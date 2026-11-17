Орлов — о критике Кругового в адрес Глушенкова: «Есть что-то непорядочное. Не по-мужски»
Комментатор Геннадий Орлов осудил защитника ЦСКА Данила Кругового за публичную критику полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова, не получившего вызов в сборную России на ноябрьские товарищеские матчи с Узбекистаном и Венесуэлой.
Круговой раскритиковал Глушенкова 13 ноября в интервью «РБ Спорт»: «Я полностью согласен, что после выхода Глушенкова мы в том матче играли минус один человек на поле».
Речь об октябрьском товарищеском матче с Нигерией (3:3): Глушенков вышел на замену на 60-й минуте при счете 3:1 в пользу сборной, после чего россияне пропустили два мяча. «Он профессионал и понимает, где находится, за кого играет. Он же не ребенок маленький, чтобы обижаться. Максим должен выходить и играть на максимум, даже если дают сыграть десять минут. Кому он показывает эти обиды? Чего он добился?» — добавил защитник. На реплику о том, что Глушенков — лучший игрок РПЛ, Круговой ответил коротко: «Незаменимых нет».
«Некорректно говорить игроку про игрока. Да еще о его характере. Это желание защитника ЦСКА погладить главного тренера Валерия Карпина. Наверное, ему это понравилось. Еще же и Тюкавин выступил», — сказал Орлов в эфире «Радио «Зенит».
«Это некорректно, ребята! Вы же в одной профессии, один хлеб едите футбольный. Вы бьете по имиджу. Глушенков — лучший футболист России. Будут официальные матчи — он будет в сборной. А Круговой еще не состоялся как игрок: он сидел в запасе и никак не мог выиграть конкуренцию в «Зените». Ушел. Зачем же ты так сейчас? Ради чего?» — продолжил комментатор.
«У Глушенкова есть семья, родители, родственники, друзья. Как они будут к тебе относиться? Всегда надо думать, когда ты публично хочешь что-то сказать. Ты хотел вроде бы обвинить Глушенкова, но в этом есть что-то непорядочное. Не по-мужски», — добавил Орлов.
В нынешнем сезоне Глушенков провел 15 матчей за «Зенит», забив 10 голов и отдав семь результативных передач. У Кругового — один гол и четыре голевые передачи в 19 матчах за ЦСКА.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|
7
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|- : -
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|- : -
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|- : -
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3