Игнашевич: «Роналду сам должен решить, когда ему заканчивать в сборной»
Легенда сборной России в шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» поделилась мнением о роли Криштиану Роналду в сборной Португалии.
Напомним, что португальскому игроку сейчас 41 год. Он рекордсмен национальной команды по количеству голов (146) и матчей (234).
— Роналду — легенда мирового масштаба, тут вопросов нет. Он сам должен решить, когда ему заканчивать. Но тренер должен выстроить правильный диалог с таким футболистом. Ошибка Тен Хага в том, что он не общался с ним и решил, что игрок будет работать в его системе: хочу — выпускаю, хочу — не выпускаю. С такой легендой ты обязан держать контакт. С помощью цифр, может ложных, нужно объяснить ему, как ты хочешь его использовать.
Внутри команды это бесценный человек. Он столько снимает работы с тренера. Все футболисты на него смотрят и берут пример: что надо есть, как надо спать, как восстанавливаться, как общаться с болельщиками, с соперниками и так далее. Это просто наглядное пособие. Но он не может в 41 год играть все 90 минут. И видно, что Жорже Жезуш правильно донес до него информацию. Я видел, как Роналду сидел на лавке. Это уже не то лицо, как в Манчестере. Он уже знал заранее, что ему дали отдохнуть. А потом у него еще два матча, он свое время получит, — считает Игнашевич.
Гость выпуска, стендап-комик Филипп Воронин, считает, что инициатива по поводу количества времени на поле должна исходить от самого Роналду.
— Есть тренеры, которым без разницы, кто перед ними. А есть те, на кого это давит, и они ничего сказать не могут. Роналду может сам подойти и сказать: «Тренер, несмотря на мое имя, титулы и статус, я сыграю столько, сколько нужно». То есть инициатива может пойти от самого Роналду, а не от тренера, — предположил Воронин.
В рамках шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» экс-футболисты Сергей Игнашевич и Александр Мостовой обсуждают пять самых горячих футбольных тем последних недель, а приглашенный гость решает, чьи аргументы были убедительнее, и дарит за это перстни. Победитель по итогам пяти раундов объявляется царем недели.
Десятый выпуск шоу можно посмотреть на VK Видео и YouTube.
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АРХИВ
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1