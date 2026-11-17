Галактионов после ухода из «Локомотива» выступил через «СЭ» с обращением

Бывший главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов, об уходе которого клуб объявил сегодня, 17 ноября, выступил через «СЭ» с обращением.

«Дорогие болельщики «Локомотива»!

От всего сердца хочу поблагодарить каждого из вас за поддержку, веру в команду, справедливую критику и преданность нашему общему делу.

Вы — неотъемлемая часть нашего клуба. Ваша энергия, эмоции и вера придавали нам силы двигаться вперед, бороться до последней минуты и преодолевать любые трудности.

В разные годы были победы и поражения, яркие моменты и непростые испытания. Но именно в такие моменты особенно важна поддержка болельщиков. И вы всегда были с нами!

Огромное спасибо за всестороннюю поддержку клуба и команды главному руководителю РЖД Олегу Валентиновичу Белозерову, председателю совета директоров Юрию Дмитриевичу Нагорных — за оказанное доверие, веру в нашу работу, за все годы, проведенные в «Локомотиве».

Спасибо всем руководителям, которые были с нами все эти годы. Нам удалось выстроить единую систему работы клуба, сформировать команду, которая влюбила в себя футбольное сообщество, любителей футбола, экспертов и простых болельщиков.

Команда, сформированная в основном из наших отечественных футболистов, была в прошлом сезоне одной из самых ярких атакующих команд РПЛ. Каждый год у нас вырастали лучшие игроки России.

Большое спасибо всем игрокам, которые были с нами все эти годы. Ваш профессионализм, дисциплина, ваша работа были на высочайшем уровне.

Огромное спасибо всему тренерскому штабу, который был рядом, всему персоналу команды, администрации, медицинскому штабу, всему нашему дружному коллективу!

У каждой истории есть свое завершение. Но мы не прощаемся, мы говорим: до новых встреч! Только «Локо»! Только победа! Вперед, «Локомотив»!

С уважением, Михаил Галактионов».

Галактионов возглавлял «Локомотив» с ноября 2022 года. Под его руководством железнодорожники провели 157 матчей, одержали 74 победы, 38 раз сыграли вничью и потерпели 45 поражений. В сезоне-2025/26 «Локомотив» завоевал бронзовые медали чемпионата России.