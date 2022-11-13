Капитан «Динамо» мог установить рекорд РПЛ, но помешал Акинфеев. А ведь до этого Фомин не мазал с точки в чемпионате

Еще одна драма роскошного дерби.

«Динамо» в центральном матче тура обыграло ЦСКА 2:1, но победа для команды Славиши Йокановича могла быть крупнее. В концовке встречи бело-голубые имели шанс забить третий мяч — с пенальти, но Даниил Фомин впервые в матчах РПЛ не реализовал удар с точки.

На 79-й минуте Иван Обляков сбил в штрафной Константина Тюкавина, рефери Владислав Безбородов указал на точку. Бить отправился штатный пенальтист и капитан «Динамо» Фомин. Даниил пробил в правый от себя нижний угол, но ветеран Игорь Акинфеев прочитал намерение бьющего, нырнул в тот же угол и потащил удар.

Так прервалась долгая серия Фомина без промахов с пенальти в премьер-лиге. Ранее он реализовал 17 ударов с точки подряд и повторил рекорд лиги. Легенда «Амкара» Георги Пеев с 2007 по 2018 год тоже не промахивался с пенальти. Пока что 17 подряд реализованных одиннадцатиметровых — рекорд РПЛ.

Ну а для самого Фомина этот промах с точки стал лишь третьим после 29 попыток. До сегодняшнего дня Даниил не забивал только вне чемпионата: в финале прошлого розыгрыша Кубка со «Спартаком» и в ФНЛ-2 в сезоне-2014/15, когда Фомин еще защищал цвета «Краснодара-2». В матчах РПЛ полузащитник до недавнего вечера не ошибался.

При этом «Динамо» перед пенальти Фомина лидировало в счете — игрок не так давно отмечал этот фактор, ведь обычно он отправлялся к точке при других обстоятельствах. «Пока не приходилось бить пенальти при счете 3:0 или 4:0, когда нужно просто поставить точку в матче. Всегда либо ничья, либо проигрываем. Я подхожу с мыслью, что нужно сделать свое дело качественно и забить гол, чтобы не подвести тренеров и партнеров», — рассказывал Даниил в программе «Футбол России».

Акинфеев же провел выдающийся матч, хоть его команда и проиграла. Помимо пенальти Игорь потащил еще несколько сложнейших ударов и делал все, чтобы ЦСКА до последнего оставался в игре.

На этот раз промах главного пенальтиста не помешал «Динамо» выиграть — команда Йокановича сравнялась с ЦСКА по очкам и уходит на перерыв на 4-м месте в таблице.