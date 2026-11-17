Орлов — о критике Кругового в адрес Глушенкова: «Есть что-то непорядочное. Не по-мужски»

Комментатор Геннадий Орлов осудил защитника ЦСКА Данила Кругового за публичную критику полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова, не получившего вызов в сборную России на ноябрьские товарищеские матчи с Узбекистаном и Венесуэлой.

Круговой раскритиковал Глушенкова 13 ноября в интервью «РБ Спорт»: «Я полностью согласен, что после выхода Глушенкова мы в том матче играли минус один человек на поле».

Речь об октябрьском товарищеском матче с Нигерией (3:3): Глушенков вышел на замену на 60-й минуте при счете 3:1 в пользу сборной, после чего россияне пропустили два мяча. «Он профессионал и понимает, где находится, за кого играет. Он же не ребенок маленький, чтобы обижаться. Максим должен выходить и играть на максимум, даже если дают сыграть десять минут. Кому он показывает эти обиды? Чего он добился?» — добавил защитник. На реплику о том, что Глушенков — лучший игрок РПЛ, Круговой ответил коротко: «Незаменимых нет».

«Некорректно говорить игроку про игрока. Да еще о его характере. Это желание защитника ЦСКА погладить главного тренера Валерия Карпина. Наверное, ему это понравилось. Еще же и Тюкавин выступил», — сказал Орлов в эфире «Радио «Зенит».

«Это некорректно, ребята! Вы же в одной профессии, один хлеб едите футбольный. Вы бьете по имиджу. Глушенков — лучший футболист России. Будут официальные матчи — он будет в сборной. А Круговой еще не состоялся как игрок: он сидел в запасе и никак не мог выиграть конкуренцию в «Зените». Ушел. Зачем же ты так сейчас? Ради чего?» — продолжил комментатор.

«У Глушенкова есть семья, родители, родственники, друзья. Как они будут к тебе относиться? Всегда надо думать, когда ты публично хочешь что-то сказать. Ты хотел вроде бы обвинить Глушенкова, но в этом есть что-то непорядочное. Не по-мужски», — добавил Орлов.

В нынешнем сезоне Глушенков провел 15 матчей за «Зенит», забив 10 голов и отдав семь результативных передач. У Кругового — один гол и четыре голевые передачи в 19 матчах за ЦСКА.