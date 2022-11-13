Валерий Карпин: «Обвинения в адрес Чистякова — глупость! В РПЛ вообще нет договорных матчей»

Эксклюзивное интервью главного тренера «Ростова» и сборной России.

«Ни один игрок, который нам нужен, не уйдет»

— «Ростов» завершил первую часть сезона победой в Самаре. Какое настроение было после игры?

— Глядя на таблицу и результаты — хорошее. Для «Ростова» — более чем. Не буду называть это чудом — понятно, что ведется какая-то работа, но неожиданно: 35 очков, третье место... На эту часть чемпионата задача выполнена.

— Вы смотрели матч с «Крыльями» с трибуны. И выглядели очень спокойным. Почему так — все получается?

— Нет, работы еще непочатый край. Естественно, не все получается. Многие вещи ребята пытаются делать, их надо улучшать. Как выход из обороны, например. Плюс мы слишком часто даем соперникам наносить удары. Меня не устраивает количество моментов у наших ворот. Так что спокойствием это не назвал бы.

— Есть ощущение, что «Ростову» после перерыва может не хватить опыта. Разговаривали ли с руководством о трансферах?

— Разговариваем, но именно об опытных игроках речи не шло. Обсуждали сам факт необходимости усиления. Если игрок молодой, до 22-23 лет, с хорошими качествами — и слава богу! Мы не смотрим конкретно на опыт.

— Чем вас удивил «Ростов» в этой части сезона?

— Меня не удивило, а порадовало, что команда пытается придерживаться плана, даже несмотря на то, как складывается игра. План выполняется лучше или хуже — это уже другой вопрос. Но игроки пытаются делать то, что мы тренируем. Иногда это не получается по разным причинам. Но видно, что футболисты пытаются это делать.

Валерий Карпин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Глебов очень хорош. Не говорили руководству, что «Ростову» нельзя его упускать?

— Такой разговор был не о Глебове, а обо всех игроках «Ростова». Ни один футболист, который нам нужен, не уйдет.

— То есть зимой трансферов на выход не будет?

— Нет, кто-то будет. Но тот, кто нам не совсем нужен. Игроки, которые нужны, не уйдут. Мы сейчас заговорили о Глебове, а придут к нам и дадут 100 миллионов евро — придется его отпустить. Заоблачные предложения, от которых невозможно отказаться, — естественно, да. Но не думаю, что такие предложения поступят.

— Вы сказали, что вам не очень нравится выход из обороны в атаку. Правильно ли я понимаю, что вам нужен еще опорный или центральный полузащитник?

— Абсолютно неправильно. Выход из обороны у нас получается. Мы проходим центр поля. А ближе к штрафной проблему не решит один опорный или один нападающий, там участвуют все. Есть у нас центральные защитники, которые часто оказываются у штрафной соперника. Например, как это было в игре с «Ахматом», когда забил Сильянов. Это не вопрос двух игроков, это относится ко всем.

— Не пробовали вернуть Норманна перед тем, как он перешел в «Динамо»?

— Нет. Он прислал бумагу, что приостанавливает контракт, когда у него закончилась аренда. На этом вообще все закончилось — мое понимание и знание.

— Вас не удивило такое поведение Норманна? Он уехал, потом приехал — ни туда ни сюда.

— Нет, мне все понятно. Чего удивляться? Вот почему Норманн в «Динамо»?

— Деньги, комфорт, Москва.

— Вот и все. Аэропорт открыт, все дела.

— Казалось, что где-то человеческие отношения должны сохраняться.

— Конкретно с Норманном ситуация такая. Обид нет. Каждый кузнец своего счастья.

— У вас сейчас полностью русская команда. Это принцип комплектования: не брать иностранцев из-за сложившейся ситуации и их возможного отъезда в любой момент плюс языковой барьер?

— Нет такого, чтобы сказать: «У нас не будет иностранцев, мы чисто русская команда». Так получилось летом, потому что не было понимания, что будет происходить с легионерами. Чтобы не рисковать, сначала мы решили сосредоточиться на русских ребятах, которые точно у нас останутся. Давайте понимать правильно: нам же ясно, почему иностранцы даже при всех санкциях все равно едут в Россию?

— Понимаем.

— Из-за чего?

— Из-за денег.

— А у нас нет много денег. Так чего к нам ехать?

Валерий Карпин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— А раньше из-за чего к вам ехали?

— Раньше ехали играть, бороться за еврокубки, получать вызов в национальную команду. А сейчас ты приехал в Россию — и тебя даже в сборную не вызывают. Опять же открытый аэропорт, комфортная логистика... Вчера разговаривал с женой, она говорит: «Да, эта часть сезона, конечно... И дети тебя не видят, и я тебя не вижу». У меня одно желание — когда все закончится, неделю поспать. Хочется выспаться, потому что со всеми этими переездами сон нарушается.

— Под матчи чемпионата мира получится выспаться. Кстати, нет ощущения, что приближение турнира вообще не чувствуется?

— Абсолютно не чувствуется, да. Думаю, что это из-за дат, которые выбраны. Играть в ноябре-декабре — никогда такого не было...

— Обычно тренеров сборной все равно приглашают на чемпионат мира. С вами связывались организаторы?

— Да, вопрос мне задавали, хочу ли я на какой-то матч поехать. Чтобы позвонили и специально пригласили на какую-то игру — такого не было. Если бы я захотел — без проблем на любой матч можно было бы попасть. Просто желания такого нет.

— Потому что устали?

— Хочу отдохнуть, честно. От перелетов, переездов. И в какой-то степени от футбола. Даже вот сейчас вы мне звоните, мы с вами общаемся — я уже на базе сборной в Новогорске. Пускай впереди и неофициальные матчи, но это время. Мог бы провести три-четыре дня дома с семьей, а провожу в футболе. Даже сейчас с вами разговариваю о футболе.

«Судьи мне говорят: «мы сами не понимаем, что свистеть, а что — нет»

— Когда весной появились проблемы с логистикой, вы утверждали, что спортивный принцип уже нарушен. Ситуация не изменилась — вы смирились с этим и приняли правила?

— На мой взгляд, спортивный принцип и сейчас не соблюден. Однозначно. Но деваться некуда, мы принимаем правила игры. Кстати, такая же ситуация и с посещаемостью: в «Краснодаре» может заполняться полный стадион. И заполняется. А в Ростове на матчи со «Спартаком» и ЦСКА по 5-8 тысяч приходит. В пяти городах не могут заполнять стадион, а в остальных можно. Это соблюдение спортивного принципа? И что делать?

— Даже непонятно, кому здесь предъявлять претензии.

— А какой толк их предъявлять? Ну, предъявим — дальше что?

— Может, вас послушают. Нас — нет, а вы авторитет.

— Не слушают, нет. Не слушают.

— Одна из главных аномалий сезона — количество пенальти на Николае Комличенко. Ходили даже слухи о специальных судейских установках — вы с игроком об этом говорили?

— О чем мне с ним общаться?

— Чувствует ли он, что судьям рекомендовали пристальнее за ним следить?

— Он не чувствует это, а знает. И я знаю. И все знают, включая судей. Здесь не надо чувствовать. То, что вы сейчас говорите, — не домыслы.

В субботу назначили пенальти — как его не ставить, если он был? А вот не будь ВАР, могли бы не поставить — никто ничего не сказал бы. При этом сколько нарушений на Комличенко не свистят, хотя это реальные фолы...

Судьи нормально себя ведут, когда им рекомендуют так поступать. А вот для тех, кто это рекомендует, — ненормально.

Валерий Карпин беседует с арбитрами после матча. ФК «Ростов»

— То есть вопрос к главе судейского корпуса?

— У меня — да.

— Вы разговаривали с кем-то на эту тему? Может, из РФС?

— С кем?

— У вас, наверное, много связей, с кем можно поговорить.

— Нет, у меня связей не много.

— При этом «Ростов» и так рекордсмен лиги по пенальти. Вы должны быть довольны.

— Почему я должен быть доволен, если они все верные? Назовите хоть один пенальти из одиннадцати, который был назначен неверно после вмешательства ВАР. Возможно, пенальти с «Торпедо» не было. Но это единственный эпизод. Чего мне быть довольным?

— Потому что часто бывает так, что судьи не назначают явные 11-метровые.

— Так вы говорите, что мы пробили больше всех пенальти, и уверяете: это много. А я вам говорю, что мы еще больше должны были пробить. Это мое мнение. Три или четыре пенальти нам не назначили. Чего мне быть довольным?

— Теперь у Комличенко репутация игрока, который падает от каждого касания — даже когда можно устоять на ногах.

— Кто решил, что можно устоять? Если меня толкают, зачем мне стоять? Судьи теперь говорят, что он условно весит 80 килограммов, а толчок не слишком сильный. Как определить силу толчка?

— Никто не может.

— Вот я об этом и говорю. Почему я должен стоять, если меня толкают и мешают? Я судьям задаю те же вопросы: «Зачем стоять на ногах, если меня сбивают?»

— Что они говорят?

— Ничего не говорят: «Не, ну он от любого касания...» От любого? Как вы можете определить, любое это касание или сильное? Когда ты бежишь на скорости, тебя достаточно не толкнуть даже, а подтолкнуть. Тебя сбивают с шага — ты падешь. Зачем при этом стоять?

Валерий Карпин с футболистами «Ростова». ФК «Ростов»

— У вас в принципе есть полное понимание работы судей? Относительно рук, прежде всего?

— По этому поводу мы после или во время игр общаемся с резервными арбитрами. И самое страшное, что они отвечают: «Мы сами не понимаем, что надо свистеть, а что не надо». Они в открытую это признают и говорят, что уже запутались.

— Возвращаясь к Комличенко, нельзя не выделить их связку с Уткиным. У вас есть объяснение, почему они так классно начали взаимодействовать?

— Точно не потому, что мы что-то специально наигрывали. Просто они оба воспитанники «Краснодара», с детства играли в один и тот же футбол и понимают друг друга с полуслова. Мы с Мостовым до «Сельты» не виделись с 1991 года. Увиделись в 1997-м — и все: ничего не наигрывали, но понимали друг друга с полувзгляда. Вот и все.

— Стандарты тоже не наигрывали?

— Естественно, выставляются игроки, ставятся блоки. Но как бы ты ни расставлялся, если подача не доходит либо перелетает — все бесполезно. Понятно, что Комличенко хорош в игре головой — он самый опасный, в его зону идет большинство мячей. А Уткин может исполнить в ту точку, в которую нужно.

— Как тренер сборной можете назвать эту связку сильнейшей в первой части сезона?

— Как тренер сборной — не могу.

— А какая сильнейшая?

— Вообще не думаю о связках. Абсолютно по барабану, какие там связки.

«Был звонок из сборной Армении, выслушал предложение»

— Какие цели у «Ростова» в этом сезоне?

— Зависит от перерыва, какой командой мы зайдем в весну. Тогда будем ставить задачи.

— Что это значит?

— Если усилимся и сохраним костяк, станем бороться за то, чтобы оказаться как можно выше.

— Какое место должен занять «Ростов», чтобы вы себя похвалили?

— За эту часть сезона набрали необходимое количество очков, чтобы не попасть в стыки. Мы проделали хорошую работу.

— Вы хорошо знаете Дмитрия Чистякова, который попал в неприятную историю после матча «Зенита» с «Ахматом». Верите, что защитник мог ошибиться специально?

— Такой вопрос нелепо задавать не только по Чистякову, но и по любому футболисту. Это глупость, брошенная в воздух. Естественно, не верю.

— Но это произнесено генеральным директором клуба.

— Он не может сказать глупость? От этого любой человек не застрахован.

Валерий Карпин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— У вас не возникало желания позвонить и поддержать Чистякова?

— Может, и возникало. Но было не до этого.

— Вы чувствуете, что российский футбол стал чище?

— Однозначно. Сейчас договорных матчей в РПЛ нет вообще. В лиге ниже — не знаю. Раньше это было, лет 10-15 назад. Да, это не доказано, но вы сами все знаете. Раньше так происходило. Сейчас этого нет, и разговоров таких тоже нет.

— Писали, что Сергей Юран хотел сдать матч «Ростову».

— Разговоры возможны всегда. Но это вопрос к Ване Карпову (журналист, распространивший эту информацию. — Прим. «СЭ»).

— После продления контракта с РФС появилась информация, что до этого с вами связывались из сборной Армении.

— Звонок был, да. Выслушал предложение. Оно хорошее.

— Почему вас не заинтересовало?

— Потому что я тренер сборной России и «Ростова».