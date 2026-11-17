Мостовой назвал выдумками слухи о возможном уходе Жедсона из «Спартака»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о желании полузащитника «Спартака» Жедсона Фернандеша покинуть клуб.

«Так про любого футболиста сейчас говорят. Я не думаю, что его что-то не устраивает. Жедсон — сильный футболист, он играет. Не понимаю, что ему может не нравиться. Все у него нормально. Думаю, это все выдумки», — сказал Мостовой «СЭ».

По информации Mynet, в приобретении Жедсона в зимнее трансферное окно заинтересован «Трабзонспор». Позже агентство Gestifute, представляющее интересы полузащитника, заявило, что футболист не намерен покидать московский клуб зимой.

В сезоне-2026/27 Фернандеш провел 16 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.