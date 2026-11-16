Артига — об увольнении из «Рубина»: «Когда закрылось трансферное окно, я сказал, что меня скоро уволят»
Бывший главный тренер «Рубина» Франк Артига в эксклюзивном интервью «Вечерней Казани» рассказал подробности своего увольнения из казанского клуба.
Испанец возглавлял команду около десяти месяцев и был отправлен в отставку 24 октября после поражения от «Крыльев Советов» (0:2) в 12-м туре РПЛ — на тот момент «Рубин» шел 11-м с 12 очками.
— Что пошло не так в этом сезоне? Сначала было много ничьих, а потом пошли поражения.
— В конце сезона и в начале следующей предсезонной подготовки у всех были большие амбиции — у президента клуба, руководства, тренерского штаба, игроков и, конечно, у болельщиков. Был разработан план, но реализовать его не удалось, что всех очень расстроило.
— Почему не получилось внедрить атакующий стиль игры или перейти на схему с четырьмя защитниками?
— Таков был замысел и таковы были амбиции на этот сезон — мы ведь всю предсезонную подготовку работали с расстановкой в четыре защитника, — но, поскольку запланированные усиления не состоялись, а 17 игроков покинули команду, в частности Даку, нам не удалось реализовать план по переходу на более амбициозный, атакующий стиль игры.
— Был ли состав «Рубина» слишком слаб для другого стиля футбола?
— Дело не в «слабости», а в том, что состав должен быть гораздо лучше сбалансирован по всем позициям, и, прежде всего, в команде должны быть те конкретные игроки, на которых мы рассчитывали в начале сезона. Из 25 футболистов 14 — защитники. Состав несбалансирован с точки зрения вариантов для атаки.
— Какое место в турнирной таблице займет «Рубин»?
— Когда закрылось трансферное окно, я сказал, что меня скоро уволят, потому что в клубе не смирятся с тем, что цель сместилась — теперь речь шла лишь о том, чтобы остаться в РПЛ. Как оказалось, я был прав.
— Хотели бы вы снова поработать в России?
— Конечно. Я был бы не против вернуться, если появится интересный проект, — сказал испанец.
После увольнения Артиги исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» стал Олег Кузьмин. Под его руководством команда одержала две победы — над «Факелом» и «Локомотивом» — с одинаковым счетом 1:0.
Сейчас «Рубин» занимает восьмое место в таблице РПЛ, набрав 18 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|
7
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|- : -
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|- : -
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|- : -
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3