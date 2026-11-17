Осинькин — о расширении РПЛ до 18 команд: «Я только за. У российских футболистов будет больше возможностей проявить себя»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном расширении чемпионата России до 18 клубов. Данная инициатива обсуждалась на общем собрании РПЛ, которое состоялось на прошлой неделе.

«Я только за эту идею, поддерживаю данную инициативу. Расширение РПЛ, прежде всего, даст шанс нашим российским ребятам проявить себя на большом уровне. Знаю, что у противников этой идеи есть аргумент, что у каких-то команд нет бюджетов, но взгляните на таблицу Первой лиги — все клубы, включая «Сочи», способны играть в РПЛ, и более того, имеют определенный фундамент, в том числе финансовый и инфраструктурный. С увеличением количества команд у тренеров появится возможность чуть больше доверять молодым игрокам, а также в каких-то моментах это даст свободу выбора состава и плана на игру. В общем, я буду только за, если количество клубов РПЛ будет расширено», — сказал Осинькин «СЭ».

На данный момент в РПЛ выступают 16 команд.