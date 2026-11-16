Защитник ЦСКА Данилов занял третье место в рейтинге главных талантов России по версии «СЭ»

19-летний защитник ЦСКА Кирилл Данилов занял третье место в рейтинге самых перспективных молодых футболистов России, составленном «Спорт-Экспрессом».

Воспитанник армейского клуба дебютировал за основную команду в марте 2026 года. До этого он считался одним из сильнейших игроков Молодежной футбольной лиги. После перехода на взрослый уровень Данилов быстро закрепился в составе ЦСКА и стал регулярно получать игровую практику.

В июне 2026 года защитник дебютировал за сборную России. Осенью портал Transfermarkt повысил его трансферную стоимость до 7 миллионов евро. По этому показателю Данилов занимает первое место среди десяти футболистов, выделенных экспертами «СЭ» в новом рейтинге.

Рост защитника составляет 197 сантиметров. Среди его главных качеств специалисты отмечают скорость, физическую мощь, техническую подготовку и понимание игры. Контракт Данилова с ЦСКА рассчитан до 2030 года.

Полный рейтинг «55 главных талантов России-2026» будет опубликован на сайте «СЭ» 17 ноября в 0.00 мск.

Это шестое ежегодное исследование издания, посвященное наиболее перспективным отечественным футболистам. В составлении списка участвовали десятки экспертов, включая скаутов, тренеров молодежных команд и представителей академий.

Победителем прошлогоднего рейтинга стал футболист «Зенита» Вадим Шилов, который также вошел в десятку лучших в 2026 году.