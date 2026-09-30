«Должен принимать мяч нежно, как кот». Филипп Воронин рассказал, почему не стал футболистом

Известный стендап-комик стал новым гостем шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?».

— Футбол люблю, но занимался им ровно один день. Мы с друзьями решили, что запишемся в секцию, это был класс седьмой-восьмой. Сказали, что уже поздновато нам. Там тренер потрясающий был. Он говорил: «Ты должен мяч принимать как кот, нежно». А мы деревянные очень были. И ничего у нас не пошло, — сказал Воронин.

Также комик рассказал, как начал болеть за ЦСКА.

— Начал смотреть футбол в детстве, и вначале мне просто запомнилась красно-синяя форма, в голову врезалась. А потом смотрел золотой матч, и ЦСКА проигрывает 0:1. И мне показалось это так грустно и несправедливо, что решил болеть за тех, кто проиграл. И как я вовремя это решил! С тех пор болею за ЦСКА. А впервые вживую на матч попал в 2015 году. И интересное совпадение: лет через 10-15 после того, как я начал топить за ЦСКА, приехал к отцу в гости и узнал, что он тоже поддерживает армейцев, — отметил Воронин.

В рамках шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» экс-футболисты Сергей Игнашевич и Александр Мостовой обсуждают пять самых горячих футбольных тем последних недель, а приглашенный гость решает, чьи аргументы были убедительнее, и дарит за это перстни. Победитель по итогам пяти раундов объявляется царем недели.

Десятый выпуск шоу можно посмотреть на VK Видео и YouTube.