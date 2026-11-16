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Защитник ЦСКА Данилов занял третье место в рейтинге главных талантов России по версии «СЭ»

Кирилл Данилов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

19-летний защитник ЦСКА Кирилл Данилов занял третье место в рейтинге самых перспективных молодых футболистов России, составленном «Спорт-Экспрессом».

Воспитанник армейского клуба дебютировал за основную команду в марте 2026 года. До этого он считался одним из сильнейших игроков Молодежной футбольной лиги. После перехода на взрослый уровень Данилов быстро закрепился в составе ЦСКА и стал регулярно получать игровую практику.

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В июне 2026 года защитник дебютировал за сборную России. Осенью портал Transfermarkt повысил его трансферную стоимость до 7 миллионов евро. По этому показателю Данилов занимает первое место среди десяти футболистов, выделенных экспертами «СЭ» в новом рейтинге.

Рост защитника составляет 197 сантиметров. Среди его главных качеств специалисты отмечают скорость, физическую мощь, техническую подготовку и понимание игры. Контракт Данилова с ЦСКА рассчитан до 2030 года.

Полный рейтинг «55 главных талантов России-2026» будет опубликован на сайте «СЭ» 17 ноября в 0.00 мск.

Это шестое ежегодное исследование издания, посвященное наиболее перспективным отечественным футболистам. В составлении списка участвовали десятки экспертов, включая скаутов, тренеров молодежных команд и представителей академий.

Победителем прошлогоднего рейтинга стал футболист «Зенита» Вадим Шилов, который также вошел в десятку лучших в 2026 году.

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Кирилл Данилов
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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20.11 19:30 Ростов – Крылья Советов - : -
21.11 13:00 Оренбург – Балтика - : -
21.11 15:15 Акрон – Факел - : -
21.11 17:30 Рубин – Зенит - : -
21.11 19:45 ЦСКА – Ахмат - : -
22.11 14:00 Динамо – Краснодар - : -
22.11 16:30 Динамо Мх – Спартак - : -
22.11 19:00 Родина – Локомотив - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

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Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
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Роберту Алвес Кристиан

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 4
И К Ж
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