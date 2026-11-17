«Локомотив» объявил об уходе Галактионова. Тренеру выплатят 40 миллионов рублей
Московский «Локомотив» официально объявил о расторжении контракта с главным тренером Михаилом Галактионовым. Как сообщила пресс-служба железнодорожников, стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.
Затянувшаяся отставка
В заявлении клуба поблагодарили Галактионова и его штаб «за проделанную работу, за бронзу, за вклад в развитие клуба и футболистов» и пожелали успехов в дальнейшей карьере.
Также команду покинули старший тренер Олег Левин, тренер по физической подготовке Кирилл Жинкин, аналитики Владимир Савченко, Андрей Анкудимов и Михаил Полишкис, начальник команды Сергей Кузнецов и его заместитель Роман Заикин.
При этом об отставке 42-летнего специалиста стало известно еще 6 ноября. После домашнего поражения от «Рубина» (0:1) в 14-м туре РПЛ председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных пришел на послематчевую пресс-конференцию и объявил о решении руководства.
«Хотел бы озвучить решение совета директоров о досрочном прекращении контракта с Галактионовым», — заявил Нагорных.
Однако официального сообщения на сайте и в социальных сетях клуба тогда не появилось. Более того, в ночь на 7 ноября пресс-служба железнодорожников разместила видеозапись пресс-конференции Галактионова с неоднозначной подписью: «Спите? Мы тоже нет. В ожидании исправления ситуации».
Несмотря на заявление Нагорных, «Локомотив» продолжал указывать Галактионова в качестве главного тренера на официальном сайте.
На фоне затянувшейся отставки в СМИ появилась информация о разногласиях по поводу компенсации. По информации «СЭ», специалист в итоге получит 40 миллионов рублей: 20 миллионов в декабре и еще столько же в январе.
Бронза РПЛ и предпоследнее место в нынешнем сезоне
Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. На момент его назначения команда занимала 14-е место в чемпионате России, однако завершила сезон-2022/23 на восьмой строчке. В следующих двух розыгрышах РПЛ железнодорожники финишировали четвертыми и шестыми соответственно.
Наивысшим достижением Галактионова стала бронза чемпионата России сезона-2025/26. Тогда «Локомотив» впервые за пять лет вернулся в тройку призеров национального первенства. При Галактионове в основном составе закрепились несколько молодых футболистов, в том числе Алексей Батраков.
Всего под руководством специалиста железнодорожники провели 157 матчей во всех турнирах, одержав 74 победы, 38 раз сыграв вничью и потерпев 45 поражений. В ноябре 2025 года клуб продлил контракт с тренером до конца 2028-го.
Однако сезон-2026/27 «Локомотив» начал неудачно. После 14 туров команда набрала всего 11 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, находясь в зоне прямого вылета. За этот период москвичи одержали лишь две победы.
Следующий матч «Локомотив» проведет 22 ноября на выезде против «Родины».
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1
|Зенит
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|1
|3
|32-15
|31
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2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
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3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
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4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
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5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
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6
|Ростов
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
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7
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
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8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
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9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
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10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
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11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
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12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
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13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
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14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
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15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
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16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|- : -
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|- : -
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|- : -
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|10
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Александр Соболев
Зенит
|10
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Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
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Педро
Зенит
|6
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Максим Глушенков
Зенит
|5
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Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
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|К
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Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3