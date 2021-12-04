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ЦСКА: без фанатов, почти без моментов, но с победой. Спасибо Акинфееву

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 16:25
4 декабря. Самара. «Крылья Советов» — ЦСКА — 0:1. Игорь Акинфеев спасает ворота своей команды. Фото ПФК ЦСКА
4 декабря. Самара. «Крылья Советов» — ЦСКА — 0:1. Игорь Акинфеев спасает ворота своей команды. Фото ПФК ЦСКА
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«Крылья Советов», несмотря на приличную игру, уступили армейцам дома. Героем встречи стал голкипер красно-синих.

Эхо задержаний

К матчу с «Крыльями» ЦСКА подошел с пугающей серией из четырех игр без побед. Армейцам жизненно требовались три очка в Самаре, поэтому была особенно важна поддержка болельщиков. Но бывают случаи, когда футбол уходит на второй план.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
04 дек, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
0:1
ЦСКА
Голы
Бохинен, 75 (0:1)
Крылья Советов
Ломаев Бегич Чернов Зеффан Бейл Ежов (Якуба, 78 ) Глушенков (Цыпченко, 67 ) Зиньковский (Липовой, 86 ) Иванисеня (Пиняев, 78 ) Пруцев Сарвели (Сергеев, 67 )
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Набабкин Дивеев Мухин (Бохинен, 71) Ахметов (Дзагоев, 46) Зайнутдинов (Кучаев, 76) Бийол Обляков Эджуке (Фукс, 90+2) Заболотный
Предупреждения
Чернов 83  -  Мухин 60, Эджуке 89
Судьи
Москалев (Воронеж) Болховитин (Ленинградская область) Петросян (Ростов-на-Дону)
ВАР
Любимов (Санкт-Петербург) Данченко (Уфа)
Трибуна армейцев в&nbsp;матче ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;. «В суде сказал: я ничего не жег, у вас нет доказательств. Судья выдохнул: «Виновен». Рассказ фаната ЦСКА, который получил бан на два года

Эта игра была неразрывно связана с событиями недельной давности, когда после матча с «Зенитом» без видимых причин были задержаны сотни фанатов ЦСКА. Еще в среду представители фанатской организации армейцев «Люди в черном» объявили о том, что в знак протеста покинут трибуны самарской арены на отметке 19 минут 11 секунд (ЦСКА основан в 1911 году, поэтому выбрано такое время).

Клуб не идеально вел себя во время задержаний, с коммуникацией возникли проблемы, но сейчас отреагировал правильно. ЦСКА поддержал своих фанатов не только словом. Перед стартовым свистком футболисты подошли к гостевому сектору и поблагодарили болельщиков за поддержку, зная, что после матча их на трибуне уже не будет. Кроме того, Игорь Акинфеев в этот день надел капитанскую повязку с номером 12.

21&nbsp;ноября. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0. Игорь Акинфеев. Век Акинфеева. Вратарь стал первым игроком за всю историю нашего футбола, кто сыграл 500 матчей в высшем дивизионе

Тайм Акинфеева

Как и обещали, болельщики ЦСКА покинули трибуны на 20-й минуте. А чуть раньше красно-синих поддержала и активная часть фанатов «Крыльев». Конечно, на стадионе стало заметно тише, хотя на футбол уход зрителей вроде бы не повлиял. Игра в первом тайме была бодрой, хоть и обошлась без голов. Объяснение простое: блистательный тайм провел Акинфеев и отбил сразу три сложных удара Чернова, Ежова и Зиньковского. Ломаева тоже стоит отметить — вратарь «Крыльев» еще на первых минутах не позволил открыть счет Эджуке.

Хозяева смотрелись лучше. Даже без Сергеева, который неожиданно остался в запасе, самарцы часто и разнообразно атаковали. К перерыву они разгромили ЦСКА по ударам — 13:4, и это тот случай, когда статистика совсем не обманчива. Да, гости владели мячом чуть больше, но с атаками у ЦСКА были проблемы. Как и с опорной зоной: Мухин не успевал за перемещениями мобильной группы «Крыльев», а Ахметов с Зайнутдиновым ему почти не помогали.

Результативная замена Березуцкого

ЦСКА снова играл в три центральных защитника и вообще сделал лишь одну замену в стартовом составе, если сравнивать с матчем против «Зенита» — вместо Дзагоева появился Ахметов. Но если в прошлое воскресенье армейцам эта схема идеально подходила, так как было удобно разбирать соперников при прессинге, то сейчас почти ничего не работало. Эджуке с Заболотным большую часть матча были отрезаны от команды. И если нигериец хотя бы компенсировал свою изоляцию активным движением без мяча, то российский форвард полностью растворился на поле в первом тайме.

В перерыве Алексей Березуцкий разменял Ахметова на Дзагоева, и после этого у ЦСКА хотя бы стал держаться мяч в середине поля. Правда, остроты у ворот «Крыльев» не прибавлялось, а вот самарцы с выходами Сергеева и Цыпченко усилили давление и были ближе к голу. Но логику в футболе не всегда стоит искать. А вот в замене Мухина на Бохинена логика как раз есть — норвежец уже через четыре минуты после появления на поле открыл счет. Это первое результативное действие Бохинена в текущем чемпионате. Следом проснулся и Заболотный, которому не позволил забить Ломаев.

«Крылья» так и ушли с поля без гола, да еще и с поражением. Хотя ЦСКА не заслуживал три очка — ни по игре, ни по статистике. Занятно, что в матче с «Зенитом» армейцы как раз должны были набрать хотя бы одно очко, а тут им будто бы воздалось.

А с «Крыльями» беда — симпатичная команда Игоря Осинькина после яркого отрезка не может победить уже в третьем матче подряд и застревает в середине таблицы.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Stavka.tv
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  • betonsuccess.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

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Ф1 (0)

20%

1.45

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15%

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

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1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
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Обе забьют - да

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1.83

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Ф1 (-1.5)

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Гоша Чернов все материалы автора

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