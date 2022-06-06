Клаудиньо — лучший игрок чемпионата по мнению футболистов РПЛ
25-летний бразильский полузащитник продлил успешную серию «Зенита», представители которого заняли первое место четыре года подряд. В сезонах-2018/19 и -2019/20 футболисты проголосовали за Артема Дзюбу, а в розыгрыше-2020/21 — за Сердара Азмуна.
Всего на счету сине-бело-голубых — рекордные восемь побед в опросе. Помимо Дзюбы, Азмуна и Клаудиньо, лучшими игроками чемпионата признавались Андрей Аршавин (2006), Константин Зырянов (2007), Данни (2010) и Халк (2014/15). Семь подобных титулов в активе у спартаковцев, по пять — у железнодорожников и армейцев, три — у «Краснодара», по одному — у «Динамо» и «Рубина».
При этом 186 баллов Клаудиньо — один из самых скромных результатов. Меньше набирали Дмитрий Сычев (2004, 182 балла), Артем Дзюба (2018/19, 182), Федор Смолов (2017/18, 179), Игорь Акинфеев (2012/13, 86).
Клаудиньо — единственный игрок, которого отметили футболисты всех 16 клубов. Наиболее высоко его оценили в «Зените» (20 очков из 33 возможных), ЦСКА (18) и «Динамо» (17). Меньше всего хавбек набрал среди представителей «Уфы» и «Сочи» (по четыре балла).
Олимпийский чемпион-2020 стал лучшим в восьми коллективах, а в «Спартаке» поделил первенство с Георгием Джикией. «Урал» и «Уфа» выделили Гамида Агаларова, «Ахмат» — Даниила Уткина, «Краснодар» — Матвея Сафонова, «Крылья Советов» — Вильмара Барриоса, «Ростов» — Дмитрия Полоза, «Сочи» — Кристиана Нобоа.
В тройке лучших игроков чемпионата Клаудиньо назвал себя и соотечественников из «Зенита» — Вендела и Малкома. Южноамериканец оказался одним из семи футболистов, которые поставили себя на первое место. То же самое сделали питерцы Дуглас Сантос и Малком, ростовчанин Дмитрий Полоз, сочинцы Матео Кассьерра и Кристиан Нобоа, а также Иван Кузьмичев из «Урала».
Второе место с отставанием от лидера в 85 баллов занял Гамид Агаларов. Лучший бомбардир чемпионата отмечен игроками 15 клубов, не получив упоминаний только от «Краснодара». При этом «Уфа» оценила своего лидера десятью первыми местами, установив командный рекорд в нынешнем опросе — 30 очков.
Тройку лидеров замкнул 37-летний полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. Эквадорский ветеран стал самым возрастным призером за всю историю проведения опроса. В 2003 году 33-летний вратарь «Локомотива» Сергей Овчинников поделил второе место с Роланом Гусевым, а в сезоне-2019/20 тройку замкнул 33-летний форвард «Арсенала» Евгений Луценко.
«Уфа» и «Сочи» пополнили список коллективов, никогда не побеждавших в чемпионате, но делегировали своих представителей в тройки лучших. Помимо них, это удавалось людям из «Краснодара» (три попадания, три победы), «Динамо» (три попадания, одна победа), «Ротора» (четыре попадания), «Торпедо» (одно попадание) и «Арсенала» (одно попадание).
Не остались без упоминаний и лауреаты прошлых лет. Уехавший зимой в Германию Сердар Азмун (чемпион-2020/21) получил один балл от Ивана Сергеева, Артем Дзюба (2018/19 и 2019/20) — два от Михаила Кержакова, Федор Смолов (2015/16, 2016/17, 2017/18) — восемь, Игорь Акинфеев (2012/13) — 12.
Любопытно, что никому из респондентов не удалось назвать тройку лучших в правильном порядке — Клаудиньо, Агаларов, Нобоа. А всех троих в своем списке указали туляки Луценко (Нобоа — Клаудиньо — Агаларов) и Сергей Ткачев (Нобоа — Клаудиньо — Агаларов), грозненец Даниил Уткин (Клаудиньо — Нобоа — Агаларов) и Алексей Сутормин из «Зенита» (Клаудиньо — Нобоа — Агаларов).
Выбор каждого из 11 футболистов из 16 клубов РПЛ — в этой галерее (для просмотра результатов используйте прокрутку вправо и влево). Интервью Клаудиньо о победе в голосовании игроков — здесь.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0