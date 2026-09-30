Игнашевич поддержал решение Клоппа запретить смартфоны в сборной

Легенда сборной России в шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» поделилась мнением насчет введения жесткой дисциплины в сборной Германии новым тренером бундестим Юргеном Клоппом.

— Я по себе скажу, что, как только появились интернет и смартфоны, приходишь в тренажерный зал, садишься на велосипед и видишь, что все в телефонах, новости читают. И ты практически не общаешься ни с кем. Но одно дело — в клубе, где вы хорошо знаете друг друга. И я понимаю, что запрет на телефоны — это для сплочения коллектива. Я считаю, что это правильно.

Что касается обеда и ужина. Есть отличный пример того, что делает Клопп. Вы собираетесь все вместе в час, естественно, без телефонов. И вы вместе едите, общаетесь. Это очень важно, в том числе чтобы познакомиться ребятам, которые еще не знакомы. И тренер может оценить профессионализм ребят: кто что ест, опаздывает или нет. Считаю, что в сборной это имеет право на жизнь, — считает Игнашевич.

Мостовой считает, что запреты не принесут ничего хорошего.

— Я против этого. Думаю, это ни на что не повлияет. У тебя же есть семья, дети, мы же не в каменном веке. Ограничивать нельзя. Я расскажу свою историю из Франции. Пришел новый тренер, который любил рано завтракать, и сказал нам, что в 7.30 все должны быть внизу. Я думаю: «Зачем мне в это время спускаться?» Что я делал: я спускался, сидел одну минуту и уходил. Мне тренер говорил: «Алекс, надо кушать!» Но что я могу поделать — я спать хочу. Потом я как-то в очередной раз не пришел на завтрак, а после этого забил два гола. И после этого тренер мне сказал: «Алекс, теперь тебе можно не ходить!», — рассказал Мостовой.

Игнашевич тоже вспомнил пример из своей карьеры.

— При Капелло в сборной мы могли прийти в любое время, но уйти должны были все вместе. И это просто засада. Если у нас в час обед, то команда приходила без двадцати и пыталась поесть. Потому что, если придешь ровно и поешь, потом тебе приходится сидеть и ждать всех остальных, а ты уже хочешь в PlayStation поиграть, с семьей пообщаться, — вспомнил Игнашевич,

В рамках шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» экс-футболисты Сергей Игнашевич и Александр Мостовой обсуждают пять самых горячих футбольных тем последних недель, а приглашенный гость решает, чьи аргументы были убедительнее, и дарит за это перстни. Победитель по итогам пяти раундов объявляется царем недели. Гостем выпуска стал известный стендап-комик Филипп Воронин.

Десятый выпуск шоу можно посмотреть на VK Видео и YouTube.