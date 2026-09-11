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Полузащитник ЦСКА Баринов перенес операцию на коленном суставе

Алина Савинова
Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что полузащитник команды Дмитрий Баринов успешно прооперирован в Германии.

Футболист получил травму в матче 5-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:2) 22 августа. У него было диагностировано частичное повреждение передней крестообразной связки коленного сустава и повреждение внутренней боковой связки.

«Около часа назад наш полузащитник перенес операцию на коленном суставе, которую ему провел профессор Мирко Херборт. Операция прошла в плановом порядке. Следующие несколько дней Дмитрий проведет в клинике в Мюнхене, а затем вернется в Москву, где продолжит реабилитацию в расположении команды», — говорится в заявлении армейцев.

Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» в январе 2026 года. 30-летний полузащитник сыграл 20 матчей за армейцев во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/37575
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Дмитрий Баринов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
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 2 1 0
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