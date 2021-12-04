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В «Динамо» заговорили о золоте, «Ростов» притормозил «Зенит». «Зимний чемпион» определится в очном матче?

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сегодня, 09:00
Футболисты «Динамо» празднуют забитый мяч. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты «Динамо» празднуют забитый мяч. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Для начала бело-голубым надо обыграть «Уфу».
3&nbsp;декабря. Санкт-Петебург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. Сине-бело-голубые спорят с&nbsp;арбитром встречи Алексеем Матюниным. Огонь в Питере: «Зенит» отыгрался с 0:2 при скандальном судействе. «Вираж» ушел со стадиона в знак солидарности с фанатами ЦСКА

«Зенит» оживил умиравшую интригу. После ничьей питерцев с «Ростовом» «Динамо» надо обыграть дома «Уфу», чтобы приблизиться к лидеру на расстояние вытянутой руки, а в заключительном в 2021 году туре бело-голубых ждет... как раз команда Сергея Семака. И лучше сценария составители календаря даже придумать не могли. Очная битва за право уйти на зимний перерыв на первой строчке — вывеска мечты.

Особенно, если учесть, что мы уже давно были готовы в четвертый раз подряд короновать «Зенит». Питерцы выглядели на голову выше остальных — по стабильности, уровню состава, зрелости, уверенности в своих силах. Против «Челси» смотрелись достойно, дав создать лишь один реальный момент, который стал роковым; катком проехались дома по «Мальме», унизили с рекордным счетом «Спартак» — 7:1.

Да и сила «Зенита» — полдела, в конце концов она не такая уж сокрушающая, однако конкурентов достойных было не сыскать. У «Локо», ЦСКА, «Спартака» какие-то внутренние сложности и перестройка, «Краснодар» никак не встанет на победные рельсы, «Сочи» стабилен, но все-таки «Зениту» не ровня, а «Динамо» слишком молодое и неопытное, чтобы замахиваться на первую строчку. В средней и атакующей линии футболистам 18, 19, 22, 23, максимум 24 (Фомин) года. Домашние поражения от «Нижнего» и «Крыльев» подтверждали эту теорию.

Даже на минувшей неделе статистики из Euro Club Index отдавали «Зениту» золото с вероятностью 87,2 %, у «Динамо» — всего 8,9 %.

Но «Ростов» в пятницу подарил болельщикам бело-голубых возможность с оптимизмом порассуждать, какое шансы на чемпионство будут после 17-го тура. Впрочем, настроение неуловимо изменилось еще чуть раньше. Победы команды Шварца на характере над «Краснодаром», а в минувшем туре и над «Рубином» в Казани показали, что динамовцы на глазах расстаются с детской наивностью и обзаводятся крепкими зубами. С удовольствием входя во вкус.

3&nbsp;декабря. Санкт-Петебург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo; 2:2. Гол Комличенко засчитан ошибочно, Ракицкий пропустит матч с «Динамо». Новый скандал после игры «Зенит» — «Ростов»

Если до этого, не считая эмоциональных спичей Льва Лещенко, со стороны клуба принципиально ни звука не раздавалось на тему золота (максимум — что-то о еврокубках), то в пятницу сразу двое футболистов синхронно высказались о желании взять чемпионство — Шунин в «СЭ» и Захарян в Sport24. Не уверен, что кто-то дал отмашку, и это спланированный сигнал внешнему миру, но, по крайней мере, пресс-служба при согласовании смелые заявления вырубать не стала.

У «Динамо» явно появляются амбиции. И это здорово как для РПЛ, где слишком резко сдали позиции признанные лидеры, так и для «Зенита», которому на внутренней арене все дается чересчур легко, без усилий.

Не рановато ли бело-голубые начали хорохориться? Это мы и узнаем в двух оставшихся до Нового года матчах москвичей. Первый барьер — «Уфа» — вовсе не подарок, так что команда Шварца в 16-м туре вполне может не приблизиться к «Зениту», а наоборот отдалиться. А вот в случае победы разрыв с лидером сократится всего до двух очков. И тогда по интриге «Динамо» — «Зенит» 12 декабря получится не игра, а бомба.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
05 дек, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Уфа

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 17-й тур, расписание и результаты матчей: «Зенит» — «Ростов», «Сочи» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры