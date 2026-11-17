Источник: «Локомотив» договорился о расторжении контракта с Галактионовым

«Локомотив» достиг договоренности с главным тренером Михаилом Галактионовым о расторжении контракта, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, документы должны быть подписаны во вторник, 17 ноября. Ожидается, что 42-летнему специалисту заплатят меньше 60 миллионов рублей, которые полагаются ему по контракту. Исполняющим обязанности главного тренера станет Сергей Овчинников.

6 ноября председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных после поражения от «Рубина» (0:1) в 14-м туре РПЛ объявил об отставке Галактионова с поста главного тренера. Сообщалось, что после этого тренер попрощался с командой, однако пресс-служба клуба с тех пор так и не опубликовала объявление об уходе тренера.

После 14 туров «Локомотив» с 11 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ.