Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:30

«Спартак» поборется за золото, когда начнет покупать легионеров уровня Клаудиньо и Барриоса, а не Рыбуса и Мевли». Интервью Булатова

Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Миха Мевля.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Владимир Сычевой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото ФК «Крылья Советов»
1/3
Трехкратный чемпион России в составе «Спартака», экс-главный тренер «Спартака-2», «Торпедо» и «Арсенала» Виктор Булатов — о главных событиях 17-го тура.

Кайо и Сорокин не справляются

— Главная неожиданность тура?

— Не столько победа «Оренбурга» над «Краснодаром», сколько счет — 5:1! Вот уж сюрприз так сюрприз.

— Ну и как все это объяснить?

— Начнем с того, что у «Оренбурга» очень симпатичная команда. Взяли качественных легионеров из Южной Америки, здорово раскрылся Сычевой. Нужно отметить и работу тренера — Марцела Лички. Футболисты великолепно готовы физически. По ходу матча с «Краснодаром» мелькнула мысль — если бы «Зенит» сегодня встретился с «Оренбургом», столкнулся бы с серьезными проблемами.

— 8:0 точно бы не случилось?

— Сто процентов! «Оренбург» сейчас в большом порядке. Команда организованная, сплоченная, нацеленная на результат.

— О нынешнем «Краснодаре» этого не скажешь?

— Да уж. Помимо того что там много молодежи, есть еще один важный момент. Когда команда играет высоко, делает ставку на контроль мяча, то центральные защитники должны быть топ-уровня. Ведь на них из-за нехватки плотности при оборонительных действиях выпадает огромная нагрузка. А Кайо и Сорокин со своей работой не справляются, регулярно допускают позиционные ошибки. Отсюда и куча пропущенных мячей.

 
Владимир Сычевой (слева) празднует забитый гол с&nbsp;одноклубниками. Сычевой продолжает разрывать РПЛ: хет-трик «Краснодару», в гонке бомбардиров догнал Промеса

— О Кайо один тренер мне недавно сказал: «Такой защитник — подарок для нападающего. И враг своей команды...»

— Жестко. Но справедливо. Вот и в Оренбурге бразилец напортачил. Вспомните первый гол. Фланговый прострел, Сычевой принимает мяч вполоборота. Любой защитник знает, что в такой ситуации надо выдавливать соперника из штрафной, не дать ему пробить. Но Кайо почему-то начинает атаковать его не со стороны ворот, а сбоку. Детская ошибка!

— Даже так?

— Ну конечно! В итоге Сычевой легко от него ушел, Сорокин промедлил, не успел накрыть — и все, пропустили!

— А Кайо на 12-й минуте заменили...

— Не забывайте — к тому времени он уже на желтой «висел». Думаю, тренерский штаб решил перестраховаться, понимая — сзади пожар, а характер у парня такой, что может запросто вторую карточку получить, и команда останется в меньшинстве. Впрочем, в обороне «Краснодара» и без Кайо продолжало полыхать.

— К Сафонову есть вопросы?

— Разве что по третьему пропущенному мячу. Пробил-то Сычевой головой метров с одиннадцати, да и не очень сильно. Мне кажется, в этом эпизоде вратарь мог выручить. В остальном — никаких претензий. Но это с одной стороны.

— А с другой?

— Чувствуется — сейчас Сафонов не в оптимальной форме. От «Оренбурга» пропустил пять, от «Факела» в предыдущем туре — три. Чуть раньше три и от «Ахмата» с «Ростовом»...

Владимир Сычевой. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Владимир Сычевой.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Сычевой не слабее Сергеева и Кассьерры

— В чем секрет успеха Сычевого?

— У него есть голевое чутье. В штрафной все время оказывается именно в той точке, куда и летит мяч. Это врожденное качество, такому не научишь. Плюс великолепные антропометрические данные. Высокий, прыгучий, быстрый, сухощавый. Ни грамма лишнего веса. Чем-то Варди напоминает.

— Неужели?

— Да! Дело не только в том, что оба поздно раскрылись. И Варди, и Сычевой не обладают породистой техникой, однако это не мешает им забивать. Колючие, жилистые, выносливые, постоянно нацелены на ворота. Из любого полумомента стараются выжать максимум.

— В российском топ-клубе Сычевой потянет?

— Почему нет? Там он будет еще чаще встречаться с мячом в чужой штрафной — благодаря более качественному окружению. А забивать-то парень умеет. В роли наконечника он очень хорош.

— Даже в «Зените» заиграл бы?

— Да. На мой взгляд, Сычевой не слабее Сергеева и Кассьерры.

— В бомбардирской гонке теперь на кого ставите?

— На Промеса. Он, в отличие от Малкома, еще и пенальти бьет.

 
Владимир Сычевой. «Играя в Крыму, каждый день молился, чтобы оказаться в РПЛ». Сычевой — о вере, пенальти Акинфееву, гонке с Промесом

— Как и Сычевой.

— Я в курсе. Его скорострельность, безусловно, впечатляет, но, если выбирать между ним и Промесом, я — за голландца. Все-таки он опытнее, стабильнее. К тому же «Спартак» много забивает и весной вряд ли сбавит обороты.

— «Зенит» — лучший в лиге по набранным очкам. А по игре?

— Тоже. Сегодня в России и по составу, и по уровню игры эта команда — номер один. Бразильцы во главе с Клаудиньо, Малкомом и Венделом за счет нестандартных действий способны взломать даже самую насыщенную оборону. Правда, когда максимально мотивированы. Если же с настроем проблемы, случаются осечки.

— Слабые места у «Зенита» есть?

— Оборона. Если говорить о центральной зоне, то Ловрен и Родригао в порядке, а вот надежного сменщика у них нет. Чистяков и Алип явно уступают им в классе. Как и Караваев — Дуглас Сантосу. Поэтому команда в основном атакует левым флангом, он гораздо острее, чем правый. Ну и забивной форвард не помешал бы. К Сергееву меньше претензий, а у Кассьерры-то за 14 матчей в РПЛ — 0 голов!

— Весной интрига в чемпионской гонке оживет?

— Едва ли. В РПЛ «Зенит» объективно сильнее всех. И проиграть может только сам себе. Но пока к этому нет никаких предпосылок.

Стычка Станислава Магкеева и&nbsp;Квинси Промеса.

«Спартак» Карреры был силен личностями. Нынешний — командной игрой

— Кто же фаворит в борьбе за серебро?

— «Спартак».

— Аргументы?

— Игроки в хорошем функциональном состоянии. Понимают, что хочет тренер. Появилась командная химия. На каждый матч ребята выходят с огромным желанием победить. Они уже никого не боятся!

— Что еще бросается в глаза?

— «Спартак» играет в современный футбол. Быстрый, креативный. Никто не стоит на месте, все друг под друга подстраиваются. Стеночки, забегания. Фланговые защитники — Хлусевич и Денисов — успевают не только в обороне отрабатывать, но и участвуют в позиционных атаках. Где разницу делают такие мастера, как Промес, Соболев, Зиньковский.

— В зимнее трансферное окно какие позиции надо укрепить «Спартаку» в первую очередь?

— Нужен надежный центральный защитник взамен ушедшего Жиго, а в опорную зону — фундаментальный хавбек а-ля Барриос. Кроме того, не будем забывать, что Хлусевич правша, и левый фланг он сейчас закрывает вынужденно. Да и Денисову привычнее играть в центре поля, а не на правой бровке. У Абаскаля кадровых проблем хватает. Но он не жалуется, выкручивается как может, варьирует схемы. Умело скрывает спартаковские недостатки игровой идеей и отлаженными командными взаимодействиями.

 
Квинси Промес (с&nbsp;мячом) и&nbsp;Дмитрий Баринов. При одинаковой стоимости составов «Спартак» и «Локомотив» на разных полюсах таблицы. В дерби стало понятно почему

— Вы понимаете, почему в матче с «Локомотивом» Соболев не попал в стартовый состав?

— Абаскаль объяснил свое решение тем, что на последних тренировках Николсон выглядел лучше. Значит, испанец адекватно оценивает текущее состояние футболистов, неприкасаемых для него не существует, и за это ему отдельный респект. Он и Соболеву дал понять — нельзя расслабляться!

— Разве предыдущие матчи тот провалил?

— Нет-нет. В этом сезоне Соболев вообще сделал большой шаг вперед. Прибавил в комбинационной игре, охотно ассистирует партнерам. Но вот провел невзрачно недельный микроцикл — и сразу на скамейку присел.

— Какой «Спартак» вам нравится больше — Абаскаля или Карреры?

— Если отталкиваться от качества игры — сегодняшний «Спартак» я ставлю выше. У Карреры все решало высочайшее индивидуальное мастерство футболистов. Таких как Промес, Фернандо, Луиз Адриану, Зе Луиш, Глушаков... А ярко выраженного стиля не было. Зато он просматривается у Абаскаля, хотя в его распоряжении куда более скромная обойма исполнителей. Словом, тот «Спартак» был силен личностями. Нынешний — командной игрой.

— Когда же он будет бороться за чемпионство?

— Когда начнет покупать легионеров уровня Клаудиньо и Барриоса, а не Рыбуса с Мевлей, при всем к ним уважении.

"Крылья Советов" - "Ростов". Фото ФК "Крылья Советов"
 
Фото ФК «Крылья Советов»

Прагматичностью «Ростов» похож на итальянские суперклубы

— «Ростов» способен зацепиться за бронзу?

— Вполне. Он уже оторвался от ЦСКА и «Динамо» на шесть очков, хотя уступает и тем и другим по подбору игроков, глубине скамейки. Феноменальной прагматичностью, умением добиваться результата при не самой яркой игре команда Карпина похожа на итальянские суперклубы. Которые обладают инстинктом убийцы. И ошибок не прощают.

— «Ростов» такой же?

— Да! Берет все, что плохо лежит. В нужный момент пружина распрямляется — и за любую оплошность мгновенно наступает расплата. А главное, там все футболисты готовы пахать на командный результат, забыв о личных интересах. «Ростов» — это хорошая «физика», высокая плотность на каждом участке поля — что в атаке, что в обороне. Плюс дисциплина, самоотверженность. Никто не выпадает, при потере игрок сразу бежит назад за линию мяча.

— А ЦСКА почему буксует?

— Не хватает слаженных командных взаимодействий и организованного креатива в заключительной трети поля. Каждый сам по себе — и Чалов, и Карраскаль, и Мендес. Видно — в позиционном нападении армейцы играют натужно.

 
Хорхе Карраскаль против Николаса Маричаля. Сумасшедшее по накалу братское дерби. «Динамо» уходит на зимний перерыв выше ЦСКА

— Печальная картина.

— Если что-то и проклевывается впереди — исключительно благодаря индивидуальному мастерству отдельных футболистов. Ну и конечно, травма Дивеева ударила по надежности обороны. В матче с «Динамо» грубые ошибки допустили как раз центральные защитники. Оба причастны к пропущенным голам. К первому — Виллиан Роша, который опрометчиво выдернулся на Фомина и прозевал рывок Скопинцева за спину. Ко второму — Фукс, упустивший Нгамале.

— Михаил Галактионов — именно тот тренер, который и нужен сейчас «Локомотиву»?

— Честно, не знаю. В «Нижнем» у него получилось. Но «Локо» — совершенно другой уровень. Здесь и с футболистами непросто найти общий язык, и давление на тренера гораздо выше...

— Допускаете, что «Локо» до последних туров будет бороться за выживание?

— Ну, нет! Там хороший подбор игроков. Уверен, весной команда покинет зону вылета. А вот кому действительно будет сложно удержаться в РПЛ, так это «Факелу», «Химкам» и «Торпедо».

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
10
59
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сестра самого дорого футболиста мира: служила в норвежской армии и похожа на брата
Туктамышева выиграла «Гран-при» в Москве вопреки конфузу с прерванной музыкой
Глава МВД Турции Сойлу отверг соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле
В Кремле не стали комментировать визит Зеленского в Херсон
Минобороны заявило о полном освобождении Павловки в ДНР
Власти Индонезии заподозрили группу иностранцев в попытке срыва саммита G20
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Лихачев: «Динамо» укомплектовано неплохо, и есть все, чтобы бороться за самые высокие места»
Галямин считает, что ЦСКА будет бороться за четвертое-пятое место в чемпионате
Кавазашвили назвал лучших вратарей первой части сезона в РПЛ
«Црвена Звезда» проведет встречу со стороной Сычевого на матче с «Зенитом»
Мостовой: «Я Абаскаля не знаю и знать не хочу. Он уедет года через два, и все его забудут»
Кузнецов: «Вначале ЦСКА играл ярко, а сейчас команда не показывает тот футбол, нет изюминки»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Два гола из зоны Фукса. Не понимаю слепой веры в Карраскаля». Монолог ветерана ЦСКА

Не говорите на примере Сычевого о падении уровня РПЛ! Разве в Англии ворчали, когда начал забивать Варди?
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости