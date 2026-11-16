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Артига — об увольнении из «Рубина»: «Когда закрылось трансферное окно, я сказал, что меня скоро уволят»

Алексей Михайлов

Бывший главный тренер «Рубина» Франк Артига в эксклюзивном интервью «Вечерней Казани» рассказал подробности своего увольнения из казанского клуба.

Испанец возглавлял команду около десяти месяцев и был отправлен в отставку 24 октября после поражения от «Крыльев Советов» (0:2) в 12-м туре РПЛ — на тот момент «Рубин» шел 11-м с 12 очками.

— Что пошло не так в этом сезоне? Сначала было много ничьих, а потом пошли поражения.

— В конце сезона и в начале следующей предсезонной подготовки у всех были большие амбиции — у президента клуба, руководства, тренерского штаба, игроков и, конечно, у болельщиков. Был разработан план, но реализовать его не удалось, что всех очень расстроило.

— Почему не получилось внедрить атакующий стиль игры или перейти на схему с четырьмя защитниками?

— Таков был замысел и таковы были амбиции на этот сезон — мы ведь всю предсезонную подготовку работали с расстановкой в четыре защитника, — но, поскольку запланированные усиления не состоялись, а 17 игроков покинули команду, в частности Даку, нам не удалось реализовать план по переходу на более амбициозный, атакующий стиль игры.

— Был ли состав «Рубина» слишком слаб для другого стиля футбола?

— Дело не в «слабости», а в том, что состав должен быть гораздо лучше сбалансирован по всем позициям, и, прежде всего, в команде должны быть те конкретные игроки, на которых мы рассчитывали в начале сезона. Из 25 футболистов 14 — защитники. Состав несбалансирован с точки зрения вариантов для атаки.

— Какое место в турнирной таблице займет «Рубин»?

— Когда закрылось трансферное окно, я сказал, что меня скоро уволят, потому что в клубе не смирятся с тем, что цель сместилась — теперь речь шла лишь о том, чтобы остаться в РПЛ. Как оказалось, я был прав.

— Хотели бы вы снова поработать в России?

— Конечно. Я был бы не против вернуться, если появится интересный проект, — сказал испанец.

После увольнения Артиги исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» стал Олег Кузьмин. Под его руководством команда одержала две победы — над «Факелом» и «Локомотивом» — с одинаковым счетом 1:0.

Сейчас «Рубин» занимает восьмое место в таблице РПЛ, набрав 18 очков.

Источник: «Вечерняя Казань»
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Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Франк Артига
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2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
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 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
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21.11 13:00 Оренбург – Балтика - : -
21.11 15:15 Акрон – Факел - : -
21.11 17:30 Рубин – Зенит - : -
21.11 19:45 ЦСКА – Ахмат - : -
22.11 14:00 Динамо – Краснодар - : -
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