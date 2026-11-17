«Локомотив» выплатит Галактионову 40 миллионов рублей в качестве неустойки

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» договорился с главным тренером Михаилом Галактионовым о выплате неустойки при расторжении контракта в размере 40 миллионов рублей: 20 миллионов в декабре, еще 20 — в январе.

Как ранее сообщал «Чемпионат», 18 ноября Сергей Овчинников будет объявлен новым главным тренером «Локомотива».

6 ноября председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных после поражения от «Рубина» (0:1) в 14-м туре РПЛ объявил об отставке Галактионова с поста главного тренера. Сообщалось, что после этого тренер попрощался с командой, однако пресс-служба клуба с тех пор так и не опубликовала объявление об уходе тренера.

После 14 туров железнодорожники с 11 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч они проведут 22 ноября на выезде против «Родины».