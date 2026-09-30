«Чуть ли не со слезами на глазах». Игнашевич откровенно рассказал о переходе из «Локомотива» в ЦСКА
Бывший защитник сборной России в шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» рассказал, почему в 2003 году решился на переход в ЦСКА.
В 2002 году Игнашевич вместе с «Локомотивом» выиграл у ЦСКА в единственном в истории российского футбола золотом матче за чемпионство, после чего покинул команду и перешел к красно-синим, впоследствии став их капитаном и выиграв еще шесть чемпионств и Кубок УЕФА.
— У меня заканчивался контракт, и я мог перейти, сложности в этом плане не было. С другой стороны, о чем я думаю до сих пор: к сожалению, рядом со мной не было человека, который смог бы мне объяснить ряд важных моментов — что такое переход из одной команды в другую с учетом моих дальнейших перспектив, с точки зрения отношений с болельщиками. Фанаты подарили мне альбом, где были просьбы и пожелания болельщиков не уходить. И я читал это чуть ли не со слезами на глазах. Но тогда уважаемые люди — [Евгений] Гинер и [Валерий] Газзаев, финансовый счет. И я подумал: «Здесь мне предлагают в пять раз больше, здесь собирается состав сборной, здесь тренер, который хочет еврокубок, и он меня видит и говорит, что я лучший». И я в 24 года туда пошел, — сказал Игнашевич.
В рамках шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» экс-футболисты Сергей Игнашевич и Александр Мостовой обсуждают пять самых горячих футбольных тем последних недель, а приглашенный гость решает, чьи аргументы были убедительнее, и дарит за это перстни. Победитель по итогам пяти раундов объявляется царем недели. Гостем выпуска стал известный стендап-комик Филипп Воронин.
Десятый выпуск шоу можно посмотреть на VK Видео и YouTube.
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АРХИВ
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1