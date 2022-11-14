«Спартак» поборется за золото, когда начнет покупать легионеров уровня Клаудиньо и Барриоса, а не Рыбуса и Мевли». Интервью Булатова
Кайо и Сорокин не справляются
— Главная неожиданность тура?
— Не столько победа «Оренбурга» над «Краснодаром», сколько счет — 5:1! Вот уж сюрприз так сюрприз.
— Ну и как все это объяснить?
— Начнем с того, что у «Оренбурга» очень симпатичная команда. Взяли качественных легионеров из Южной Америки, здорово раскрылся Сычевой. Нужно отметить и работу тренера — Марцела Лички. Футболисты великолепно готовы физически. По ходу матча с «Краснодаром» мелькнула мысль — если бы «Зенит» сегодня встретился с «Оренбургом», столкнулся бы с серьезными проблемами.
— 8:0 точно бы не случилось?
— Сто процентов! «Оренбург» сейчас в большом порядке. Команда организованная, сплоченная, нацеленная на результат.
— О нынешнем «Краснодаре» этого не скажешь?
— Да уж. Помимо того что там много молодежи, есть еще один важный момент. Когда команда играет высоко, делает ставку на контроль мяча, то центральные защитники должны быть топ-уровня. Ведь на них из-за нехватки плотности при оборонительных действиях выпадает огромная нагрузка. А Кайо и Сорокин со своей работой не справляются, регулярно допускают позиционные ошибки. Отсюда и куча пропущенных мячей.
— О Кайо один тренер мне недавно сказал: «Такой защитник — подарок для нападающего. И враг своей команды...»
— Жестко. Но справедливо. Вот и в Оренбурге бразилец напортачил. Вспомните первый гол. Фланговый прострел, Сычевой принимает мяч вполоборота. Любой защитник знает, что в такой ситуации надо выдавливать соперника из штрафной, не дать ему пробить. Но Кайо почему-то начинает атаковать его не со стороны ворот, а сбоку. Детская ошибка!
— Даже так?
— Ну конечно! В итоге Сычевой легко от него ушел, Сорокин промедлил, не успел накрыть — и все, пропустили!
— А Кайо на 12-й минуте заменили...
— Не забывайте — к тому времени он уже на желтой «висел». Думаю, тренерский штаб решил перестраховаться, понимая — сзади пожар, а характер у парня такой, что может запросто вторую карточку получить, и команда останется в меньшинстве. Впрочем, в обороне «Краснодара» и без Кайо продолжало полыхать.
— К Сафонову есть вопросы?
— Разве что по третьему пропущенному мячу. Пробил-то Сычевой головой метров с одиннадцати, да и не очень сильно. Мне кажется, в этом эпизоде вратарь мог выручить. В остальном — никаких претензий. Но это с одной стороны.
— А с другой?
— Чувствуется — сейчас Сафонов не в оптимальной форме. От «Оренбурга» пропустил пять, от «Факела» в предыдущем туре — три. Чуть раньше три и от «Ахмата» с «Ростовом»...
Сычевой не слабее Сергеева и Кассьерры
— В чем секрет успеха Сычевого?
— У него есть голевое чутье. В штрафной все время оказывается именно в той точке, куда и летит мяч. Это врожденное качество, такому не научишь. Плюс великолепные антропометрические данные. Высокий, прыгучий, быстрый, сухощавый. Ни грамма лишнего веса. Чем-то Варди напоминает.
— Неужели?
— Да! Дело не только в том, что оба поздно раскрылись. И Варди, и Сычевой не обладают породистой техникой, однако это не мешает им забивать. Колючие, жилистые, выносливые, постоянно нацелены на ворота. Из любого полумомента стараются выжать максимум.
— В российском топ-клубе Сычевой потянет?
— Почему нет? Там он будет еще чаще встречаться с мячом в чужой штрафной — благодаря более качественному окружению. А забивать-то парень умеет. В роли наконечника он очень хорош.
— Даже в «Зените» заиграл бы?
— Да. На мой взгляд, Сычевой не слабее Сергеева и Кассьерры.
— В бомбардирской гонке теперь на кого ставите?
— На Промеса. Он, в отличие от Малкома, еще и пенальти бьет.
— Как и Сычевой.
— Я в курсе. Его скорострельность, безусловно, впечатляет, но, если выбирать между ним и Промесом, я — за голландца. Все-таки он опытнее, стабильнее. К тому же «Спартак» много забивает и весной вряд ли сбавит обороты.
— «Зенит» — лучший в лиге по набранным очкам. А по игре?
— Тоже. Сегодня в России и по составу, и по уровню игры эта команда — номер один. Бразильцы во главе с Клаудиньо, Малкомом и Венделом за счет нестандартных действий способны взломать даже самую насыщенную оборону. Правда, когда максимально мотивированы. Если же с настроем проблемы, случаются осечки.
— Слабые места у «Зенита» есть?
— Оборона. Если говорить о центральной зоне, то Ловрен и Родригао в порядке, а вот надежного сменщика у них нет. Чистяков и Алип явно уступают им в классе. Как и Караваев — Дуглас Сантосу. Поэтому команда в основном атакует левым флангом, он гораздо острее, чем правый. Ну и забивной форвард не помешал бы. К Сергееву меньше претензий, а у Кассьерры-то за 14 матчей в РПЛ — 0 голов!
— Весной интрига в чемпионской гонке оживет?
— Едва ли. В РПЛ «Зенит» объективно сильнее всех. И проиграть может только сам себе. Но пока к этому нет никаких предпосылок.
«Спартак» Карреры был силен личностями. Нынешний — командной игрой
— Кто же фаворит в борьбе за серебро?
— «Спартак».
— Аргументы?
— Игроки в хорошем функциональном состоянии. Понимают, что хочет тренер. Появилась командная химия. На каждый матч ребята выходят с огромным желанием победить. Они уже никого не боятся!
— Что еще бросается в глаза?
— «Спартак» играет в современный футбол. Быстрый, креативный. Никто не стоит на месте, все друг под друга подстраиваются. Стеночки, забегания. Фланговые защитники — Хлусевич и Денисов — успевают не только в обороне отрабатывать, но и участвуют в позиционных атаках. Где разницу делают такие мастера, как Промес, Соболев, Зиньковский.
— В зимнее трансферное окно какие позиции надо укрепить «Спартаку» в первую очередь?
— Нужен надежный центральный защитник взамен ушедшего Жиго, а в опорную зону — фундаментальный хавбек а-ля Барриос. Кроме того, не будем забывать, что Хлусевич правша, и левый фланг он сейчас закрывает вынужденно. Да и Денисову привычнее играть в центре поля, а не на правой бровке. У Абаскаля кадровых проблем хватает. Но он не жалуется, выкручивается как может, варьирует схемы. Умело скрывает спартаковские недостатки игровой идеей и отлаженными командными взаимодействиями.
— Вы понимаете, почему в матче с «Локомотивом» Соболев не попал в стартовый состав?
— Абаскаль объяснил свое решение тем, что на последних тренировках Николсон выглядел лучше. Значит, испанец адекватно оценивает текущее состояние футболистов, неприкасаемых для него не существует, и за это ему отдельный респект. Он и Соболеву дал понять — нельзя расслабляться!
— Разве предыдущие матчи тот провалил?
— Нет-нет. В этом сезоне Соболев вообще сделал большой шаг вперед. Прибавил в комбинационной игре, охотно ассистирует партнерам. Но вот провел невзрачно недельный микроцикл — и сразу на скамейку присел.
— Какой «Спартак» вам нравится больше — Абаскаля или Карреры?
— Если отталкиваться от качества игры — сегодняшний «Спартак» я ставлю выше. У Карреры все решало высочайшее индивидуальное мастерство футболистов. Таких как Промес, Фернандо, Луиз Адриану, Зе Луиш, Глушаков... А ярко выраженного стиля не было. Зато он просматривается у Абаскаля, хотя в его распоряжении куда более скромная обойма исполнителей. Словом, тот «Спартак» был силен личностями. Нынешний — командной игрой.
— Когда же он будет бороться за чемпионство?
— Когда начнет покупать легионеров уровня Клаудиньо и Барриоса, а не Рыбуса с Мевлей, при всем к ним уважении.
Прагматичностью «Ростов» похож на итальянские суперклубы
— «Ростов» способен зацепиться за бронзу?
— Вполне. Он уже оторвался от ЦСКА и «Динамо» на шесть очков, хотя уступает и тем и другим по подбору игроков, глубине скамейки. Феноменальной прагматичностью, умением добиваться результата при не самой яркой игре команда Карпина похожа на итальянские суперклубы. Которые обладают инстинктом убийцы. И ошибок не прощают.
— «Ростов» такой же?
— Да! Берет все, что плохо лежит. В нужный момент пружина распрямляется — и за любую оплошность мгновенно наступает расплата. А главное, там все футболисты готовы пахать на командный результат, забыв о личных интересах. «Ростов» — это хорошая «физика», высокая плотность на каждом участке поля — что в атаке, что в обороне. Плюс дисциплина, самоотверженность. Никто не выпадает, при потере игрок сразу бежит назад за линию мяча.
— А ЦСКА почему буксует?
— Не хватает слаженных командных взаимодействий и организованного креатива в заключительной трети поля. Каждый сам по себе — и Чалов, и Карраскаль, и Мендес. Видно — в позиционном нападении армейцы играют натужно.
— Печальная картина.
— Если что-то и проклевывается впереди — исключительно благодаря индивидуальному мастерству отдельных футболистов. Ну и конечно, травма Дивеева ударила по надежности обороны. В матче с «Динамо» грубые ошибки допустили как раз центральные защитники. Оба причастны к пропущенным голам. К первому — Виллиан Роша, который опрометчиво выдернулся на Фомина и прозевал рывок Скопинцева за спину. Ко второму — Фукс, упустивший Нгамале.
— Михаил Галактионов — именно тот тренер, который и нужен сейчас «Локомотиву»?
— Честно, не знаю. В «Нижнем» у него получилось. Но «Локо» — совершенно другой уровень. Здесь и с футболистами непросто найти общий язык, и давление на тренера гораздо выше...
— Допускаете, что «Локо» до последних туров будет бороться за выживание?
— Ну, нет! Там хороший подбор игроков. Уверен, весной команда покинет зону вылета. А вот кому действительно будет сложно удержаться в РПЛ, так это «Факелу», «Химкам» и «Торпедо».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2