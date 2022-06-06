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Клаудиньо стал №1 в РПЛ по опросу игроков: «Лучший момент сезона — 7:1 со «Спартаком», когда я забил крутой голасо!»

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Клаудиньо.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Клаудиньо.
Фото ФК «Зенит»
Малком и Клаудиньо.
Фото ФК «Зенит»
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Разговор с полузащитником «Зенита», ставшим главным триумфатором сезона-2021/22.

В свой первый год в России бразилец не только стал чемпионом, но и был признан самым ценным футболистом премьер-лиги как по оценкам «СЭ», так и по опросу игроков РПЛ.

Выбор каждого из 11 футболистов из 16 клубов РПЛ и подробный итог опроса — на этой странице (для просмотра результатов используйте прокрутку вправо и влево).

Клаудиньо. Клаудиньо — лучший игрок чемпионата по мнению футболистов РПЛ

— Что для тебя означают индивидуальные призы? — вопрос Клаудиньо.

— Очень рад, что выбран лучшим игроком чемпионата сразу по двум версиям голосования. Считаю, что это большое признание для спортсмена. Для меня это имеет большое значение, потому что я уехал из Бразилии, получив награду лучшего игрока серии А, приехал в «Зенит» и в первом же сезоне добился такого успеха.

Гамид Агаларов, Клаудиньо, Кристиан Нобоа.

— Прошлым летом, когда ты переходил в «Зенит», мог предположить, что уже через год покоришь лигу?

—Прибыл в Петербург с главной целью — помочь команде завоевать еще один титул. И, слава богу, цель успешно достигнута!

Малком, Клаудиньо, Матео Кассьерра. Клаудиньо — лучший игрок чемпионата по оценкам «СЭ». В символической сборной — пять футболистов «Зенита»

— Если говорить только о футболе, а не о погоде и языке, что стало самым сложным при трансфере из бразильской лиги в российскую? Чем РПЛ отличается от серии А? В чем схожа?

— Думаю, различие в стиле игры: российская лига чуть более контактная, футбол здесь более силовой. А сходство — в том, что команды постоянно стараются атаковать.

Лучшие игроки РПЛ-2021/22.
Лучшие игроки РПЛ-2021/22: топ-10.

— Какой момент сезона — лучший для тебя? Какой матч или эпизод — самый запоминающийся?

— Разгром «Спартака» 7:1, когда я забил очень крутой голасо, ха-ха!

— Кому ты посвящаешь свое первое российское золото?

— Во-первых, Богу — за то, что дал мне здоровье, чтобы заниматься любимым делом. Во-вторых, своей семье, которая всегда была и остается рядом со мной.

Клаудиньо. «Дзюба называет меня Мини-Дзюба». Большое интервью новичка «Зенита» Клаудиньо

— Танцы бразильцев во время празднования голов — одна из фишек современного «Зенита». Расскажи, как вы их придумываете?

— Очень люблю музыку, у меня есть несколько известных друзей-тиктокеров в Бразилии. Либо я смотрю какие-то их видео, либо они сами просят меня повторить какие-то танцы.

Малком и Клаудиньо. Фото ФК «Зенит»
Малком и Клаудиньо.
Фото ФК «Зенит»

— А нравятся ли тебе русские песни?

— Те, что играют на «Газпром Арене», очень люблю. И те, когда мы устраиваем перекличку с фанатами. Но названий, конечно, не помню (улыбается).

— Ты уже год живешь в Петербурге. Если не говорить о климате, что тебе больше всего нравится в городе? Видел ли ты разводные мосты? Посещал ли Эрмитаж?

— Петербург — очень красивый город! Я видел разводные мосты и другие туристические места, и мне все очень понравилось!

Малком и&nbsp;Клаудиньо. «Отстранять Россию от ЧМ-2022 и еврокубков — варварство». Интервью агента Малкома и Клаудиньо

— Как ты отреагировал на то, что УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков? Не снижается ли у тебя из-за этого мотивация?

— Очень огорчен таким решением УЕФА: ни один клуб или игрок это решение не оправдывает, просто хотим играть в футбол и быть счастливыми. Наша мечта — выступать в Лиге чемпионов. Упорно работаем, чтобы стать первыми и выступать среди лучших команд Европы. Мы ни в чем не виноваты!

— Твоя цель на следующий сезон?

— Снова стать чемпионом!

Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Клаудиньо — лучший игрок чемпионата по мнению футболистов РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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