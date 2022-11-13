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13 ноября, 22:40

Капитан «Динамо» мог установить рекорд РПЛ, но помешал Акинфеев. А ведь до этого Фомин не мазал с точки в чемпионате

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Игорь Акинфеев отбивает удар Даниила Фомина с пенальти.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Еще одна драма роскошного дерби.
Россия. Премьер-лига. 17-й тур
13 нояб, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:1
ЦСКА

«Динамо» в центральном матче тура обыграло ЦСКА 2:1, но победа для команды Славиши Йокановича могла быть крупнее. В концовке встречи бело-голубые имели шанс забить третий мяч — с пенальти, но Даниил Фомин впервые в матчах РПЛ не реализовал удар с точки.

На 79-й минуте Иван Обляков сбил в штрафной Константина Тюкавина, рефери Владислав Безбородов указал на точку. Бить отправился штатный пенальтист и капитан «Динамо» Фомин. Даниил пробил в правый от себя нижний угол, но ветеран Игорь Акинфеев прочитал намерение бьющего, нырнул в тот же угол и потащил удар.

Так прервалась долгая серия Фомина без промахов с пенальти в премьер-лиге. Ранее он реализовал 17 ударов с точки подряд и повторил рекорд лиги. Легенда «Амкара» Георги Пеев с 2007 по 2018 год тоже не промахивался с пенальти. Пока что 17 подряд реализованных одиннадцатиметровых — рекорд РПЛ.

Ну а для самого Фомина этот промах с точки стал лишь третьим после 29 попыток. До сегодняшнего дня Даниил не забивал только вне чемпионата: в финале прошлого розыгрыша Кубка со «Спартаком» и в ФНЛ-2 в сезоне-2014/15, когда Фомин еще защищал цвета «Краснодара-2». В матчах РПЛ полузащитник до недавнего вечера не ошибался.

При этом «Динамо» перед пенальти Фомина лидировало в счете — игрок не так давно отмечал этот фактор, ведь обычно он отправлялся к точке при других обстоятельствах. «Пока не приходилось бить пенальти при счете 3:0 или 4:0, когда нужно просто поставить точку в матче. Всегда либо ничья, либо проигрываем. Я подхожу с мыслью, что нужно сделать свое дело качественно и забить гол, чтобы не подвести тренеров и партнеров», — рассказывал Даниил в программе «Футбол России».

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Акинфеев же провел выдающийся матч, хоть его команда и проиграла. Помимо пенальти Игорь потащил еще несколько сложнейших ударов и делал все, чтобы ЦСКА до последнего оставался в игре.

На этот раз промах главного пенальтиста не помешал «Динамо» выиграть — команда Йокановича сравнялась с ЦСКА по очкам и уходит на перерыв на 4-м месте в таблице.

Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
2
4
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
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Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
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12.11 19:30
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 5 : 1
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Химки – Сочи
 0 : 2
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