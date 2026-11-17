«Локомотив» анонсировал назначение Овчинникова и.о. главного тренера после отставки Галактионова

Московский «Локомотив» опубликовал видеоролик, в котором анонсировал назначение Сергея Овчинникова исполняющим обязанности главного тренера команды.

В видео показан поиск нового тренера с подсказками о его карьере. В частности, кандидат в прошлом был профессиональным футболистом и работал в тренерском штабе сборной России. В конце ролика появляется частично скрытое имя специалиста.

17 ноября «Локомотив» официально объявил об уходе Михаила Галактионова, возглавлявшего команду с ноября 2022 года. Под его руководством железнодорожники завоевали бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2025/26.

После 14 туров «Локомотив» с 11 очками занимает 15-е место в РПЛ. Ближайший матч команда проведет 22 ноября против «Родины».