«Мы на дне, это катастрофа». Как Абаскаль готовил «Спартак» к «Локомотиву» и почему Соболев остался в запасе
После субботнего матча «Локомотив» — «Спартак» в черкизовской гостевой раздевалке будто бы разлили позитив: торт в честь сотой в тренерской карьере игры Абаскаля, объятия во славу первого гола Пруцева за «Спартак» и уникальный шанс для него же от Абаскаля — на минуту стать тренером и выбрать количество выходных после игры. Пруцев выбрал три. Испанец, как и обещал, решению «тренера» повиновался (следующая игра на Кубок у «Спартака» только 23 ноября). Кстати говоря, мы узнали об этом из соцсетей клуба, которые практически не выкладывали контента из раздевалки после чемпионского сезона, когда такое казалось абсолютной нормой.
И внешне все выглядит максимально безмятежно, но не многие знают, что всю прошедшую неделю команда провела в огромном напряжении.
Дело в том, что «Спартак» выдал кошмарный матч против «Сочи», который Абаскаль прокомментировал очень откровенно: «Второй тайм — это худший отрезок «Спартака» за время моей работы с командой. Так бывает: когда ты отдаешь мяч сопернику, к тому же далеко не самому слабому, очень техничному, могут возникать серьезные проблемы».
Это был первый тезис после южной ничьей, который показал, что тренер «Спартака» максимально расстроен потерей очков и неудачной игрой. В первую очередь со стороны лидеров команды. Отсюда и яркий месседж. Кстати говоря, публичные высказывания в адрес игроков — прекрасный способ влияния. Этот механизм в умелых руках весьма эффективен. Праймовый Моуринью уже все доказал. И, кажется, в этой части Абаскаль на него похож. В хорошем смысле слова.
Так вот, почувствовав самоудовлетворенность команды, Гильермо принял оперативные меры: весь подготовительный период к матчу с «Локо» прошел под жесточайшим моральным прессингом с его стороны. На тренировках он выглядел смурным, недовольным. Говорил футболистам что-то вроде: «команда на дне», «это катастрофа». Будто бы «Спартак» шел не вторым в чемпионате, а прозябал где-то в районе нынешних позиций «Локо».
Хмурившийся тренер всем видом демонстрировал непринятие нынешнего морального состояния команды. Видимо, больше всего его расстроил Александр Соболев, который проводил мощнейшую осень, но в последних матчах заметно закис. Форвард в итоге приземлился на скамейку запасных, а команда выдала лучший первый тайм в сезоне. И, на мой вкус, вообще лучший за последние годы.
И это не просто впечатление. Статистика показывает, что «Спартак» оформил одни из лучших командных цифр сезона по отборам и ключевым передачам, что говорит о нацеленности на быстрые переходы из обороны в атаку и осознанную вертикализацию игры.
Да, такая модель в итоге привела к большому количеству потерь (худший показатель сезона), но создала большие трудности «Локомотиву», который в первом тайме испытал громадные проблемы в переходных фазах игры и ездил по сравнению с красно-белыми на других скоростях. Отсюда и тотальный перевес «Спартака». Вот как это прокомментировал Гильермо Абаскаль: «От первого тайма я получил удовольствие, испытал радость. Это была выездная игра, дерби. Наше желание в первом тайме вызвало только положительные эмоции».
Абаскаль в субботу вечером выглядел максимально счастливо из-за того, что его психологические приемы сработали. Причем самым мощным образом это можно было увидеть на протяжении именно первого тайма. Да, много не забили, да, во втором тайме вернули «Локомотив» в игру, но сама структура спартаковского футбола очень порадовала, а еще больше заразила позитивом управляемость. Главный тренер снова почувствовал себя человеком, который на сегодня владеет умами коллектива и его моральным состоянием.
И это, пожалуй, один из главных секретов спартаковского успеха Гильермо Абаскаля.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2