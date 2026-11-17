«Локомотив» объявил об уходе Галактионова

Михаил Галактионов покинул пост главного тренера «Локомотива», сообщила пресс-служба клуба. Стороны расторгли трудовой договор по обоюдному согласию.

Вместе с 42-летним специалистом клуб покинули старший тренер Олег Левин, тренер по физической подготовке Кирилл Жинкин, аналитики Владимир Савченко, Андрей Анкудимов и Михаил Полишкис, начальник команды Сергей Кузнецов и его заместитель Роман Заикин.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Локомотив» договорился с Галактионовым о выплате неустойки при расторжении контракта в размере 40 миллионов рублей: 20 миллионов в декабре, еще 20 — в январе.

6 ноября председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных после поражения от «Рубина» (0:1) в 14-м туре РПЛ объявил об отставке Галактионова с поста главного тренера. Сообщалось, что после этого тренер попрощался с командой, однако пресс-служба клуба не объявляла об уходе тренера.

Галактионов возглавлял «Локомотив» с ноября 2022 года. Под его руководством железнодорожники провели 157 матчей, одержали 74 победы, 38 раз сыграли вничью и потерпели 45 поражений. В сезоне-2025/26 «Локомотив» завоевал бронзовые медали чемпионата России.