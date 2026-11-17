«Локомотив»: Овчинников будет руководить командой в ближайших матчах после отставки Галактионова

Сергей Овчинников назначен на должность старшего тренера «Локомотива», сообщает пресс-служба клуба.

В тренерский штаб также вошли помощник старшего тренера Александр Бородюк, тренер по физической подготовке Александр Гончаров, старший аналитик Максим Карасиков и аналитик Виктор Тестоедов. Начальником команды будет Станислав Сухина, его заместителем — Дмитрий Фомкин.

17 ноября «Локомотив» официально объявил об уходе Михаила Галактионова, возглавлявшего команду с ноября 2022 года. Под его руководством железнодорожники завоевали бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2025/26.

Овчинников вернулся в «Локомотив» в 2025 году, заняв должность директора клубной академии. Ранее он выступал за железнодорожников в качестве вратаря с 1991 по 1997 год и с 2002 по 2005 год. В составе московской команды Овчинников дважды становился чемпионом России (2002, 2004) и четырежды выигрывал Кубок страны.

После 14 туров «Локомотив» с 11 очками занимает 15-е место в РПЛ.