Клаудиньо стал №1 в РПЛ по опросу игроков: «Лучший момент сезона — 7:1 со «Спартаком», когда я забил крутой голасо!»

Разговор с полузащитником «Зенита», ставшим главным триумфатором сезона-2021/22.

В свой первый год в России бразилец не только стал чемпионом, но и был признан самым ценным футболистом премьер-лиги как по оценкам «СЭ», так и по опросу игроков РПЛ.

Выбор каждого из 11 футболистов из 16 клубов РПЛ и подробный итог опроса — на этой странице (для просмотра результатов используйте прокрутку вправо и влево).

— Что для тебя означают индивидуальные призы? — вопрос Клаудиньо.

— Очень рад, что выбран лучшим игроком чемпионата сразу по двум версиям голосования. Считаю, что это большое признание для спортсмена. Для меня это имеет большое значение, потому что я уехал из Бразилии, получив награду лучшего игрока серии А, приехал в «Зенит» и в первом же сезоне добился такого успеха.

— Прошлым летом, когда ты переходил в «Зенит», мог предположить, что уже через год покоришь лигу?

—Прибыл в Петербург с главной целью — помочь команде завоевать еще один титул. И, слава богу, цель успешно достигнута!

— Если говорить только о футболе, а не о погоде и языке, что стало самым сложным при трансфере из бразильской лиги в российскую? Чем РПЛ отличается от серии А? В чем схожа?

— Думаю, различие в стиле игры: российская лига чуть более контактная, футбол здесь более силовой. А сходство — в том, что команды постоянно стараются атаковать.

Лучшие игроки РПЛ-2021/22: топ-10.

— Какой момент сезона — лучший для тебя? Какой матч или эпизод — самый запоминающийся?

— Разгром «Спартака» 7:1, когда я забил очень крутой голасо, ха-ха!

— Кому ты посвящаешь свое первое российское золото?

— Во-первых, Богу — за то, что дал мне здоровье, чтобы заниматься любимым делом. Во-вторых, своей семье, которая всегда была и остается рядом со мной.

— Танцы бразильцев во время празднования голов — одна из фишек современного «Зенита». Расскажи, как вы их придумываете?

— Очень люблю музыку, у меня есть несколько известных друзей-тиктокеров в Бразилии. Либо я смотрю какие-то их видео, либо они сами просят меня повторить какие-то танцы.

Малком и Клаудиньо. Фото ФК «Зенит»

— А нравятся ли тебе русские песни?

— Те, что играют на «Газпром Арене», очень люблю. И те, когда мы устраиваем перекличку с фанатами. Но названий, конечно, не помню (улыбается).

— Ты уже год живешь в Петербурге. Если не говорить о климате, что тебе больше всего нравится в городе? Видел ли ты разводные мосты? Посещал ли Эрмитаж?

— Петербург — очень красивый город! Я видел разводные мосты и другие туристические места, и мне все очень понравилось!

— Как ты отреагировал на то, что УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков? Не снижается ли у тебя из-за этого мотивация?

— Очень огорчен таким решением УЕФА: ни один клуб или игрок это решение не оправдывает, просто хотим играть в футбол и быть счастливыми. Наша мечта — выступать в Лиге чемпионов. Упорно работаем, чтобы стать первыми и выступать среди лучших команд Европы. Мы ни в чем не виноваты!

— Твоя цель на следующий сезон?

— Снова стать чемпионом!