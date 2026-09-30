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Игнашевич поддержал решение Клоппа запретить смартфоны в сборной

Кто здесь Царь?
Фото БЕТСИТИ

Легенда сборной России в шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» поделилась мнением насчет введения жесткой дисциплины в сборной Германии новым тренером бундестим Юргеном Клоппом.

— Я по себе скажу, что, как только появились интернет и смартфоны, приходишь в тренажерный зал, садишься на велосипед и видишь, что все в телефонах, новости читают. И ты практически не общаешься ни с кем. Но одно дело — в клубе, где вы хорошо знаете друг друга. И я понимаю, что запрет на телефоны — это для сплочения коллектива. Я считаю, что это правильно.

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Что касается обеда и ужина. Есть отличный пример того, что делает Клопп. Вы собираетесь все вместе в час, естественно, без телефонов. И вы вместе едите, общаетесь. Это очень важно, в том числе чтобы познакомиться ребятам, которые еще не знакомы. И тренер может оценить профессионализм ребят: кто что ест, опаздывает или нет. Считаю, что в сборной это имеет право на жизнь, — считает Игнашевич.

Мостовой считает, что запреты не принесут ничего хорошего.

— Я против этого. Думаю, это ни на что не повлияет. У тебя же есть семья, дети, мы же не в каменном веке. Ограничивать нельзя. Я расскажу свою историю из Франции. Пришел новый тренер, который любил рано завтракать, и сказал нам, что в 7.30 все должны быть внизу. Я думаю: «Зачем мне в это время спускаться?» Что я делал: я спускался, сидел одну минуту и уходил. Мне тренер говорил: «Алекс, надо кушать!» Но что я могу поделать — я спать хочу. Потом я как-то в очередной раз не пришел на завтрак, а после этого забил два гола. И после этого тренер мне сказал: «Алекс, теперь тебе можно не ходить!», — рассказал Мостовой.

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Игнашевич тоже вспомнил пример из своей карьеры.

— При Капелло в сборной мы могли прийти в любое время, но уйти должны были все вместе. И это просто засада. Если у нас в час обед, то команда приходила без двадцати и пыталась поесть. Потому что, если придешь ровно и поешь, потом тебе приходится сидеть и ждать всех остальных, а ты уже хочешь в PlayStation поиграть, с семьей пообщаться, — вспомнил Игнашевич,

В рамках шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» экс-футболисты Сергей Игнашевич и Александр Мостовой обсуждают пять самых горячих футбольных тем последних недель, а приглашенный гость решает, чьи аргументы были убедительнее, и дарит за это перстни. Победитель по итогам пяти раундов объявляется царем недели. Гостем выпуска стал известный стендап-комик Филипп Воронин.

Десятый выпуск шоу можно посмотреть на VK Видео и YouTube.

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Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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