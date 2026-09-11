Полузащитник ЦСКА Баринов перенес операцию на коленном суставе

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что полузащитник команды Дмитрий Баринов успешно прооперирован в Германии.

Футболист получил травму в матче 5-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:2) 22 августа. У него было диагностировано частичное повреждение передней крестообразной связки коленного сустава и повреждение внутренней боковой связки.

«Около часа назад наш полузащитник перенес операцию на коленном суставе, которую ему провел профессор Мирко Херборт. Операция прошла в плановом порядке. Следующие несколько дней Дмитрий проведет в клинике в Мюнхене, а затем вернется в Москву, где продолжит реабилитацию в расположении команды», — говорится в заявлении армейцев.

Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» в январе 2026 года. 30-летний полузащитник сыграл 20 матчей за армейцев во всех турнирах и не отметился результативными действиями.