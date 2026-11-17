Мостовой готов провести бой со Слуцким: «Посмотрите на его внешность. Боюсь, он убежит с ринга»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» высказался о возможном поединке с тренером Леонидом Слуцким.

«Я всегда готов. Только боюсь, что Слуцкий убежит с ринга. Посмотрите на него и его внешность. Я в школе таких гонял на переменах. Они не знали, куда прятаться от меня! Я соглашусь с ним на поединок даже без тренировок. Камила тем более я знаю давно, доверяю ему организацию», — сказал Мостовой «СЭ».

Также экс-футболист заявил о готовности сыграть против Слуцкого в футбол.

«Со Слуцким я еще готов сыграть в футбол. Пусть докажет, что он футбольный человек. И никто тогда не будет тебе ничего говорить. А то все они пытаются себе жизнь сделать за счет нас — футбольных людей», — добавил Мостовой.

Ранее, 14 ноября, президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что готов заплатить Слуцкому и Мостовому от 15 до 20 миллионов рублей за поединок.