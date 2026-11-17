Наумов назвал запоздалым решение «Локомотива» уволить Галактионова

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» прокомментировал увольнение Михаила Галактионова с поста главного тренера команды.

«Это затянувшийся процесс. Нужно было убирать Галактионова намного раньше. Было видно, что он не управляет командой. Чем раньше приняли бы решение, тем легче было бы новому тренеру. Потому что положение очень тяжелое», — сказал Наумов «СЭ».

Галактионов возглавлял «Локомотив» с ноября 2022 года. Под его руководством железнодорожники провели 157 матчей, одержали 74 победы, 38 раз сыграли вничью и потерпели 45 поражений. В сезоне-2025/26 «Локомотив» завоевал бронзовые медали чемпионата России.