, — и Питер начал ловить его на одной контратаке за другой. Эта наивность уже выглядела смешно. Особенно если вспомнить, сколько раз за межсезонье мы слышали от разных людей из «Локо», что они готовы составить «Зениту» конкуренцию за золото.

Обычно, когда так говорят вслух, на деле следует провал.

Еще и капитана Дмитрия Баринова удалили. Надо бы ему по традиции, заложенной неделю назад Алексисом Бека-Бека, уезжать за границу после красной карточки. В «Валенсию», где его вроде хотят.

Перед туром я писал, что не вижу у «Локомотива» в Санкт-Петербурге никаких шансов. Потому что, во-первых, тяжело травмировался Лукас Фассон, который был лучом света в обороне красно-зеленых на старте сезона, а теперь остались находящийся в ужасной форме Едвай, не готовый к РПЛ Марк Мампасси и едва восстановившийся после тяжелой травмы Станислав Магкеев, для которого это еще и не родная позиция. И потому у «Локо» в обороне вообще и в этой игре конкретно жди беды.

Во-вторых, «Зенит» настолько неуязвим на своем поле, что шансы у его соперника были бы только в Черкизове. В-третьих, играть в прессинг и открытый футбол с петербуржцами в принципе для других российских команд с их подбором игроков крайне авантюрно, а уж на «Газпром Арене» — почти смертный приговор. В-четвертых, «Локомотив» низким блоком с быстрыми выходами в атаки, как только и можно сопротивляться «Зениту», играть в принципе не умеет — мы видели, какой у них сзади бардак. А индивидуальных качеств Вильсона Изидора, Джирано Керка, Антона Миранчука, Франсуа Камано недостаточно, чтобы перекрыть общекомандные огрехи. Зрелище «Локомотив» обеспечивает, а вот качество — далеко не всегда.

Все это заставило меня сделать вывод, что «Локомотиву» уготована роль «Спартака» образца Суперкубка. Все получилось не столь линейно, но в конце концов — именно так. Игровой дисциплины хватило на час, а потом вы все видели сами.

Опять у «Локо» сезон коту под хвост?

Остается вопрос, что это было со стороны «Локо» — функциональная неготовность к сезону, что предположил Юрий Семин, или отсутствие коллектива, а значит, командного характера. Думаю, что 50 на 50. Ни о какой борьбе не то что за золото, а, думаю, и за медали у красно-зеленых не будет и речи. Это будет очередной сезон, выброшенный коту под хвост.

А тот же Юрий Палыч все сидит без работы. Хотя энергии у него полно, а возраст — на два года младше, чем у Мирчи Луческу, который с киевским «Динамо» несколько дней назад стильно обыграл в гостях «Фенербахче» и прошел в следующий раунд Лиги чемпионов. Румыну на следующий день после победы исполнилось 77, и пресловутого галстука, заметьте, игроки ему дарить не стали, а подарили то, ради чего он в почтенном возрасте продолжает работать. И доказывает, что цифры в паспорте не значат ничего, если есть огонь в душе. Причем эти киевляне стилистически совсем не похожи на атлетов времен Валерия Лобановского; они как раз типичная команда Луческу донецких времен — шустрая, негабаритная, играющая.

Оттого, что мой прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив» сбылся до такой степени, мне не радостно, а наоборот — грустно. Комментатор Александр Неценко при 0:0 в студии рассуждал, что как и во Франции «ПСЖ», так и теперь в России «Зенит» подтягивает других к себе, благодаря ему и они начинают играть сильнее.

Едва коллега выдал желаемое за действительное — забил Вендел, потом красавчик Клаудиньо мастерски обработал очень сложный мяч, развернулся и отправил в ворота Даниила Худякова (на сей раз ни в чем не повинного, невзирая на пять пропущенных) второй мяч. И далее по списку.

Специально посчитал — перед первым голом в пределах штрафной «Локо» зенитовцы совершили ПЯТЬ действий. Туда проник пас Вендела на Клаудиньо, там лучший игрок прошлого чемпионата пяткой вернул мяч Венделу, тот катнул мяч вперед на Кассьерру, форвард (которому еще на самом деле искать и искать взаимодействие с партнерами) проткнул мяч снова Венделу, а тот без сопротивления нанес удар. Вся до единого человека оборона «Локомотива» при этом исполняла роли дорожных столбов.

Тот же Неценко в какой-то момент предлагал заменить уставшего, по его мнению, Малкома — тот, словно услышав, для начала убежал от свежего, только вышедшего на замену новичка «Локо» Ивана Игнатьева (которому надо кое-что рвать, чтобы доказывать свое право играть в приличном клубе) и отдал голевую передачу Клаудиньо, а вскоре заработал пенальти и удаление Баринова. Бразильские зенитовцы продлили контракты — и отрабатывают их. Вендел стал играть даже лучше, чем до продления.

Все-таки очень надеюсь, что Кристиан Нобоа не перейдет в «Зенит» вслед за Родригао и Кассьеррой. У чемпиона и так хороших футболистов навалом, а такие, как Нобоа или Бакаев, способны украсить любой наш клуб. Сочинский эквадорец, якобы плохо готовый к сезону и не сбросивший до конца лишний вес, вчера принес команде Вадима Гаранина победу над крепким «Ахматом», терзавшим хозяев до последней минуты. Сначала Нобоа отправил в «девятку» мяч с пенальти — даже экскаватором не вытащишь! А потом сделал то же самое с игры в касание. В 37 лет. Никто помоложе в этот день за «барсов» забить не сподобился. Но и этого хватило.

...Болельщикам «Зенита» хорошо. Их понять можно. Команда играет красиво и всех внутри страны (кроме «Химок») крушит. Чем больше бразильцев — тем больше это похоже на «Шахтер» того же Луческу лучших времен. «Зенит» пошел по тому же пути. И с точки зрения не только достижения результата, который был и раньше, но и зрелищности это разумное решение. Тем более что это не европейцы, и они контракты не приостанавливают и никуда не уезжают.

Но смысла в таком чемпионате, тем более без выхода в еврокубки, для всех остальных негусто.

Настоящая футбольная жизнь — в Воронеже

Хотя нет. Смысл этот — в том, что было в Воронеже. Вот там — жизнь.

Дебютант РПЛ пропускает два безответных мяча от бронзового призера в первом тайме. Федор Смолов, который сейчас в огне (посмотрите на мальчишек у воронежского стадиона — их реакция именно на него говорит обо всем), сначала реализует пенальти, а потом забивает настоящий гол мастерюги — из-за пределов штрафной тихим, но точнейшим крученым ударом низом в дальний угол. Когда-то у нас в стране такие голы на поток поставил Юрий Гаврилов.

Интересно, о чем думали футболисты «Динамо», сидя в воронежской раздевалке в перерыве? Ни секунды не сомневаюсь — точно не о втором тайме и не об ожесточенном сопротивлении хозяев. Мысли их распространялись куда дальше, и Славиша Йоканович ничего с этим сделать не мог.

Будь иначе, «Динамо» никогда не получило бы два мяча в начале второго тайма за одну минуту и 27 секунд.

Потом, правда, встрепенулось и еще через минуту и девять секунд заставило воронежца Василия Черова срезать мяч в свои ворота — но не было уже у «Факела» чувства неуязвимости соперника. И когда Ильнур Альшин подобрал мяч на линии динамовской штрафной, продвинулся на метр вперед и вколотил мяч низом в ворота Антона Шунина — вряд ли этому уже стоило особо удивляться. Драйв и вера в себя у этих парней появились еще в первом туре в Краснодаре. А теперь укрепились — на радость, думаю, всем.

Я просто наслаждался, одно за другим просматривая кучу атмосфернейших видео из этого города. Какое же футбольное место пришло в РПЛ после стольких лет ожидания!

И команда своим болельщикам соответствует. Там весь город в стиле этих 3:3 с «Динамо» и 2:2 в Краснодаре, когда «Факел» должен был на выезде обыгрывать четвертое место прошлогоднего первенства!

Когда главный тренер Олег Василенко за несколько часов до матча выходит из отеля в народ и танцует вместе с болельщиками под песню «Сектора Газа», а те ее хором поют — это же ни дать ни взять ЧМ-2018, перенесенный на четыре года вперед. И абсолютный позитив, и ноль агрессии — как тогда. И думаешь, глядя на большой, но очень-очень устаревший стадион, что вот кому надо было давать чемпионат мира, а не Саранску, где и болельщиков настоящих раз-два и обчелся, и команды профессиональной больше нет — и по большому счету всем это по барабану.

А как игроки «Факела» после матча не просто подошли, а по-настоящему братались, обнимались с болельщиками-колясочниками, сидевшими у кромки поля! Респектище! И с фанатским активом!

На матче было 20 тысяч зрителей. А по большому счету там был — пусть и мысленно — весь город. Хоть бы они подольше задержались в РПЛ. Но ведь и тут Fan ID многое подпортит. Актива больше на стадионе не будет.

Но простые люди придут наверняка — слишком уж изголодался город с юга России по большому футболу. Там и от не очень большого с ума сходили, а теперь уж и подавно. Дай им Бог удачи.

«Урал» провалил старт. Далее на его пути — «Спартак»

Пенальти на Алексее Ионове в матче «Урал» — «Краснодар», который все обсуждали вечером в пятницу, — согласен, крайне сомнительный. Вингер симулировал фол, и даже ВАР Павел Шадыханов счел 11-метровый ошибкой. Но Владимир Москалев настоял на своем, и выходит интересная закономерность судейского корпуса: в прошлом туре в Краснодаре Кирилл Левников вернул «Спартаку» за Владислава Безбородова, а Москалев в этом туре — «Краснодару» за Левникова.

Но все это не отменяет того факта, что «Урал» начал сезон безобразно.

Весной он был симпатичной командой, отбирал очки у топ-клубов, внятно играл и, хоть в последний момент, но заслуженно выскочил из зоны вылета. Казалось, Игорь Шалимов что-то нащупал и дальше будет прогресс, ну или по крайней мере какая-то стабильность. Тем более что в РПЛ зашли три новых клуба, почти не поменявших составы по сравнению с «лучшей лигой мира».

Не тут-то было.

0:2 в гостях с ЦСКА — это нормально, хотя счет не отражает степени преимущества армейцев, оно было из серии «мордой по асфальту».

Но дальше! 0:3 от новичка РПЛ «Оренбурга» с хет-триком никому не известного ранее Владимира Сычевого и домашние 1:3 с «Краснодаром» с единственным своим голом при 0:3 в конце игры.

А ведь «Краснодар» сейчас — отнюдь не та классная команда Реми Кабелла и Виктора Классона, которую мы видели еще год назад, а клуб, который в двух стартовых матчах еле набрал очко с дебютантом «Факелом» и получил 1:4 от «Спартака».

Три игры, ноль очков, соотношение мячей — 1-8. При далеко не адском календаре, где был только один матч, в котором маловероятно взять очки, — с ЦСКА в столице. И то весной уральцы это сделали и едва не победили. А «Динамо» вообще в Москве обыграли.

И ведь смотришь на состав «Урала» — Эрик Бикфалви есть? Есть. Олег Шатов есть? Есть. Из серьезных потерь только Рафал Аугустыняк, но это по нынешним временам ерунда.

Если все и дальше пойдет такими темпами, Шалимов продержится недолго. Григорий Иванов на расправу скор.

А в следующем туре у «Урала» — «Спартак», который Шалимов уже много лет спит и видит, чтобы возглавить, чего никогда особо не скрывал и много раз говорил, что сможет поставить ему фирменную игру.

Ну-ну. Сейчас из «Урала» бы не выгнали. А при поражении от «Спартака», четвертом в четырех матчах, это будет более чем возможно.

И дальнейших перспектив Шалимова точно не улучшит. До этого-то он ни в «Химках», ни в «Ахмате» и полного сезона не проработал. Да и в «Краснодаре» сказать, что были большие успехи, нельзя — до и после него Олег Кононов с Мурадом Мусаевым брали бронзу, а у него пик — четвертое место. Смолов при нем блистал, да. И игра была. Но она у «быков» имелась и до него, и после.