Сухина и КДК: по закону — наказание, по понятиям — не преступление
«Я тоже один раз зашел в судейскую».
Иронию бывшего президента «Локомотива» Ильи Геркуса поняли не все. Социальные сети вздрогнули воспоминаниями о победе красно-зеленого клуба в чемпионате России, припомнив, что самый знаменитый начальник футбольной команды страны Станислав Сухина появился в «Локо» именно при Геркусе.
Между тем тот самый вход Геркуса в судейскую случился не в России.
«Локомотив» открыл февраль 2018-го матчами Лиги Европы против «Ниццы». И выездную игру болельщики железнодорожников высокопарно, но по делу нарекли «чудом на Лазурном берегу». Дубль Балотелли к середине первого тайма ставил крест на еврокубковых амбициях москвичей, но Мануэл Фернандеш сотворил хет-трик — и команда Юрия Семина прошла в следующую стадию.
В ответ на поздравления в раздевалке Фернандеш попросил Геркуса добыть на память игровой мяч. Президент хмыкнул и отправился к арбитрам. Постучал, приоткрыл дверь судейской.
Сказали, что ему нельзя. Геркус объяснил, кто он и что ему нужен только мяч. Рефери улыбнулся, сказал, что нет проблем. Пригласил зайти и отдал мяч.
Простая житейская история.
Как и в случае появления Сухины в судейской в недавнем дерби со «Спартаком» — тоже простая житейская история. Только другая.
Еще в сезоне-2019/20 начальник команды мог зайти в судейскую, и это не стало бы нарушением регламента. Но в прошлом феврале с возобновлением чемпионата бюро исполкома РФС этот параграф ужесточило.
Знал ли Сухина об этом?
Конечно, должен был. Как и его спартаковский коллега.
Но, как выходит из интервью Сухины «РБ», он зашел по необходимости, и не в судейскую, а в предбанник.
Было бы интересно посмотреть на видео этого помещения изнутри — каков размер судейской, как выглядит предбанник. Впрочем, вряд ли дверь между этими комнатами оставалась закрытой.
Хотя это частности. Доказать юридически, что предбанник — это не часть судейской, вряд ли возможно.
Плохо, что зашел? Плохо.
Но все заходят. Начальник команды или его заместитель традиционно отвечают за рабочую коммуникацию с судьями. Приносят бумажный протокол, разрешают какие-то форс-мажорные ситуации, если они возникают. По-житейски все это понятно, однако если действует запрет на появление в судейской любых иных лиц, налицо нарушение.
Соприкосновение обычного мира и мира правил. И как бы будет юридически верно обязать клубы установить на всех стадионах у входа в судейские камеры наблюдения. Чтобы спрос дальше стал одинаковым со всех. И ответственность — тоже одинаковой. А то получится как с ВАР — где-то есть, где-то нет.
Сухина — не первый и не последний судья, получивший работу в клубе. Владимир Енютин трудился в ЦСКА, его партнер по бригаде Владимир Бобык — уже давно в штате «Нижнего Новгорода». Сергей Фурса в «Зените» отвечал за академию. Ильдус Биглов — в «Уфе», Михаил Ходырев — в «Спартаке». Игорь Егоров и вовсе был большим руководителем.
Запрета на работу в футболе у бывших арбитров нет, да и не может быть.
Но они все равно под подозрением — на постоянной основе. В силу общего давнего отношения к российским рефери.
Сухина появился в «Локомотиве», когда клуб расстался с предыдущим начальником команды. Станислава рекомендовали, он быстро вошел в коллектив и оказался успешен на своей должности — перелеты, организация выездных матчей и сборов, рабочие коммуникации. Работал без замечаний.
Да и нынешнюю историю в клубе, как понимаю, рассматривают без претензий к своему сотруднику.
Но она стала громкой. И поскольку Сухина в прошлом рефери, и поскольку все попало на камеру.
Пример того, как нам непросто перестраиваться с принятого на прописанное.
Сухину и «Локо», разумеется, наказали: один домашний матч на нейтральном поле, штраф клубу 300 тысяч рублей и 150 тысяч — Станиславу (такая же санкция применена за поход в судейскую и к начальнику команды «Спартака» Козловцеву). Вопрос в том, стал ли этот случай историей наказания именно Сухины или из него вырастет что-то более глобальное.
Можно об этом спросить у Гильерме.
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