Кахигао превращает «Спартак» в середняка. Мнение Алланазарова
Мнение
Надежды болельщиков «Спартака» на золотые медали тают с каждым туром чемпионата России. Текущий состав команды не позволяет красно-белым вклиниться в чемпионскую гонку и оставаться в ней до весны. Да, коллектив Хуана Карлоса Карседо способен выдавать отдельные яркие матчи, но идти стабильно по всей дистанции он не может — с текущим набором футболистов этого делать крайне проблематично.
Фрэнсис Кахигао — чуть ли не единственный футбольный человек в «Спартаке», принимающий важные решения, но болельщикам стало понятно, что его компетенции не хватает. Скажите, кого-то из вас оставили бы на работе, если бы вы потратили 20 миллионов евро на покупку футболиста, а через полтора года отпустили бы его бесплатно? Уверяю, любой, кто провернул бы такую сделку, вылетел бы в ту же секунду с трудовой в руках. Любой, но не товарищ Кахигао.
У вас есть ответ на вопрос: зачем этому составу «Спартака» нужен абсолютно средний легионер Виктор Парада? Испанец зачем-то понадобился Кахигао, хотя абсолютно ясно, что его нахождение в команде мешает развиваться молодому таланту Игорю Дмитриеву. Чьи интересы преследовал спортивный директор, подписывая Параду, и почему в клубе не нашлось человека, который бы задался вопросом: «А он точно нам нужен?»
Лучшим футболистом прямо сейчас является ветеран Роман Зобнин. Согласитесь, этот факт говорит о многом. Самый дорогостоящий игрок «Спартака» за всю его столетнюю историю Жедсон Фернандеш играет не на своей позиции, фланги атаки безальтернативны, а еще вчера никому не нужный в команде Данил Пруцев — сегодня первый номер, выходящий на замену в центре поля. Не ищите тут логику, ее нет.
Также Кахигао либо совершенно не знает российский рынок, либо не может привезти в Москву даже игрока «Ахмата» в последний день трансферного окна. Если бы испанец хотел помочь тренеру, то уже вытащил бы из Казани Илью Рожкова (цена для нас не важна — деньги «Лукойла» болельщиков не интересуют). Средствами, потраченными на Владислава Сауся и Илью Самошникова, тоже можно было распорядиться гораздо умнее.
Еще одна фишка спортивного директора: «Спартак» при Кахигао привыкает, что продавать футболистов не нужно, их можно бесплатно раздавать всем нуждающимся. Уход Даниила Хлусевича бесплатно в «Ростов» — очередное подтверждение. Самое странное в этой истории, что всех все устраивает. Потратили пяток миллионов евро, не получили никакого выхлопа — не беда, идем дальше. Продавать футболистов Кахигао не способен, ровно как и покупать. Албанец Даку не в счет — его мог подписать каждый, кто это читает.
За летнее трансферное окно испанскому спортивному директору «Спартака» можно смело поставить двойку. Если в конце сезона вы вновь увидите команду в таблице ниже третьего места, то точно будете знать, кто в этом виноват. Последние три года «Спартак» не может забраться в чемпионате выше четвертой строчки — и я не раз писал о том, кто виноват в текущем положении вещей.
Если вся верхушка клуба не имеет никакого отношения к футболу, а на высокие должности попросту ставят «своих» — ждать высоких результатов придется еще долго. Почему болельщики должны терпеть тот факт, что сегодняшним «Спартаком» рулят люди, которые просто были лояльны к патрону во время работы в нефтяной компании?
Увы, но в клубе нет смельчака, который выйдет к болельщикам и скажет, что спортивный директор отработал плохо и будет уволен. Большинство из фанатов даже не знают, как выглядят те, кто напрямую несет ответственность за результаты и принимает судьбоносные решения.
Снимать стильные ролики к важным матчам в команде умеют, но на большее сотрудники «Спартака» не способны. А ручные Telegram-каналы клянутся клубу в лояльности за бесплатные билеты и неудобных вопросов не задают.
Всех все устраивает.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
12
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0