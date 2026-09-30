«Чуть ли не со слезами на глазах». Игнашевич откровенно рассказал о переходе из «Локомотива» в ЦСКА

Бывший защитник сборной России в шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» рассказал, почему в 2003 году решился на переход в ЦСКА.

В 2002 году Игнашевич вместе с «Локомотивом» выиграл у ЦСКА в единственном в истории российского футбола золотом матче за чемпионство, после чего покинул команду и перешел к красно-синим, впоследствии став их капитаном и выиграв еще шесть чемпионств и Кубок УЕФА.

— У меня заканчивался контракт, и я мог перейти, сложности в этом плане не было. С другой стороны, о чем я думаю до сих пор: к сожалению, рядом со мной не было человека, который смог бы мне объяснить ряд важных моментов — что такое переход из одной команды в другую с учетом моих дальнейших перспектив, с точки зрения отношений с болельщиками. Фанаты подарили мне альбом, где были просьбы и пожелания болельщиков не уходить. И я читал это чуть ли не со слезами на глазах. Но тогда уважаемые люди — [Евгений] Гинер и [Валерий] Газзаев, финансовый счет. И я подумал: «Здесь мне предлагают в пять раз больше, здесь собирается состав сборной, здесь тренер, который хочет еврокубок, и он меня видит и говорит, что я лучший». И я в 24 года туда пошел, — сказал Игнашевич.

В рамках шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» экс-футболисты Сергей Игнашевич и Александр Мостовой обсуждают пять самых горячих футбольных тем последних недель, а приглашенный гость решает, чьи аргументы были убедительнее, и дарит за это перстни. Победитель по итогам пяти раундов объявляется царем недели. Гостем выпуска стал известный стендап-комик Филипп Воронин.

Десятый выпуск шоу можно посмотреть на VK Видео и YouTube.