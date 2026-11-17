Галактионов обратился к сотрудниками «Локомотива» после ухода из клуба: «Мы делали все, чтобы команда была лучше»

Михаил Галактионов обратился к сотрудникам «Локомотива» после ухода из клуба.

Пресс-служба железнодорожников опубликовала ролик, в котором 42-летний специалист приехал на базу команды для прощания.

«Тот отрезок времени, который мы здесь работали, нам кажется, и я абсолютно уверен, что мы делали это честно, от души, и были частью друг друга, когда помогали друг другу, и делали все для того, чтобы команда, клуб были лучше. Поэтому спасибо вам большое, до встречи», — сказал Галактионов.

Галактионов возглавлял «Локомотив» с ноября 2022 года. Под его руководством железнодорожники провели 157 матчей, одержали 74 победы, 38 раз сыграли вничью и потерпели 45 поражений. В сезоне-2025/26 «Локомотив» завоевал бронзовые медали чемпионата России.