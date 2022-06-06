Клаудиньо — лучший игрок чемпионата по мнению футболистов РПЛ

Таким стал итог традиционного опроса, который «СЭ» провел среди всех 16 команд-участниц сезона-2021/22.

25-летний бразильский полузащитник продлил успешную серию «Зенита», представители которого заняли первое место четыре года подряд. В сезонах-2018/19 и -2019/20 футболисты проголосовали за Артема Дзюбу, а в розыгрыше-2020/21 — за Сердара Азмуна.

Всего на счету сине-бело-голубых — рекордные восемь побед в опросе. Помимо Дзюбы, Азмуна и Клаудиньо, лучшими игроками чемпионата признавались Андрей Аршавин (2006), Константин Зырянов (2007), Данни (2010) и Халк (2014/15). Семь подобных титулов в активе у спартаковцев, по пять — у железнодорожников и армейцев, три — у «Краснодара», по одному — у «Динамо» и «Рубина».

Лучшие игроки РПЛ-2021/22: топ-10.

При этом 186 баллов Клаудиньо — один из самых скромных результатов. Меньше набирали Дмитрий Сычев (2004, 182 балла), Артем Дзюба (2018/19, 182), Федор Смолов (2017/18, 179), Игорь Акинфеев (2012/13, 86).

Клаудиньо — единственный игрок, которого отметили футболисты всех 16 клубов. Наиболее высоко его оценили в «Зените» (20 очков из 33 возможных), ЦСКА (18) и «Динамо» (17). Меньше всего хавбек набрал среди представителей «Уфы» и «Сочи» (по четыре балла).

Олимпийский чемпион-2020 стал лучшим в восьми коллективах, а в «Спартаке» поделил первенство с Георгием Джикией. «Урал» и «Уфа» выделили Гамида Агаларова, «Ахмат» — Даниила Уткина, «Краснодар» — Матвея Сафонова, «Крылья Советов» — Вильмара Барриоса, «Ростов» — Дмитрия Полоза, «Сочи» — Кристиана Нобоа.

В тройке лучших игроков чемпионата Клаудиньо назвал себя и соотечественников из «Зенита» — Вендела и Малкома. Южноамериканец оказался одним из семи футболистов, которые поставили себя на первое место. То же самое сделали питерцы Дуглас Сантос и Малком, ростовчанин Дмитрий Полоз, сочинцы Матео Кассьерра и Кристиан Нобоа, а также Иван Кузьмичев из «Урала».

Второе место с отставанием от лидера в 85 баллов занял Гамид Агаларов. Лучший бомбардир чемпионата отмечен игроками 15 клубов, не получив упоминаний только от «Краснодара». При этом «Уфа» оценила своего лидера десятью первыми местами, установив командный рекорд в нынешнем опросе — 30 очков.

Тройку лидеров замкнул 37-летний полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. Эквадорский ветеран стал самым возрастным призером за всю историю проведения опроса. В 2003 году 33-летний вратарь «Локомотива» Сергей Овчинников поделил второе место с Роланом Гусевым, а в сезоне-2019/20 тройку замкнул 33-летний форвард «Арсенала» Евгений Луценко.

«Уфа» и «Сочи» пополнили список коллективов, никогда не побеждавших в чемпионате, но делегировали своих представителей в тройки лучших. Помимо них, это удавалось людям из «Краснодара» (три попадания, три победы), «Динамо» (три попадания, одна победа), «Ротора» (четыре попадания), «Торпедо» (одно попадание) и «Арсенала» (одно попадание).

Не остались без упоминаний и лауреаты прошлых лет. Уехавший зимой в Германию Сердар Азмун (чемпион-2020/21) получил один балл от Ивана Сергеева, Артем Дзюба (2018/19 и 2019/20) — два от Михаила Кержакова, Федор Смолов (2015/16, 2016/17, 2017/18) — восемь, Игорь Акинфеев (2012/13) — 12.

Любопытно, что никому из респондентов не удалось назвать тройку лучших в правильном порядке — Клаудиньо, Агаларов, Нобоа. А всех троих в своем списке указали туляки Луценко (Нобоа — Клаудиньо — Агаларов) и Сергей Ткачев (Нобоа — Клаудиньо — Агаларов), грозненец Даниил Уткин (Клаудиньо — Нобоа — Агаларов) и Алексей Сутормин из «Зенита» (Клаудиньо — Нобоа — Агаларов).

Выбор каждого из 11 футболистов из 16 клубов РПЛ — в этой галерее (для просмотра результатов используйте прокрутку вправо и влево). Интервью Клаудиньо о победе в голосовании игроков — здесь.

Лучшие игроки РПЛ-2021/22: итоги опроса.