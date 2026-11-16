Артига — об увольнении из «Рубина»: «Когда закрылось трансферное окно, я сказал, что меня скоро уволят»

Бывший главный тренер «Рубина» Франк Артига в эксклюзивном интервью «Вечерней Казани» рассказал подробности своего увольнения из казанского клуба.

Испанец возглавлял команду около десяти месяцев и был отправлен в отставку 24 октября после поражения от «Крыльев Советов» (0:2) в 12-м туре РПЛ — на тот момент «Рубин» шел 11-м с 12 очками.

— Что пошло не так в этом сезоне? Сначала было много ничьих, а потом пошли поражения.

— В конце сезона и в начале следующей предсезонной подготовки у всех были большие амбиции — у президента клуба, руководства, тренерского штаба, игроков и, конечно, у болельщиков. Был разработан план, но реализовать его не удалось, что всех очень расстроило.

— Почему не получилось внедрить атакующий стиль игры или перейти на схему с четырьмя защитниками?

— Таков был замысел и таковы были амбиции на этот сезон — мы ведь всю предсезонную подготовку работали с расстановкой в четыре защитника, — но, поскольку запланированные усиления не состоялись, а 17 игроков покинули команду, в частности Даку, нам не удалось реализовать план по переходу на более амбициозный, атакующий стиль игры.

— Был ли состав «Рубина» слишком слаб для другого стиля футбола?

— Дело не в «слабости», а в том, что состав должен быть гораздо лучше сбалансирован по всем позициям, и, прежде всего, в команде должны быть те конкретные игроки, на которых мы рассчитывали в начале сезона. Из 25 футболистов 14 — защитники. Состав несбалансирован с точки зрения вариантов для атаки.

— Какое место в турнирной таблице займет «Рубин»?

— Когда закрылось трансферное окно, я сказал, что меня скоро уволят, потому что в клубе не смирятся с тем, что цель сместилась — теперь речь шла лишь о том, чтобы остаться в РПЛ. Как оказалось, я был прав.

— Хотели бы вы снова поработать в России?

— Конечно. Я был бы не против вернуться, если появится интересный проект, — сказал испанец.

После увольнения Артиги исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» стал Олег Кузьмин. Под его руководством команда одержала две победы — над «Факелом» и «Локомотивом» — с одинаковым счетом 1:0.

Сейчас «Рубин» занимает восьмое место в таблице РПЛ, набрав 18 очков.