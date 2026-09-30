Игнашевич: «Роналду сам должен решить, когда ему заканчивать в сборной»

Легенда сборной России в шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» поделилась мнением о роли Криштиану Роналду в сборной Португалии.

Напомним, что португальскому игроку сейчас 41 год. Он рекордсмен национальной команды по количеству голов (146) и матчей (234).

— Роналду — легенда мирового масштаба, тут вопросов нет. Он сам должен решить, когда ему заканчивать. Но тренер должен выстроить правильный диалог с таким футболистом. Ошибка Тен Хага в том, что он не общался с ним и решил, что игрок будет работать в его системе: хочу — выпускаю, хочу — не выпускаю. С такой легендой ты обязан держать контакт. С помощью цифр, может ложных, нужно объяснить ему, как ты хочешь его использовать.

Внутри команды это бесценный человек. Он столько снимает работы с тренера. Все футболисты на него смотрят и берут пример: что надо есть, как надо спать, как восстанавливаться, как общаться с болельщиками, с соперниками и так далее. Это просто наглядное пособие. Но он не может в 41 год играть все 90 минут. И видно, что Жорже Жезуш правильно донес до него информацию. Я видел, как Роналду сидел на лавке. Это уже не то лицо, как в Манчестере. Он уже знал заранее, что ему дали отдохнуть. А потом у него еще два матча, он свое время получит, — считает Игнашевич.

Гость выпуска, стендап-комик Филипп Воронин, считает, что инициатива по поводу количества времени на поле должна исходить от самого Роналду.

— Есть тренеры, которым без разницы, кто перед ними. А есть те, на кого это давит, и они ничего сказать не могут. Роналду может сам подойти и сказать: «Тренер, несмотря на мое имя, титулы и статус, я сыграю столько, сколько нужно». То есть инициатива может пойти от самого Роналду, а не от тренера, — предположил Воронин.

В рамках шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» экс-футболисты Сергей Игнашевич и Александр Мостовой обсуждают пять самых горячих футбольных тем последних недель, а приглашенный гость решает, чьи аргументы были убедительнее, и дарит за это перстни. Победитель по итогам пяти раундов объявляется царем недели.

Десятый выпуск шоу можно посмотреть на VK Видео и YouTube.