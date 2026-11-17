Наумов о возможном назначении Овчинникова в «Локомотив»: «Это человек с сильным характером»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал «СЭ» возможное назначение на пост главного тренера команды Сергея Овчинникова.

«Я приветствую эту кандидатуру. Это человек с очень сильным характером, который не любит проигрывать. Это человек, который встряхнет команду и придаст ей импульса», — сказал Наумов «СЭ».

17 ноября «Локомотив» объявил о расторжении контракта с Михаилом Галактионовым.