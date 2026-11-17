Постоянные бригады в РПЛ есть у судей Левникова, Чистякова и Прокопова. Как назначают арбитров?

Редкой привилегией, наличием относительно постоянной бригады, в чемпионате России-2026/27 могут похвастаться всего несколько судей — Артем Чистяков и Кирилл Левников, а также гораздо менее опытные Андрей Прокопов, Иван Абросимов и Инал Танашев.

Прокопов также работал дважды с Максимом Гаврилиным и Михаилом Ивановым, а Танашеву тоже два раза вместо Шекемова давали Сафьяна.

В 33 из 112 матчей работали тройки арбитров, которые в этом чемпионате встречались более одного раза. В остальных 79 играх сочетание судьи и ассистентов было уникальным.

Еще недавно привычный дуэт помощников был у Сергея Карасева, а в этом турнире у него в шести матчах шесть разных пар ассистентов. У Рафаэля Шафеева в семи встречах семь разных сочетаний. Постоянством раньше отличались бригады Сергея Иванова и Павла Кукуяна, но теперь они почти не работают в качестве главных арбитров.

В 112 играх турнира составлялись 80 разных пар ассистентов. Чаще всего дуэтом работали Образко и Ширяев (шесть матчей), Ермаков и Веретешкин, Большаков и Болховитин (по пять).