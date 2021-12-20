Интервью известного агента.

Черчесову будет непросто. Президент «Ференцвароша» порой непредсказуем

— Как восприняли эту новость? Удивило ли вас такое развитие событий? — вопросы Дмитрию Селюку.

— Возможно, Станислав Саламович хотел бы возглавить «Челси», но сейчас реалии таковы. Давайте порассуждаем, кого он в России мог возглавить после ухода с поста главного тренера сборной?

— Давайте.

— «Зениту» он не нужен, «Динамо» — тоже. «Спартак» и «Локомотив» свой выбор сделали. ЦСКА? Наверное, он не может там работать из-за спартаковского прошлого. Получается, все занято, так?

Безусловно, Черчесову надо работать. Он взял определенную паузу. И сейчас отправился в Венгрию. В Польше он добился успехов с «Легией», неплохо там себя проявил. Однако пока у него еще не столь богатый опыт клубной работы, чтобы его сейчас позвали команды из топовых европейских чемпионатов.

— Значит, все логично?

— Вполне. Да я и предполагал, что он либо вернется в «Легию», либо поедет в Сербию («Партизан», например), или встанет у руля того же «Ференцвароша». Так что не удивлен. Венгрия — не топовый чемпионат, но «Ференцварош», как правило, берет титул и пытается пробиться в Лигу чемпионов.

— С какими сложностями Черчесов может столкнуться в Венгрии?

— Президент «Ференцвароша» — довольно своеобразная личность. Амбициозный человек. Он иногда бывает непредсказуемым. Так что, думаю, Черчесову там будет не совсем просто. Но ведь и Станислав Саламович имеет свои принципы. В целом, считаю, клуб и специалист заключили взаимовыгодное сотрудничество. Что ж, последим за венгерским чемпионатом. Думаю, «Ференцварош» станет чемпионом, а про еврокубки пока говорить сложно. Но будет интересно, если коллектив Черчесова попадет в одну группу с российским клубом.

— Не верили в то, что «Спартак» позовет Черчесова?

— На месте «Спартака» я бы, кстати, как раз обратил на него внимание. Черчесов со своим характером, думаю, смог бы навести там порядок, наладил бы дисциплину. Но все стало ясно после фразы Заремы — «только через мой труп». Так что пусть она живет и здравствует.

— Вам не кажется, что сегодня у «Ференцвароша» с Черчесовым больше шансов попасть в Лигу чемпионов, чем у «Спартака» с Ваноли?

— Согласен. Как это ни странно, но это, похоже, так.

Про Эмери говорили, что он никакой. А Руй, значит, хороший?

— Что скажете о выборе «Спартака»?

— Сейчас не хочется обсуждать Ваноли. Давайте дождемся его первого матча. Но вот по поводу Руя Витории я могу с вами поделиться своими соображениями. С «Бенфикой» он выиграл чемпионат Португалии на багаже Жезуша. После этого отправился в Саудовскую Аравию — в пешеходное первенство. Но дело даже не в этом.

— А в чем?

— Я не увидел у него каких-то идей в «Спартаке». Абсолютно правильное решение руководства с ним расставаться.

— А как же первое место в группе Лиге Европы?

— Смотрите. В чемпионате России красно-белые плетутся на 9-м месте. Лига Европы? Вообще-то большим европейским командам там обычно ничего не надо. Первое место в группе? А разве это заслуга Витории? Нет. Все же зависело от Селихова, который взял пенальти в матче с «Легией». А если бы не спас, «Спартак» стал бы третьим. Вот и все. Фарт. Неслучайно потом поляки говорили: «Как жаль было проиграть посредственной команде»... Но я бы обратил внимание еще на одну вещь.

— Какую?

— Когда «Спартак» проигрывал, по лицу Витории было понятно, что он просто не понимал, что делать. Считаю, он допускал ошибки по составу. Для меня Литвинов — не опорник. А Руй все время пулял его в эту зону. Все чмырили бедного Рассказова, но ведь дело не только в нем, а в очень слабой опорке. Эту проблему португалец не решил. И я не понимаю, почему сейчас пошла такая волна в поддержку Витории. Про Эмери говорили, что он никакой, а тут такие хвалебные оды...

— Мы еще увидим Черчесова во главе российского клуба?

— Зачем загадывать? Время покажет. Как Черчесов себя проявит в Венгрии. Кто будет в нем заинтересован в России. У «Зенита» есть Семак, у «Динамо» — даже не Шварц, а Бувач, который там просто профессор. «Локомотив» тоже решил позвать немцев, только все у них коряво получилось. Это еще мягко сказано.

Пока не ясны перспективы Ваноли. Как правило, итальянцы — хорошие тактики. Возможно, при нем «Спартак» будет играть организованно. Сейчас, похоже, тренер и спортивный директор в клубе в одной связке. Выстраивается вертикаль власти. Посмотрим, будет интересно.