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«Чуть ли не со слезами на глазах». Игнашевич откровенно рассказал о переходе из «Локомотива» в ЦСКА

Кто здесь Царь?
Фото БЕТСИТИ

Бывший защитник сборной России в шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» рассказал, почему в 2003 году решился на переход в ЦСКА.

В 2002 году Игнашевич вместе с «Локомотивом» выиграл у ЦСКА в единственном в истории российского футбола золотом матче за чемпионство, после чего покинул команду и перешел к красно-синим, впоследствии став их капитаном и выиграв еще шесть чемпионств и Кубок УЕФА.

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— У меня заканчивался контракт, и я мог перейти, сложности в этом плане не было. С другой стороны, о чем я думаю до сих пор: к сожалению, рядом со мной не было человека, который смог бы мне объяснить ряд важных моментов — что такое переход из одной команды в другую с учетом моих дальнейших перспектив, с точки зрения отношений с болельщиками. Фанаты подарили мне альбом, где были просьбы и пожелания болельщиков не уходить. И я читал это чуть ли не со слезами на глазах. Но тогда уважаемые люди — [Евгений] Гинер и [Валерий] Газзаев, финансовый счет. И я подумал: «Здесь мне предлагают в пять раз больше, здесь собирается состав сборной, здесь тренер, который хочет еврокубок, и он меня видит и говорит, что я лучший». И я в 24 года туда пошел, — сказал Игнашевич.

В рамках шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» экс-футболисты Сергей Игнашевич и Александр Мостовой обсуждают пять самых горячих футбольных тем последних недель, а приглашенный гость решает, чьи аргументы были убедительнее, и дарит за это перстни. Победитель по итогам пяти раундов объявляется царем недели. Гостем выпуска стал известный стендап-комик Филипп Воронин.

Десятый выпуск шоу можно посмотреть на VK Видео и YouTube.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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