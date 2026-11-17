Московский клуб подтвердил отставку спустя 11 дней после заявления председателя совета директоров.

Московский «Локомотив» официально объявил о расторжении контракта с главным тренером Михаилом Галактионовым. Как сообщила пресс-служба железнодорожников, стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Затянувшаяся отставка

В заявлении клуба поблагодарили Галактионова и его штаб «за проделанную работу, за бронзу, за вклад в развитие клуба и футболистов» и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

Также команду покинули старший тренер Олег Левин, тренер по физической подготовке Кирилл Жинкин, аналитики Владимир Савченко, Андрей Анкудимов и Михаил Полишкис, начальник команды Сергей Кузнецов и его заместитель Роман Заикин.

При этом об отставке 42-летнего специалиста стало известно еще 6 ноября. После домашнего поражения от «Рубина» (0:1) в 14-м туре РПЛ председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных пришел на послематчевую пресс-конференцию и объявил о решении руководства.

«Хотел бы озвучить решение совета директоров о досрочном прекращении контракта с Галактионовым», — заявил Нагорных.

Однако официального сообщения на сайте и в социальных сетях клуба тогда не появилось. Более того, в ночь на 7 ноября пресс-служба железнодорожников разместила видеозапись пресс-конференции Галактионова с неоднозначной подписью: «Спите? Мы тоже нет. В ожидании исправления ситуации».

Несмотря на заявление Нагорных, «Локомотив» продолжал указывать Галактионова в качестве главного тренера на официальном сайте.

На фоне затянувшейся отставки в СМИ появилась информация о разногласиях по поводу компенсации. По информации «СЭ», специалист в итоге получит 40 миллионов рублей: 20 миллионов в декабре и еще столько же в январе.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бронза РПЛ и предпоследнее место в нынешнем сезоне

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. На момент его назначения команда занимала 14-е место в чемпионате России, однако завершила сезон-2022/23 на восьмой строчке. В следующих двух розыгрышах РПЛ железнодорожники финишировали четвертыми и шестыми соответственно.

Наивысшим достижением Галактионова стала бронза чемпионата России сезона-2025/26. Тогда «Локомотив» впервые за пять лет вернулся в тройку призеров национального первенства. При Галактионове в основном составе закрепились несколько молодых футболистов, в том числе Алексей Батраков.

Всего под руководством специалиста железнодорожники провели 157 матчей во всех турнирах, одержав 74 победы, 38 раз сыграв вничью и потерпев 45 поражений. В ноябре 2025 года клуб продлил контракт с тренером до конца 2028-го.

Однако сезон-2026/27 «Локомотив» начал неудачно. После 14 туров команда набрала всего 11 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, находясь в зоне прямого вылета. За этот период москвичи одержали лишь две победы.

Следующий матч «Локомотив» проведет 22 ноября на выезде против «Родины».