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Клаудиньо — лучший игрок чемпионата по мнению футболистов РПЛ

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Клаудиньо.
Фото Global Look Press
Таким стал итог традиционного опроса, который «СЭ» провел среди всех 16 команд-участниц сезона-2021/22.

25-летний бразильский полузащитник продлил успешную серию «Зенита», представители которого заняли первое место четыре года подряд. В сезонах-2018/19 и -2019/20 футболисты проголосовали за Артема Дзюбу, а в розыгрыше-2020/21 — за Сердара Азмуна.

Всего на счету сине-бело-голубых — рекордные восемь побед в опросе. Помимо Дзюбы, Азмуна и Клаудиньо, лучшими игроками чемпионата признавались Андрей Аршавин (2006), Константин Зырянов (2007), Данни (2010) и Халк (2014/15). Семь подобных титулов в активе у спартаковцев, по пять — у железнодорожников и армейцев, три — у «Краснодара», по одному — у «Динамо» и «Рубина».

Лучшие игроки РПЛ-2021/22.
Лучшие игроки РПЛ-2021/22: топ-10.

При этом 186 баллов Клаудиньо — один из самых скромных результатов. Меньше набирали Дмитрий Сычев (2004, 182 балла), Артем Дзюба (2018/19, 182), Федор Смолов (2017/18, 179), Игорь Акинфеев (2012/13, 86).

Клаудиньо — единственный игрок, которого отметили футболисты всех 16 клубов. Наиболее высоко его оценили в «Зените» (20 очков из 33 возможных), ЦСКА (18) и «Динамо» (17). Меньше всего хавбек набрал среди представителей «Уфы» и «Сочи» (по четыре балла).

Олимпийский чемпион-2020 стал лучшим в восьми коллективах, а в «Спартаке» поделил первенство с Георгием Джикией. «Урал» и «Уфа» выделили Гамида Агаларова, «Ахмат» — Даниила Уткина, «Краснодар» — Матвея Сафонова, «Крылья Советов» — Вильмара Барриоса, «Ростов» — Дмитрия Полоза, «Сочи» — Кристиана Нобоа.

В тройке лучших игроков чемпионата Клаудиньо назвал себя и соотечественников из «Зенита» — Вендела и Малкома. Южноамериканец оказался одним из семи футболистов, которые поставили себя на первое место. То же самое сделали питерцы Дуглас Сантос и Малком, ростовчанин Дмитрий Полоз, сочинцы Матео Кассьерра и Кристиан Нобоа, а также Иван Кузьмичев из «Урала».

Второе место с отставанием от лидера в 85 баллов занял Гамид Агаларов. Лучший бомбардир чемпионата отмечен игроками 15 клубов, не получив упоминаний только от «Краснодара». При этом «Уфа» оценила своего лидера десятью первыми местами, установив командный рекорд в нынешнем опросе — 30 очков.

Тройку лидеров замкнул 37-летний полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. Эквадорский ветеран стал самым возрастным призером за всю историю проведения опроса. В 2003 году 33-летний вратарь «Локомотива» Сергей Овчинников поделил второе место с Роланом Гусевым, а в сезоне-2019/20 тройку замкнул 33-летний форвард «Арсенала» Евгений Луценко.

Гамид Агаларов, Клаудиньо, Кристиан Нобоа.

«Уфа» и «Сочи» пополнили список коллективов, никогда не побеждавших в чемпионате, но делегировали своих представителей в тройки лучших. Помимо них, это удавалось людям из «Краснодара» (три попадания, три победы), «Динамо» (три попадания, одна победа), «Ротора» (четыре попадания), «Торпедо» (одно попадание) и «Арсенала» (одно попадание).

Не остались без упоминаний и лауреаты прошлых лет. Уехавший зимой в Германию Сердар Азмун (чемпион-2020/21) получил один балл от Ивана Сергеева, Артем Дзюба (2018/19 и 2019/20) — два от Михаила Кержакова, Федор Смолов (2015/16, 2016/17, 2017/18) — восемь, Игорь Акинфеев (2012/13) — 12.

Любопытно, что никому из респондентов не удалось назвать тройку лучших в правильном порядке — Клаудиньо, Агаларов, Нобоа. А всех троих в своем списке указали туляки Луценко (Нобоа — Клаудиньо — Агаларов) и Сергей Ткачев (Нобоа — Клаудиньо — Агаларов), грозненец Даниил Уткин (Клаудиньо — Нобоа — Агаларов) и Алексей Сутормин из «Зенита» (Клаудиньо — Нобоа — Агаларов).

Выбор каждого из 11 футболистов из 16 клубов РПЛ — в этой галерее (для просмотра результатов используйте прокрутку вправо и влево). Интервью Клаудиньо о победе в голосовании игроков — здесь.

Лучшие игроки РПЛ-2021/22: итоги опроса.
Лучшие игроки РПЛ-2021/22: итоги опроса.

Тройки лучших футболистов чемпионата по результатам опроса игроков: все сезоны.
Тройки лучших футболистов чемпионата по результатам опроса игроков: все сезоны.
Гамид Агаларов
Клаудиньо
Кристиан Нобоа
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
ФК Уфа
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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