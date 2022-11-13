Капитан «Динамо» мог установить рекорд РПЛ, но помешал Акинфеев. А ведь до этого Фомин не мазал с точки в чемпионате
«Динамо» в центральном матче тура обыграло ЦСКА 2:1, но победа для команды Славиши Йокановича могла быть крупнее. В концовке встречи бело-голубые имели шанс забить третий мяч — с пенальти, но Даниил Фомин впервые в матчах РПЛ не реализовал удар с точки.
На 79-й минуте Иван Обляков сбил в штрафной Константина Тюкавина, рефери Владислав Безбородов указал на точку. Бить отправился штатный пенальтист и капитан «Динамо» Фомин. Даниил пробил в правый от себя нижний угол, но ветеран Игорь Акинфеев прочитал намерение бьющего, нырнул в тот же угол и потащил удар.
Так прервалась долгая серия Фомина без промахов с пенальти в премьер-лиге. Ранее он реализовал 17 ударов с точки подряд и повторил рекорд лиги. Легенда «Амкара» Георги Пеев с 2007 по 2018 год тоже не промахивался с пенальти. Пока что 17 подряд реализованных одиннадцатиметровых — рекорд РПЛ.
Ну а для самого Фомина этот промах с точки стал лишь третьим после 29 попыток. До сегодняшнего дня Даниил не забивал только вне чемпионата: в финале прошлого розыгрыша Кубка со «Спартаком» и в ФНЛ-2 в сезоне-2014/15, когда Фомин еще защищал цвета «Краснодара-2». В матчах РПЛ полузащитник до недавнего вечера не ошибался.
При этом «Динамо» перед пенальти Фомина лидировало в счете — игрок не так давно отмечал этот фактор, ведь обычно он отправлялся к точке при других обстоятельствах. «Пока не приходилось бить пенальти при счете 3:0 или 4:0, когда нужно просто поставить точку в матче. Всегда либо ничья, либо проигрываем. Я подхожу с мыслью, что нужно сделать свое дело качественно и забить гол, чтобы не подвести тренеров и партнеров», — рассказывал Даниил в программе «Футбол России».
Акинфеев же провел выдающийся матч, хоть его команда и проиграла. Помимо пенальти Игорь потащил еще несколько сложнейших ударов и делал все, чтобы ЦСКА до последнего оставался в игре.
На этот раз промах главного пенальтиста не помешал «Динамо» выиграть — команда Йокановича сравнялась с ЦСКА по очкам и уходит на перерыв на 4-м месте в таблице.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|5 : 1
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|0 : 2
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2