«Два гола из зоны Фукса. Не понимаю слепой веры в Карраскаля». Монолог ветерана ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин — о поражении от «Динамо» в дерби (1:2).

— Да в принципе рука не поднимается кинуть камень в огород армейцев и говорить, что они провалили матч. Старались, боролись, создавали моменты. Игра такая... 50 на 50. ЦСКА активно начал, давил. Но и «Динамо» неплохо огрызалось. Считаю, фарт был на стороне бело-голубых, они лучше реализовали свои шансы впереди. Добротное дерби, с нервом, с сюжетом.

Считаю, эксперименты Федотова с составом, с перестроениями мало что дали. Три бразильских центральных защитника... И два гола пропускаем из зоны Фукса. Стоит задуматься. Да и Грулев мог забивать из зоны Фукса. Опять приходится констатировать: ребята несыгранные. В первом голе, правда, удивил еще и Мендес. Остановился. Руки поднял... Как так?

Не все гладко и в созидании. Я не понимаю этой слепой веры в Карраскаля. Что он показал в матче с «Динамо»? Да он не помощник! Ну не делает разницу колумбиец.

Вот вышел вместо Медины Обляков, и мне он очень понравился. Передачи вперед, обострения, удары, гол забил. Парень вел игру до своего нелепого удаления. Приятно было на него смотреть.

Да, есть вопросы к судейству. Считаю, надо было назначать пенальти в ворота бело-голубых в начале матча. Там Маричаль обхватывал Рошу и заваливал его. На мой взгляд, фол очевидный. Зато за нарушение Облякова Безбородов сразу указал на «точку». Не знаю... Странный подход.

Хотя это не отменяет того, что ЦСКА необходимо усиление. Легионеры не приносят результат. Ну вот кого вы сами выделите? Обычные, ничего особенного... У меня к ним очень большие претензии. Зачем вас тогда берут? Какая польза? Надо разбираться. Сначала они выдали неплохой отрезок. Но чемпионат длится 30 туров. Почему надо так в них верить? Сказалась, как говорится, импортозависимость.

Чалов? Мог забивать. Моменты были. Не реализовал...

Вот Акинфеев держит свой высокий уровень. В концовке оставил ЦСКА в игре. Потащил пенальти, совершил еще два сложных сейва, когда остальные уже были в отпуске. Игорь — пример для подражания. Играет все 90 минут. Красавец!

И я еще заметил, что его наконец начали активно подключать к началу атак. Акинфеев может своими ногами отдать пас в любую точку поля. Бесценное качество! То есть остальным особо не надо ничего придумывать! Отдай Игорю — беги, открывайся, борись, прессингуй. В РПЛ никто так из голкиперов ногами не играет!