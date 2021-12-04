ЦСКА: без фанатов, почти без моментов, но с победой. Спасибо Акинфееву

«Крылья Советов», несмотря на приличную игру, уступили армейцам дома. Героем встречи стал голкипер красно-синих.

Эхо задержаний

К матчу с «Крыльями» ЦСКА подошел с пугающей серией из четырех игр без побед. Армейцам жизненно требовались три очка в Самаре, поэтому была особенно важна поддержка болельщиков. Но бывают случаи, когда футбол уходит на второй план.

Эта игра была неразрывно связана с событиями недельной давности, когда после матча с «Зенитом» без видимых причин были задержаны сотни фанатов ЦСКА. Еще в среду представители фанатской организации армейцев «Люди в черном» объявили о том, что в знак протеста покинут трибуны самарской арены на отметке 19 минут 11 секунд (ЦСКА основан в 1911 году, поэтому выбрано такое время).

Клуб не идеально вел себя во время задержаний, с коммуникацией возникли проблемы, но сейчас отреагировал правильно. ЦСКА поддержал своих фанатов не только словом. Перед стартовым свистком футболисты подошли к гостевому сектору и поблагодарили болельщиков за поддержку, зная, что после матча их на трибуне уже не будет. Кроме того, Игорь Акинфеев в этот день надел капитанскую повязку с номером 12.

1??2?? Капитанская повязка, в которой Игорь Акинфеев проводит сегодняшний матч ??#КСЦСКА pic.twitter.com/3JJrcLM0wZ — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 4, 2021

Тайм Акинфеева

Как и обещали, болельщики ЦСКА покинули трибуны на 20-й минуте. А чуть раньше красно-синих поддержала и активная часть фанатов «Крыльев». Конечно, на стадионе стало заметно тише, хотя на футбол уход зрителей вроде бы не повлиял. Игра в первом тайме была бодрой, хоть и обошлась без голов. Объяснение простое: блистательный тайм провел Акинфеев и отбил сразу три сложных удара Чернова, Ежова и Зиньковского. Ломаева тоже стоит отметить — вратарь «Крыльев» еще на первых минутах не позволил открыть счет Эджуке.

Хозяева смотрелись лучше. Даже без Сергеева, который неожиданно остался в запасе, самарцы часто и разнообразно атаковали. К перерыву они разгромили ЦСКА по ударам — 13:4, и это тот случай, когда статистика совсем не обманчива. Да, гости владели мячом чуть больше, но с атаками у ЦСКА были проблемы. Как и с опорной зоной: Мухин не успевал за перемещениями мобильной группы «Крыльев», а Ахметов с Зайнутдиновым ему почти не помогали.

Результативная замена Березуцкого

ЦСКА снова играл в три центральных защитника и вообще сделал лишь одну замену в стартовом составе, если сравнивать с матчем против «Зенита» — вместо Дзагоева появился Ахметов. Но если в прошлое воскресенье армейцам эта схема идеально подходила, так как было удобно разбирать соперников при прессинге, то сейчас почти ничего не работало. Эджуке с Заболотным большую часть матча были отрезаны от команды. И если нигериец хотя бы компенсировал свою изоляцию активным движением без мяча, то российский форвард полностью растворился на поле в первом тайме.

В перерыве Алексей Березуцкий разменял Ахметова на Дзагоева, и после этого у ЦСКА хотя бы стал держаться мяч в середине поля. Правда, остроты у ворот «Крыльев» не прибавлялось, а вот самарцы с выходами Сергеева и Цыпченко усилили давление и были ближе к голу. Но логику в футболе не всегда стоит искать. А вот в замене Мухина на Бохинена логика как раз есть — норвежец уже через четыре минуты после появления на поле открыл счет. Это первое результативное действие Бохинена в текущем чемпионате. Следом проснулся и Заболотный, которому не позволил забить Ломаев.

«Крылья» так и ушли с поля без гола, да еще и с поражением. Хотя ЦСКА не заслуживал три очка — ни по игре, ни по статистике. Занятно, что в матче с «Зенитом» армейцы как раз должны были набрать хотя бы одно очко, а тут им будто бы воздалось.

А с «Крыльями» беда — симпатичная команда Игоря Осинькина после яркого отрезка не может победить уже в третьем матче подряд и застревает в середине таблицы.