Игнашевич поддержал решение Клоппа запретить смартфоны в сборной
Легенда сборной России в шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» поделилась мнением насчет введения жесткой дисциплины в сборной Германии новым тренером бундестим Юргеном Клоппом.
— Я по себе скажу, что, как только появились интернет и смартфоны, приходишь в тренажерный зал, садишься на велосипед и видишь, что все в телефонах, новости читают. И ты практически не общаешься ни с кем. Но одно дело — в клубе, где вы хорошо знаете друг друга. И я понимаю, что запрет на телефоны — это для сплочения коллектива. Я считаю, что это правильно.
Что касается обеда и ужина. Есть отличный пример того, что делает Клопп. Вы собираетесь все вместе в час, естественно, без телефонов. И вы вместе едите, общаетесь. Это очень важно, в том числе чтобы познакомиться ребятам, которые еще не знакомы. И тренер может оценить профессионализм ребят: кто что ест, опаздывает или нет. Считаю, что в сборной это имеет право на жизнь, — считает Игнашевич.
Мостовой считает, что запреты не принесут ничего хорошего.
— Я против этого. Думаю, это ни на что не повлияет. У тебя же есть семья, дети, мы же не в каменном веке. Ограничивать нельзя. Я расскажу свою историю из Франции. Пришел новый тренер, который любил рано завтракать, и сказал нам, что в 7.30 все должны быть внизу. Я думаю: «Зачем мне в это время спускаться?» Что я делал: я спускался, сидел одну минуту и уходил. Мне тренер говорил: «Алекс, надо кушать!» Но что я могу поделать — я спать хочу. Потом я как-то в очередной раз не пришел на завтрак, а после этого забил два гола. И после этого тренер мне сказал: «Алекс, теперь тебе можно не ходить!», — рассказал Мостовой.
Игнашевич тоже вспомнил пример из своей карьеры.
— При Капелло в сборной мы могли прийти в любое время, но уйти должны были все вместе. И это просто засада. Если у нас в час обед, то команда приходила без двадцати и пыталась поесть. Потому что, если придешь ровно и поешь, потом тебе приходится сидеть и ждать всех остальных, а ты уже хочешь в PlayStation поиграть, с семьей пообщаться, — вспомнил Игнашевич,
В рамках шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» экс-футболисты Сергей Игнашевич и Александр Мостовой обсуждают пять самых горячих футбольных тем последних недель, а приглашенный гость решает, чьи аргументы были убедительнее, и дарит за это перстни. Победитель по итогам пяти раундов объявляется царем недели. Гостем выпуска стал известный стендап-комик Филипп Воронин.
Десятый выпуск шоу можно посмотреть на VK Видео и YouTube.
18+. Реклама. Рекламодатель ООО "ФОРТУНА". ИНН 6164205110 УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЗАВИСИМОСТИ ОТ АЗАРТНЫХ ИГР
ERID:2VfnxwJuKnU
АРХИВ
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1