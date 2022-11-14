Не говорите на примере Сычевого о падении уровня РПЛ! Разве в Англии ворчали, когда начал забивать Варди?

Обозреватель «СЭ» — об итогах 17-го тура и первой части РПЛ.

Нгамалё и Ловрен. Меньше игроков нашей лиги на ЧМ в последний раз было в 98-м — один Эгуавон

Концовка перед уходом на чемпионат мира и зимние каникулы вышла в РПЛ на славу.

Быстроногий камерунец Муми Нгамалё, забив за «Динамо» в ворота ЦСКА победный мяч и отпраздновав его эффектным боковым сальто, уезжает в Катар в отличном настроении и протягивает почти несуществующую ниточку между чемпионатами России и мира. Сколько действующих игроков из РПЛ будет на ЧМ-2022 — двое? Хорват Деян Ловрен из «Зенита» и Нгамалё — никого, кажется, не забыл? Бывших-то, понятно, вагон и маленькая тележка. Но то — бывших.

Помню, на ЧМ-1998, где сборной России тоже не было, поехал лишь один представитель нашей лиги — нигериец Августин Эгуавон из «Торпедо». С тех пор такого мизера не случалось. Сейчас, конечно, могло быть и больше — попади на турнир, например, Колумбия с Вильмаром Барриосом и Хорхе Карраскалем. Но что есть — то есть.

Несмотря на это, последний аккорд футбольного 2022-го получился в РПЛ не таким, чтобы мы переключались на мировое первенство с облегченным «Уф-ф». Дерби «Динамо» и ЦСКА прошло на такой куражной ноте, что долгий, почти четырехмесячный перерыв в чемпионате вызывает досаду.

Один только Игорь Акинфеев, не позволивший Даниилу Фомину установить единоличный рекорд по забитым пенальти подряд в первенстве страны, — это же просто песня! И тоже отсыл к чемпионату мира — только домашнему, 2018 года. Правда, теперь для этого потребовалась не нога, а рука и пробил динамовец прилично, в угол. Но это же Акинфеев!

Обидно за Ивана Облякова, одного из самых прогрессирующих наших игроков этого сезона. Он играл против «Динамо» с душой, забил (кстати, для меня вопрос, не оказался ли Федор Чалов при этом в активном офсайде), но был настолько переполнен энтузиазмом, что схватил вторую желтую карточку. Сорвав футболку на входе в подтрибунное помещение, Обляков яростно кричал себе: «Зачем?» Кричал о своем толчке Константина Тюкавина (вообще вышедшего на замену классно) в штрафной ЦСКА, который привел разом к красной карточке и к пенальти. Кричал, еще не зная, что Акинфеев этот 11-метровый потащит...

Но куда сильнее должен был кричать себе «зачем?» юный динамовец Ярослав Гладышев, зачем-то пнувший мяч после свистка и тоже удаленный Владиславом Безбородовым. Эта красная была в разы глупее обляковской, сугубо футбольной. Учитесь, молодой человек, не делать глупостей!

Вот только ЦСКА, уравнявшись в составах, счет не сравнял. Некем было. Карраскаль не в форме, хоть и поучаствовал в голе Облякова Ивана (впрочем, он и Дасе на Нгамалё не помешал навесить), лучшего игрока армейцев в этом матче, удалили... И напрасно, мне кажется, Владимир Федотов заменил Чалова на Заболотного — если там, конечно, не было травмы. Федор даже уставшим создавал остроту, а Антон... ну, вы все понимаете. И от Адольфо Гайча, также вышедшего на замену, толку было мало. Так ничего в конце игры ЦСКА и не создал. Исходя из второго тайма, результат игры закономерен.

Если вспоминать первый тайм, то можно сказать, что к «Динамо» вернулось за Ростов. Вы же помните 15:0 по ударам в пользу бело-голубых к моменту первого гола команды Валерия Карпина! А теперь уже динамовцы никак не должны были выигрывать у армейцев первую половину матча. Но выиграли. За счет гола еще одного героя матча, весьма неожиданного, — Дмитрия Скопинцева.

Собственно, его бы и в стартовом составе не было, если бы не дисквалификация Диего Лаксальта. А Скопинцев вышел, открыл счет после изумительного паса Фомина, весь матч нагнетал по своему левому краю, при обороне иной раз выбивал мячи «ножницами» через себя и вообще был в полном порядке. Вот так надо хвататься за редкие шансы.

Вообще-то в последние недели «Динамо» было интереснее ЦСКА, так что победа бело-голубых не должна сильно удивлять. В пяти предыдущих турах бело-голубые взяли 10 очков, красно-синие — лишь шесть. В какой-то момент динамовцы опускались на восьмое место, но теперь они догнали ЦСКА по очкам и обогнали по личным встречам, а значит, и в таблице опередили: на зиму «Динамо» уходит четвертым, а армейцы — пятыми.

Недаром, не говоря уже о Нгамалё на ЧМ-2022, и в сборную России на матчи с Таджикистаном и Узбекистаном сейчас едут три динамовца — Антон Шунин (дважды в первом тайме спасший бело-голубых и повлиявший тем самым на ход матча), Арсен Захарян и Фомин, тогда как армеец всего один — Чалов.

Весь «Оренбург» и его тренер заслуживают не меньшей похвалы, чем Сычевой

На крыльях вдохновения после хет-трика в ворота «Краснодара» и съеденной у бровки пиццы едет в национальную команду и самый яркий персонаж первой части чемпионата России-2022/23 — Владимир Сычевой из «Оренбурга». Насколько же этот молодой человек небанален во всех своих проявлениях, а по части голов — ненасытен и неутомим! Целый стадион «Спартака», «Открытие Банк Арена», за всю свою уже более чем восьмилетнюю историю видел всего один хет-трик, и то в кубковом матче, — Шамара Николсона. А Сычевой, работавший барменом и всего два года назад пыливший за «Крымтеплицу», уже дважды в этом чемпионате забивал по три гола. Причем «Краснодар», который он огорчил в этом туре, — мягко говоря, не последняя команда страны.

Скучные люди, конечно, тут же начнут говорить об упавшем уровне чемпионата. Друзья мои, в этом случае англичане, мысли они подобным образом, начали бы так же ворчать в момент первых снайперских подвигов в «Лестере» Джейми Варди. Но в АПЛ только восхищались его небанальной историей. Так давайте и мы искренне порадуемся за Сычевого, пока он официально не поменял фамилию (а то, как знать, может, с ней и фарт уйдет), и пожелаем ему не останавливаться ни в голах, ни в новых формах самовыражения. Красавец!

Никто не знает, каким он станет в следующем сезоне — достаточно посмотреть сейчас на Гамида Агаларова в «Ахмате». Что-то не вижу, чтобы смена Андрея Талалаева на Сергея Ташуева как-то оживила лучшего снайпера прошлого первенства. Поэтому Сычевому нужно крепко подумать, прежде чем спешить с уходом из «Оренбурга» — команды остроатакующего стиля, где Владимиру доверяют и не убирают из основы, когда у него что-то не получается. Хотя понятно — как его удержишь, если кто-то из топ-клубов положит такую зарплату, какой 26-летний форвард в глаза никогда не видел?

Футболисты «Оренбурга». ФК «Оренбург»

Не только Сычевой, но и весь «Оренбург» для меня — откровение нынешнего чемпионата. Тут должен сознаться и покаяться: в анкете журналистов «СЭ» перед началом сезона был вопрос, кто из тренеров РПЛ покинет свой пост первым, и я почему-то назвал Марцела Личку. Угадал с точностью до наоборот. Оправдывает меня только то, что половина участников опроса высказалась в этом контексте за Гильермо Абаскаля. Впрочем, еще вопрос, что сложнее: занять после 17-го тура второе место со «Спартаком» или седьмое — с «Оренбургом». Красно-белые по сравнению с прошлым чемпионатом рванули вверх на восемь строк, а оренбуржцы — аж на девять, если считать, что их, занявших третье место в ФНЛ, стартовая позиция 16-я.

Если считать с десятого тура, то оренбуржцы одержали больше всех в лиге крупных побед — три. За это время даже «Зенит» со «Спартаком» выигрывали с разностью в три и более мячей лишь дважды. Вообще же у «Оренбурга» уже четыре разгромные победы, и по этому показателю он идет на третьем месте в лиге. Правда, и его самого громили трижды, включая знаменитые 0:8 в Санкт-Петербурге. Но веселая команда Лички показала умение держать удар, тут же грохнув 4:1 «Сочи».

«Барсы», в свою очередь, полетели кубарем со второго места, которое заняли в предыдущем первенстве, — сейчас они девятые, а значит, по сравнению с сезоном-2021/22 у них минус семь ступеней в таблице. Хуже только у «Локомотива» — минус восемь. Но там — отдельная история, о которой уже сказано-пересказано. Из нее теперь предстоит вылезать новому главному тренеру Михаилу Галактионову, которого вчера объявили в новом статусе официально.

«Сочи» же превратился из команды лидирующей группы в того, кем, по идее, и должен являться, — середняка. К тому же частенько проигрывающего крупно — у сочинцев две разгромные победы и четыре поражения. Вадиму Гаранину растворения команды в середине таблицы не простили, уволив до такой степени тихо, что журналисты узнали об этом от... игроков команды после матча, когда ими руководил Александр Точилин.

На мой же взгляд, не нужно было ожидать слишком многого от коллектива, который и так прыгнул выше головы. Понимаю, что Борису Ротенбергу не слишком приятно признавать главнейшую заслугу в серебре тренера Федотова, но придется. После ухода специалиста в ЦСКА клуб просто вернулся туда, где ему объективное место.

Абаскаль, Карпин, Личка, Гончаренко показывают значимость тренерской профессии

Конечно, великолепный, заслуживающий уважения показатель — третье место «Ростова», потерявшего весной всех легионеров и сумевшего держать такой уровень только российскими футболистами. А ведь когда-то, в начале своей тренерской карьеры, Валерий Карпин гораздо больше любил работать с легионерами. Вот как интересно иной раз поворачивается судьба.

В Ростове весь этот сезон не работает аэропорт, и из-за этого сильно затруднена логистика. Ростову не повезло быть одним из пяти городов, где уже с начала сезона введены Fan ID — соответственно, резко снизилась посещаемость. Но команда идет в тройке, да как уверенно!

«Ростов» отстает от «Спартака» лишь на очко, а «Динамо» и ЦСКА, идущих на четвертом и пятом местах, опережает на шесть баллов. При этом Карпин в своем стиле говорит в интервью «СЭ», что команда выполнила задачу набрать столько очков, чтобы не беспокоиться за место в премьер-лиге. Знаем мы эти хитрости!

Куда более показательным выглядит для меня его утверждение, что никого из значимых для команды игроков «Ростов» зимой не потеряет. Это значит: финансово клуб с Дона стоит на ногах крепко. Что в его практике бывало далеко не всегда. Не сомневаюсь, Карпин прекрасно помнит, что пару раз ростовчане при нем весной по каким-то причинам не вытягивали осенний уровень, и сейчас должен извлечь из тех ситуаций уроки. Тем более что, судя по всему, он вышел на новый качественный уровень. Совмещение со сборной России из-за, увы, небольшой загрузки и еще меньших нервных затрат не должно ему никак мешать. Так что нет никаких объективных причин, чтобы весной «Ростов» сдулся.

Виктор Гончаренко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В один ряд с Карпиным, Абаскалем, Личкой, чьи команды добились наибольшего прогресса, конечно, надо поставить и Виктора Гончаренко. До какой степени экс-главный тренер ЦСКА изменил «Урал» — глазам не верится. После восьми туров у екатеринбуржцев было всего очко!

В следующих же девяти «Урал» набрал 20. Из 27 возможных. За этот отрезок лучше выступил с 22 очками только «Зенит», а вровень с уральцами — «Спартак». Так что судите сами, какую работу нужно было проделать Гончаренко, чтобы все для команды перевернуть. Вначале, сразу после прихода Игоря Шалимова, он ведь по инерции тоже проигрывал — но перестройка начала давать стабильные плоды после сентябрьского перерыва на сборные, когда «Урал» одержал пять побед при двух ничьих, в одной из которых, дома с «Локомотивом», он находился в секундах от победы.

А вот что во второй половине осени происходит с самим ЦСКА, так здорово стартовавшим, пока не до конца понятно. Команда, не выиграв два важных матча, в которых поначалу стояла на победу, — со «Спартаком» и первый с «Динамо», ­- как будто потяжелела, потеряла задор, встала на рельсы. Может, повлияла потеря формы двух иностранных лидеров начала сезона — Карраскаля и Медины. Сказалась и травма ключевого защитника — Игоря Дивеева. Долгий перерыв и сборы сейчас для Федотова как нельзя кстати. Думаю, тренер предпочел бы, чтобы он начался еще раньше.

В то время как его вчерашний соперник Славиша Йоканович, напротив, преодолел первоначальный скепсис многих. Меня и главный тренер нашей сборной по пляжному футболу Михаил Лихачев, трехкратный чемпион мира и давний динамовский болельщик, призывал не торопиться с выводами по сербу — и, похоже, оказался прав. В конце концов, не мог же такому профессионалу, как спортивный директор бело-голубых Желько Бувач, настолько изменить вкус, как это выглядело в первой половине первого круга!

Одно из главных качеств в футболе, будь то на поле и за его пределами, — это умение терпеть. Бувач вместе с Дмитрием Гафиным и другими динамовскими боссами его показал — притом что все вокруг с каждым днем все больше говорили об отставке Йокановича. И вдруг команду прорвало, она начала много забивать и побеждать, а даже если проигрывать — то так, как «Ростову». Вот «Динамо» в отпуск уходить наверняка жалко.

С нетерпением жду, каким весной предстанет «Торпедо». Быстрого эффекта приход Андрея Талалаева не дал и не мог дать — особенно группа атаки черно-белых под его идеи подходит плохо. Илье Геркусу зимой предстоит изрядно поработать на трансферном рынке, а Талалаеву — полностью изменить лицо команды на сборах. Оба представителя зоны стыков опережают торпедовцев на семь очков, 15-е место — на шесть. Вроде бы и много — но не настолько, чтобы этот разрыв невозможно было ликвидировать.

Ну а на другом конце таблицы «Зениту», видимо, так наскучило уверенно лидировать, что он начал сам себя развлекать весьма сомнительным способом — скандалом с Дмитрием Чистяковым. «Он (генеральный директор Александр Медведев) не может сказать глупость? От этого ни один человек не застрахован», — не особо дипломатично, но вполне точно сформулировал на этот счет Карпин. И так вышло, что эта глупость вдруг сработала самой команде Сергея Семака в плюс — показала, что там есть коллектив. Не всегда и не везде сейчас так впишутся за партнера, как Кержаков, Барриос и Ко сделали это за Чистякова. Это совсем другая история, чем в первой половине десятых, когда россияне и многие легионеры «Зенита» представляли собой враждующие лагеря. Нет сомнений, что в нынешней зенитовской атмосфере велика заслуга Семака.

«Зениту», несмотря на шестиочковый отрыв, не стоит решать, что чемпионат уже выигран, — «Спартак», о котором я подробно говорил вчера (почему сегодня тема красно-белых в этих заметках почти не поднималась), в целом очень хорош. И, ослабь питерцы хватку, контроль над ситуацией можно и потерять.