Митрюшкин признан лучшим игроком «Локомотива» в июле и августе

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин признан лучшим игроком команды по итогам июля и августа, сообщает пресс-служба московского клуба.

Победитель определился по результатам голосования болельщиков, в котором приняли участие более 4600 человек. За 30-летнего голкипера отдали голоса свыше 62 процентов участников.

«На самом деле на личных наградах не зацикливаюсь. Общий результат намного важнее. Я стараюсь делать в воротах все, что от меня зависит. Делаю свою работу, чтобы помогать команде набирать очки. Повторю, что самое главное — это победа команды», — приводит слова Митрюшкина пресс-служба железнодорожников.