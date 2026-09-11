«Краснодар» объявил о продлении контракта с Оласой до 2028 года

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба «быков»

Новое соглашение с 32-летним уругвайцем рассчитано до 2028 года. Предыдущий договор истекал следующим летом.

Оласа перешел в «Краснодар» из «Вальядолида» в 2023 году. С того момента он провел за команду 104 матча, забил 4 гола и сделал 10 результативных передач.

После 7 туров «Краснодар» с 19 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ.