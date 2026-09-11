Кахигао превращает «Спартак» в середняка. Мнение Алланазарова

Спортивный директор снова провалил трансферное окно и не позволяет «Спартаку» прогрессировать.

Мнение

Надежды болельщиков «Спартака» на золотые медали тают с каждым туром чемпионата России. Текущий состав команды не позволяет красно-белым вклиниться в чемпионскую гонку и оставаться в ней до весны. Да, коллектив Хуана Карлоса Карседо способен выдавать отдельные яркие матчи, но идти стабильно по всей дистанции он не может — с текущим набором футболистов этого делать крайне проблематично.

Фрэнсис Кахигао — чуть ли не единственный футбольный человек в «Спартаке», принимающий важные решения, но болельщикам стало понятно, что его компетенции не хватает. Скажите, кого-то из вас оставили бы на работе, если бы вы потратили 20 миллионов евро на покупку футболиста, а через полтора года отпустили бы его бесплатно? Уверяю, любой, кто провернул бы такую сделку, вылетел бы в ту же секунду с трудовой в руках. Любой, но не товарищ Кахигао.

У вас есть ответ на вопрос: зачем этому составу «Спартака» нужен абсолютно средний легионер Виктор Парада? Испанец зачем-то понадобился Кахигао, хотя абсолютно ясно, что его нахождение в команде мешает развиваться молодому таланту Игорю Дмитриеву. Чьи интересы преследовал спортивный директор, подписывая Параду, и почему в клубе не нашлось человека, который бы задался вопросом: «А он точно нам нужен?»

Лучшим футболистом прямо сейчас является ветеран Роман Зобнин. Согласитесь, этот факт говорит о многом. Самый дорогостоящий игрок «Спартака» за всю его столетнюю историю Жедсон Фернандеш играет не на своей позиции, фланги атаки безальтернативны, а еще вчера никому не нужный в команде Данил Пруцев — сегодня первый номер, выходящий на замену в центре поля. Не ищите тут логику, ее нет.

Также Кахигао либо совершенно не знает российский рынок, либо не может привезти в Москву даже игрока «Ахмата» в последний день трансферного окна. Если бы испанец хотел помочь тренеру, то уже вытащил бы из Казани Илью Рожкова (цена для нас не важна — деньги «Лукойла» болельщиков не интересуют). Средствами, потраченными на Владислава Сауся и Илью Самошникова, тоже можно было распорядиться гораздо умнее.

Даниил Хлусевич. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Еще одна фишка спортивного директора: «Спартак» при Кахигао привыкает, что продавать футболистов не нужно, их можно бесплатно раздавать всем нуждающимся. Уход Даниила Хлусевича бесплатно в «Ростов» — очередное подтверждение. Самое странное в этой истории, что всех все устраивает. Потратили пяток миллионов евро, не получили никакого выхлопа — не беда, идем дальше. Продавать футболистов Кахигао не способен, ровно как и покупать. Албанец Даку не в счет — его мог подписать каждый, кто это читает.

За летнее трансферное окно испанскому спортивному директору «Спартака» можно смело поставить двойку. Если в конце сезона вы вновь увидите команду в таблице ниже третьего места, то точно будете знать, кто в этом виноват. Последние три года «Спартак» не может забраться в чемпионате выше четвертой строчки — и я не раз писал о том, кто виноват в текущем положении вещей.

Если вся верхушка клуба не имеет никакого отношения к футболу, а на высокие должности попросту ставят «своих» — ждать высоких результатов придется еще долго. Почему болельщики должны терпеть тот факт, что сегодняшним «Спартаком» рулят люди, которые просто были лояльны к патрону во время работы в нефтяной компании?

Увы, но в клубе нет смельчака, который выйдет к болельщикам и скажет, что спортивный директор отработал плохо и будет уволен. Большинство из фанатов даже не знают, как выглядят те, кто напрямую несет ответственность за результаты и принимает судьбоносные решения.

Снимать стильные ролики к важным матчам в команде умеют, но на большее сотрудники «Спартака» не способны. А ручные Telegram -каналы клянутся клубу в лояльности за бесплатные билеты и неудобных вопросов не задают.

Всех все устраивает.

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