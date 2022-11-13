Сумасшедшее по накалу братское дерби. «Динамо» уходит на зимний перерыв выше ЦСКА

Два удаления, незабитый пенальти, огненная концовка — бело-голубые побеждают красно-синих.

Матч «Динамо» — ЦСКА мог в корне перевернуть ситуацию для клубов.

Армейцы были заслуженно обласканы прессой в первом круге, однако в конце года притормозили, а при худшем раскладе на «ВТБ Арене» пропускали вперед бело-голубых, под тренером которых в сентябре раскачивалось кресло. Понятно, что Владимиру Федотову не хотелось поставить такую кляксу перед перерывом в чемпионате длиной три с половиной месяца.

У динамовцев похожая история: в случае победы четвертая строчка и оптимизм в борьбе за тройку весной, при поражении — зимовка на седьмом месте и унылые перспективы на остаток сезона.

Болельщики понимали турнирные расклады — раскупили все билеты на матч. В итоге мы получили шикарное зрелище на заполненном эмоциональном стадионе.

ЦСКА в первом тайме был немного, но лучше. Восемь угловых, три шикарных момента — два у Карраскаля, один — у Чалова. Справа Гайича заменил чрезвычайно активный юный Ушаков. Вел игру Обляков, передвинутый на позицию атакующего полузащитника вместо севшего в запас Медины. Красно-синие смотрелись мощно.

В этом они напоминали самих себя в дерби этих соперников в первом круге. Но тогда динамовцы почти не предлагали контригры, теперь же весьма достойно отвечали.

Кто-то скажет, что подопечные Федотова не заслуживали уйти на перерыв, уступая в счете. Однако бело-голубые вполне могут возразить, что наиграли на свой гол. Из опаснейшего положения бил с левой Захарян, после небольшого офсайда забил Смолов, за десяток секунд до гола из центра штрафной дважды бил Маричаль, он же мог отличиться ранее после удара головой.

Так что гол Скопинцева пришел не на ровном месте. А «стенка» с Фоминым у них получилась отменная — Ушаков чуть недосмотрел, а левый защитник «Динамо» с нерабочей правой ноги отправил мяч в «девятку» ворот Акинфеева, после чего отпраздновал успех в стиле Криштиану Роналду: Сиии!

Второй тайм получился еще круче. 15 минут мощнейшего давления динамовцев завершились голом Нгамале — участник ЧМ-2022 замкнул головой идеальный навес Дасы — 2:0.

Но уже спустя две минуты интрига ожила — Обляков из центра штрафной расстрелял ворота — 2:1.

А дальше началось самое интересное. Невероятный навал армейцев, который вдавил хозяев в их штрафную, град ударов, под которых бросались защитники. Но динамовцы сумели распрямиться — Скопинцев в штангу, с добиванием Фомина справляется Акинфеев. Затем кульминация? Обляков фолит в штрафной на Тюкавине и получает второе предупреждение.

У Фомина перед этим было в РПЛ 17 из 17 удачных попыток. Это было повторение рекорда Георги Пеева.

Однако перекрыть достижение болгарина не удалось. Блистательный в тот день Акинфеев справился с ударом динамовца!

А Гладышев тут же уравнял составы. 19-летний полузащитник вышел на замену на 72-й минуте, на нем же заработал первое предупреждение Обляков, но за 9 минут динамовец умудрился удалиться. Вторая желтая вышла на ровном месте — за удар по мячу после свистка.

Команды выдали сумасшедшую концовку, но отчаянный навал армейцев плодов не принес, невероятно эмоциональный матч все же завершился победой «Динамо».

В итоге раскритикованный ранее Йоканович и «Динамо» выдали бодрую концовку года — четыре победы в пяти матчах — и зимуют на четвертой строчке.

У Федотова и ЦСКА столько же очков, но они на строчку ниже динамовцев по личным встречам.

РПЛ на высокой ноте попрощалась с нами до весны.