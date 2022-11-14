«Спартак» поборется за золото, когда начнет покупать легионеров уровня Клаудиньо и Барриоса, а не Рыбуса и Мевли». Интервью Булатова

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака», экс-главный тренер «Спартака-2», «Торпедо» и «Арсенала» Виктор Булатов — о главных событиях 17-го тура.

Кайо и Сорокин не справляются

— Главная неожиданность тура?

— Не столько победа «Оренбурга» над «Краснодаром», сколько счет — 5:1! Вот уж сюрприз так сюрприз.

— Ну и как все это объяснить?

— Начнем с того, что у «Оренбурга» очень симпатичная команда. Взяли качественных легионеров из Южной Америки, здорово раскрылся Сычевой. Нужно отметить и работу тренера — Марцела Лички. Футболисты великолепно готовы физически. По ходу матча с «Краснодаром» мелькнула мысль — если бы «Зенит» сегодня встретился с «Оренбургом», столкнулся бы с серьезными проблемами.

— 8:0 точно бы не случилось?

— Сто процентов! «Оренбург» сейчас в большом порядке. Команда организованная, сплоченная, нацеленная на результат.

— О нынешнем «Краснодаре» этого не скажешь?

— Да уж. Помимо того что там много молодежи, есть еще один важный момент. Когда команда играет высоко, делает ставку на контроль мяча, то центральные защитники должны быть топ-уровня. Ведь на них из-за нехватки плотности при оборонительных действиях выпадает огромная нагрузка. А Кайо и Сорокин со своей работой не справляются, регулярно допускают позиционные ошибки. Отсюда и куча пропущенных мячей.

— О Кайо один тренер мне недавно сказал: «Такой защитник — подарок для нападающего. И враг своей команды...»

— Жестко. Но справедливо. Вот и в Оренбурге бразилец напортачил. Вспомните первый гол. Фланговый прострел, Сычевой принимает мяч вполоборота. Любой защитник знает, что в такой ситуации надо выдавливать соперника из штрафной, не дать ему пробить. Но Кайо почему-то начинает атаковать его не со стороны ворот, а сбоку. Детская ошибка!

— Даже так?

— Ну конечно! В итоге Сычевой легко от него ушел, Сорокин промедлил, не успел накрыть — и все, пропустили!

— А Кайо на 12-й минуте заменили...

— Не забывайте — к тому времени он уже на желтой «висел». Думаю, тренерский штаб решил перестраховаться, понимая — сзади пожар, а характер у парня такой, что может запросто вторую карточку получить, и команда останется в меньшинстве. Впрочем, в обороне «Краснодара» и без Кайо продолжало полыхать.

— К Сафонову есть вопросы?

— Разве что по третьему пропущенному мячу. Пробил-то Сычевой головой метров с одиннадцати, да и не очень сильно. Мне кажется, в этом эпизоде вратарь мог выручить. В остальном — никаких претензий. Но это с одной стороны.

— А с другой?

— Чувствуется — сейчас Сафонов не в оптимальной форме. От «Оренбурга» пропустил пять, от «Факела» в предыдущем туре — три. Чуть раньше три и от «Ахмата» с «Ростовом»...

Владимир Сычевой. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Сычевой не слабее Сергеева и Кассьерры

— В чем секрет успеха Сычевого?

— У него есть голевое чутье. В штрафной все время оказывается именно в той точке, куда и летит мяч. Это врожденное качество, такому не научишь. Плюс великолепные антропометрические данные. Высокий, прыгучий, быстрый, сухощавый. Ни грамма лишнего веса. Чем-то Варди напоминает.

— Неужели?

— Да! Дело не только в том, что оба поздно раскрылись. И Варди, и Сычевой не обладают породистой техникой, однако это не мешает им забивать. Колючие, жилистые, выносливые, постоянно нацелены на ворота. Из любого полумомента стараются выжать максимум.

— В российском топ-клубе Сычевой потянет?

— Почему нет? Там он будет еще чаще встречаться с мячом в чужой штрафной — благодаря более качественному окружению. А забивать-то парень умеет. В роли наконечника он очень хорош.

— Даже в «Зените» заиграл бы?

— Да. На мой взгляд, Сычевой не слабее Сергеева и Кассьерры.

— В бомбардирской гонке теперь на кого ставите?

— На Промеса. Он, в отличие от Малкома, еще и пенальти бьет.

— Как и Сычевой.

— Я в курсе. Его скорострельность, безусловно, впечатляет, но, если выбирать между ним и Промесом, я — за голландца. Все-таки он опытнее, стабильнее. К тому же «Спартак» много забивает и весной вряд ли сбавит обороты.

— «Зенит» — лучший в лиге по набранным очкам. А по игре?

— Тоже. Сегодня в России и по составу, и по уровню игры эта команда — номер один. Бразильцы во главе с Клаудиньо, Малкомом и Венделом за счет нестандартных действий способны взломать даже самую насыщенную оборону. Правда, когда максимально мотивированы. Если же с настроем проблемы, случаются осечки.

— Слабые места у «Зенита» есть?

— Оборона. Если говорить о центральной зоне, то Ловрен и Родригао в порядке, а вот надежного сменщика у них нет. Чистяков и Алип явно уступают им в классе. Как и Караваев — Дуглас Сантосу. Поэтому команда в основном атакует левым флангом, он гораздо острее, чем правый. Ну и забивной форвард не помешал бы. К Сергееву меньше претензий, а у Кассьерры-то за 14 матчей в РПЛ — 0 голов!

— Весной интрига в чемпионской гонке оживет?

— Едва ли. В РПЛ «Зенит» объективно сильнее всех. И проиграть может только сам себе. Но пока к этому нет никаких предпосылок.

«Спартак» Карреры был силен личностями. Нынешний — командной игрой

— Кто же фаворит в борьбе за серебро?

— «Спартак».

— Аргументы?

— Игроки в хорошем функциональном состоянии. Понимают, что хочет тренер. Появилась командная химия. На каждый матч ребята выходят с огромным желанием победить. Они уже никого не боятся!

— Что еще бросается в глаза?

— «Спартак» играет в современный футбол. Быстрый, креативный. Никто не стоит на месте, все друг под друга подстраиваются. Стеночки, забегания. Фланговые защитники — Хлусевич и Денисов — успевают не только в обороне отрабатывать, но и участвуют в позиционных атаках. Где разницу делают такие мастера, как Промес, Соболев, Зиньковский.

— В зимнее трансферное окно какие позиции надо укрепить «Спартаку» в первую очередь?

— Нужен надежный центральный защитник взамен ушедшего Жиго, а в опорную зону — фундаментальный хавбек а-ля Барриос. Кроме того, не будем забывать, что Хлусевич правша, и левый фланг он сейчас закрывает вынужденно. Да и Денисову привычнее играть в центре поля, а не на правой бровке. У Абаскаля кадровых проблем хватает. Но он не жалуется, выкручивается как может, варьирует схемы. Умело скрывает спартаковские недостатки игровой идеей и отлаженными командными взаимодействиями.

— Вы понимаете, почему в матче с «Локомотивом» Соболев не попал в стартовый состав?

— Абаскаль объяснил свое решение тем, что на последних тренировках Николсон выглядел лучше. Значит, испанец адекватно оценивает текущее состояние футболистов, неприкасаемых для него не существует, и за это ему отдельный респект. Он и Соболеву дал понять — нельзя расслабляться!

— Разве предыдущие матчи тот провалил?

— Нет-нет. В этом сезоне Соболев вообще сделал большой шаг вперед. Прибавил в комбинационной игре, охотно ассистирует партнерам. Но вот провел невзрачно недельный микроцикл — и сразу на скамейку присел.

— Какой «Спартак» вам нравится больше — Абаскаля или Карреры?

— Если отталкиваться от качества игры — сегодняшний «Спартак» я ставлю выше. У Карреры все решало высочайшее индивидуальное мастерство футболистов. Таких как Промес, Фернандо, Луиз Адриану, Зе Луиш, Глушаков... А ярко выраженного стиля не было. Зато он просматривается у Абаскаля, хотя в его распоряжении куда более скромная обойма исполнителей. Словом, тот «Спартак» был силен личностями. Нынешний — командной игрой.

— Когда же он будет бороться за чемпионство?

— Когда начнет покупать легионеров уровня Клаудиньо и Барриоса, а не Рыбуса с Мевлей, при всем к ним уважении.

Фото ФК «Крылья Советов»

Прагматичностью «Ростов» похож на итальянские суперклубы

— «Ростов» способен зацепиться за бронзу?

— Вполне. Он уже оторвался от ЦСКА и «Динамо» на шесть очков, хотя уступает и тем и другим по подбору игроков, глубине скамейки. Феноменальной прагматичностью, умением добиваться результата при не самой яркой игре команда Карпина похожа на итальянские суперклубы. Которые обладают инстинктом убийцы. И ошибок не прощают.

— «Ростов» такой же?

— Да! Берет все, что плохо лежит. В нужный момент пружина распрямляется — и за любую оплошность мгновенно наступает расплата. А главное, там все футболисты готовы пахать на командный результат, забыв о личных интересах. «Ростов» — это хорошая «физика», высокая плотность на каждом участке поля — что в атаке, что в обороне. Плюс дисциплина, самоотверженность. Никто не выпадает, при потере игрок сразу бежит назад за линию мяча.

— А ЦСКА почему буксует?

— Не хватает слаженных командных взаимодействий и организованного креатива в заключительной трети поля. Каждый сам по себе — и Чалов, и Карраскаль, и Мендес. Видно — в позиционном нападении армейцы играют натужно.

— Печальная картина.

— Если что-то и проклевывается впереди — исключительно благодаря индивидуальному мастерству отдельных футболистов. Ну и конечно, травма Дивеева ударила по надежности обороны. В матче с «Динамо» грубые ошибки допустили как раз центральные защитники. Оба причастны к пропущенным голам. К первому — Виллиан Роша, который опрометчиво выдернулся на Фомина и прозевал рывок Скопинцева за спину. Ко второму — Фукс, упустивший Нгамале.

— Михаил Галактионов — именно тот тренер, который и нужен сейчас «Локомотиву»?

— Честно, не знаю. В «Нижнем» у него получилось. Но «Локо» — совершенно другой уровень. Здесь и с футболистами непросто найти общий язык, и давление на тренера гораздо выше...

— Допускаете, что «Локо» до последних туров будет бороться за выживание?

— Ну, нет! Там хороший подбор игроков. Уверен, весной команда покинет зону вылета. А вот кому действительно будет сложно удержаться в РПЛ, так это «Факелу», «Химкам» и «Торпедо».