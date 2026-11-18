Шамиль Газизов: «Возинья на 90 процентов был в «Динамо»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» в выпуске клубного шоу «БЕТСИТИ Подкаст PRO DMX» рассказал, что клуб был в шаге от подписания вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи.

Напомним, что Возинья стал одной из звезд прошедшего чемпионата мира 2026 года, когда его сборная сыграла вничью с Испанией (0:0), а количество подписчиков в соцсетях увеличилось с 30 тысяч до 30 миллионов, сделав его самым популярным вратарем мира.

— Насколько правдивы слухи, что Возинья мог оказаться в «Динамо»?

— Стопроцентный факт. Почему не оказался тут в итоге? Так получилось. С нами вели борьбу за него другие клубы, и он выбрал другую команду.

— Насколько близко был переход?

— На 90 процентов. Это трансфер, который не состоялся в последний момент. Много тайн, которые нельзя открывать. У нас как-то была ситуация с другим свободным агентом. Мы уже купили билет ему и его агенту, а он в итоге оказался в другом клубе РПЛ.

— Если бы пришел Возинья, интереснее бы стал клуб и регион для спонсоров?

— Мы бы выиграли в финансовом плане и, наверное, заработали на его присутствии в районе двух-трех миллионов долларов плюс к тем деньгам, которые он просил за двухлетний контракт. И собирали бы стадион не только у себя, но и туда, куда приезжали.

Шоу «Динамо» Мх выходит при поддержке БЕТСИТИ. Полный выпуск можно посмотреть на YouTube и VK Видео.