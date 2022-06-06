Клаудиньо стал №1 в РПЛ по опросу игроков: «Лучший момент сезона — 7:1 со «Спартаком», когда я забил крутой голасо!»
В свой первый год в России бразилец не только стал чемпионом, но и был признан самым ценным футболистом премьер-лиги как по оценкам «СЭ», так и по опросу игроков РПЛ.
Выбор каждого из 11 футболистов из 16 клубов РПЛ и подробный итог опроса — на этой странице (для просмотра результатов используйте прокрутку вправо и влево).
— Что для тебя означают индивидуальные призы? — вопрос Клаудиньо.
— Очень рад, что выбран лучшим игроком чемпионата сразу по двум версиям голосования. Считаю, что это большое признание для спортсмена. Для меня это имеет большое значение, потому что я уехал из Бразилии, получив награду лучшего игрока серии А, приехал в «Зенит» и в первом же сезоне добился такого успеха.
— Прошлым летом, когда ты переходил в «Зенит», мог предположить, что уже через год покоришь лигу?
—Прибыл в Петербург с главной целью — помочь команде завоевать еще один титул. И, слава богу, цель успешно достигнута!
— Если говорить только о футболе, а не о погоде и языке, что стало самым сложным при трансфере из бразильской лиги в российскую? Чем РПЛ отличается от серии А? В чем схожа?
— Думаю, различие в стиле игры: российская лига чуть более контактная, футбол здесь более силовой. А сходство — в том, что команды постоянно стараются атаковать.
— Какой момент сезона — лучший для тебя? Какой матч или эпизод — самый запоминающийся?
— Разгром «Спартака» 7:1, когда я забил очень крутой голасо, ха-ха!
— Кому ты посвящаешь свое первое российское золото?
— Во-первых, Богу — за то, что дал мне здоровье, чтобы заниматься любимым делом. Во-вторых, своей семье, которая всегда была и остается рядом со мной.
— Танцы бразильцев во время празднования голов — одна из фишек современного «Зенита». Расскажи, как вы их придумываете?
— Очень люблю музыку, у меня есть несколько известных друзей-тиктокеров в Бразилии. Либо я смотрю какие-то их видео, либо они сами просят меня повторить какие-то танцы.
— А нравятся ли тебе русские песни?
— Те, что играют на «Газпром Арене», очень люблю. И те, когда мы устраиваем перекличку с фанатами. Но названий, конечно, не помню (улыбается).
— Ты уже год живешь в Петербурге. Если не говорить о климате, что тебе больше всего нравится в городе? Видел ли ты разводные мосты? Посещал ли Эрмитаж?
— Петербург — очень красивый город! Я видел разводные мосты и другие туристические места, и мне все очень понравилось!
— Как ты отреагировал на то, что УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков? Не снижается ли у тебя из-за этого мотивация?
— Очень огорчен таким решением УЕФА: ни один клуб или игрок это решение не оправдывает, просто хотим играть в футбол и быть счастливыми. Наша мечта — выступать в Лиге чемпионов. Упорно работаем, чтобы стать первыми и выступать среди лучших команд Европы. Мы ни в чем не виноваты!
— Твоя цель на следующий сезон?
— Снова стать чемпионом!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0