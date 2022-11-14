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«Мы на дне, это катастрофа». Как Абаскаль готовил «Спартак» к «Локомотиву» и почему Соболев остался в запасе

Максим Никитин
Корреспондент
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Александр Соболев и Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Соболев и Дмитрий Живоглядов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Психологические приемы главного тренера красно-белых.

После субботнего матча «Локомотив» — «Спартак» в черкизовской гостевой раздевалке будто бы разлили позитив: торт в честь сотой в тренерской карьере игры Абаскаля, объятия во славу первого гола Пруцева за «Спартак» и уникальный шанс для него же от Абаскаля — на минуту стать тренером и выбрать количество выходных после игры. Пруцев выбрал три. Испанец, как и обещал, решению «тренера» повиновался (следующая игра на Кубок у «Спартака» только 23 ноября). Кстати говоря, мы узнали об этом из соцсетей клуба, которые практически не выкладывали контента из раздевалки после чемпионского сезона, когда такое казалось абсолютной нормой.

И внешне все выглядит максимально безмятежно, но не многие знают, что всю прошедшую неделю команда провела в огромном напряжении.

Стычка Станислава Магкеева и&nbsp;Квинси Промеса.

Дело в том, что «Спартак» выдал кошмарный матч против «Сочи», который Абаскаль прокомментировал очень откровенно: «Второй тайм — это худший отрезок «Спартака» за время моей работы с командой. Так бывает: когда ты отдаешь мяч сопернику, к тому же далеко не самому слабому, очень техничному, могут возникать серьезные проблемы».

Это был первый тезис после южной ничьей, который показал, что тренер «Спартака» максимально расстроен потерей очков и неудачной игрой. В первую очередь со стороны лидеров команды. Отсюда и яркий месседж. Кстати говоря, публичные высказывания в адрес игроков — прекрасный способ влияния. Этот механизм в умелых руках весьма эффективен. Праймовый Моуринью уже все доказал. И, кажется, в этой части Абаскаль на него похож. В хорошем смысле слова.

Квинси Промес (с&nbsp;мячом) и&nbsp;Дмитрий Баринов. При одинаковой стоимости составов «Спартак» и «Локомотив» на разных полюсах таблицы. В дерби стало понятно почему

Так вот, почувствовав самоудовлетворенность команды, Гильермо принял оперативные меры: весь подготовительный период к матчу с «Локо» прошел под жесточайшим моральным прессингом с его стороны. На тренировках он выглядел смурным, недовольным. Говорил футболистам что-то вроде: «команда на дне», «это катастрофа». Будто бы «Спартак» шел не вторым в чемпионате, а прозябал где-то в районе нынешних позиций «Локо».

Хмурившийся тренер всем видом демонстрировал непринятие нынешнего морального состояния команды. Видимо, больше всего его расстроил Александр Соболев, который проводил мощнейшую осень, но в последних матчах заметно закис. Форвард в итоге приземлился на скамейку запасных, а команда выдала лучший первый тайм в сезоне. И, на мой вкус, вообще лучший за последние годы.

Александр Соболев и Дмитрий Живоглядов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Соболев и Дмитрий Живоглядов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

И это не просто впечатление. Статистика показывает, что «Спартак» оформил одни из лучших командных цифр сезона по отборам и ключевым передачам, что говорит о нацеленности на быстрые переходы из обороны в атаку и осознанную вертикализацию игры.

Да, такая модель в итоге привела к большому количеству потерь (худший показатель сезона), но создала большие трудности «Локомотиву», который в первом тайме испытал громадные проблемы в переходных фазах игры и ездил по сравнению с красно-белыми на других скоростях. Отсюда и тотальный перевес «Спартака». Вот как это прокомментировал Гильермо Абаскаль: «От первого тайма я получил удовольствие, испытал радость. Это была выездная игра, дерби. Наше желание в первом тайме вызвало только положительные эмоции».

Гильермо Абаскаль. Сычевой, Карпин, Абаскаль — топ-3 прорыва РПЛ, «Локо» — разочарование. Чемпионат прекрасен и без золотой интриги

Абаскаль в субботу вечером выглядел максимально счастливо из-за того, что его психологические приемы сработали. Причем самым мощным образом это можно было увидеть на протяжении именно первого тайма. Да, много не забили, да, во втором тайме вернули «Локомотив» в игру, но сама структура спартаковского футбола очень порадовала, а еще больше заразила позитивом управляемость. Главный тренер снова почувствовал себя человеком, который на сегодня владеет умами коллектива и его моральным состоянием.

И это, пожалуй, один из главных секретов спартаковского успеха Гильермо Абаскаля.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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