Германия со счетом 5:0 разгромила Нидерланды в Лиге наций

Германия на своем поле одержала разгромную победу над Нидерландами в матче 6-го тура группового турнира Лиги наций — 5:0.

Дубль у хозяев оформил Флориан Вирц. Полузащитник «Ливерпуля» отличился на 60-й и 71-й минутах. Еще по голу забили Дерри Шерхант (41-я минута), Нико Шлоттербек (65-я) и Брайан Груда (77-я), который также отметился двумя результативными передачами.

С 11 очками Германия выиграла группу A-2. Немцы по дополнительным показателям обошли Нидерланды, которые финишировали на второй позиции.